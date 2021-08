Canon et Equisign signent un partenariat sur une solution d’envois de courriers recommandés électroniques

Canon France Business Services (CFBS), filiale de Canon France spécialisée dans les solutions de dématérialisation documentaire, et Equisign, acteur majeur du marché français de l’envoi de courriers recommandés électronique depuis 2012, spécialiste de la cybersécurité, annoncent avoir signé un partenariat sur l’intégration exclusive d’une solution d’envoi de courriers recommandés électroniques dans l’offre Canon : une solution à la pointe de l’innovation, totalement intégrée et rapide à mettre en place, coconstruite après un an de collaboration entre les deux entreprises, qui simplifiera la gestion de courriers sensibles des clients de Canon France.

Claude Espinas (à g., Président de Canon France Business Services et Directeur de la Business Unit « Information Management » dédiée aux solutions logicielles) et Guillaume Loth Demay (à dr., Directeur Général d’Equisign) joignent leurs forces pour proposer à leurs clients une solution inédite d’envoi de courriers recommandés électroniques, intégrée au cloud.

Fruit d’une relation commerciale amorcée mi-2020, Guillaume Loth Demay (Directeur Général d’Equisign) et Claude Espinas (Président de Canon France Business Services et Directeur de la Business Unit « Information Management » de Canon France dédiée aux solutions logicielles) ont récemment signé un partenariat commercial permettant à Canon de rajouter dans son offre une solution d’envois de courriers recommandés électroniques. Les équipes Canon et Equisign ont ainsi créé ensemble une solution exclusive s’appuyant sur les workflows de la solution de GED de Canon Thereforeet les API d’Equisign.

Cloud LR, une nouvelle offre GED 100% opérationnelle

Cette collaboration permettra à Canon de compléter son portefeuille d’offres digitales Cloud (signature électronique, bulletin de paye électronique, factures dématérialisées, coffre-fort numérique, etc.) avec une offre « Cloud LR » en s’appuyant sur une technologie éprouvée, qui permettra à ses clients d’envoyer simplement et automatiquement des courriers recommandés électroniques.

En plus d’une diminution des couts de transmission des envois recommandés papier, cette nouvelle solution permet d’améliorer les processus contractuels, apporte une traçabilité parfaite de ces courriers ainsi qu’un renforcement de la protection juridique des documents avec des preuves accessibles à tout moment.

Claude Espinas, Président de Canon France Business Services, se réjouit : « Je suis ravi de notre collaboration avec Equisign : avec ce partenariat, Canon France enrichit son offre digitale et Cloud. Cette association nous permet également de répondre aux enjeux de sécurité élevés de nos clients, en simplifiant la gestion de leurs courriers les plus sensibles avec une solution intégrée à nos plateformes, simple à mettre en œuvre, et ce en moins d’un mois seulement !».