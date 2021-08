Quel parcours scolaire faut-il suivre pour devenir commercial 

Pour exercer toute profession, il est important de suivre un parcours scolaire adéquat. Cela permet d’acquérir le savoir ainsi que le savoir-faire nécessaire pour faire valoir sa compétence. Le domaine d’activité commercial n’échappe pas à cette règle. Pour prétendre exercer cette activité, il est nécessaire de suivre aussi un parcours scolaire idéal. Mais lequel ? La réponse, vous le découvrirez ici.

Un commercial c’est qui ?

Toute profession existante répond obligatoirement à un besoin de la société. De la sorte, le commercial apporte aussi sa contribution à l’édifice de l’humanité. Comment ? Il est qui ? Et il fait quoi ? Pas de panique ! Nous allons en venir progressivement.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner qu’autrefois, le commercial était connu sous l’appellation « Vendeurs Représentant Placiers (VRP) ». Ainsi, est commercial toute personne faisant un métier ayant trait à la vente. Celui-ci se présente comme le lien qui unit l’entreprise et les clients.

En réalité, le commercial s’occupe de l’accroissement des ventes conformément à la politique commerciale de l’entreprise qu’il sert. Pour ce, il doit posséder ou carrément développer certaines qualités importantes. Cela dit, le commercial doit avoir un esprit d’écoute. Mieux, il doit pouvoir s’exprimer aisément. Plus important encore, il doit être dynamique dans la vente et très habile dans l’art de négocier. En plus, il doit être persévérant sans jamais manquer de patience.

Le parcours scolaire pour devenir commercial



Comme profession, vous avez opté pour le commercial ? Excellent choix ! Vous réussirez sans doute dans ce domaine. Ce que vous avez à faire se résume à suivre un parcours scolaire adéquat. En ce qui concerne ce dernier aspect, vous pouvez déjà souffler un peu.

Cela étant, pour commencer, il sied de noter que pour devenir commercial, il faut impérativement faire une école de commerce. À cet effet, trois possibilités s’offrent à vous pour intégrer une école de commerce. La première vous permet de l’intégrer aussitôt après le bac par le biais d’un concours. Et là, vous pourrez obtenir des bachelors en 3 ans ou continuer la formation. La seconde possibilité suit le même processus sauf qu’ici, le niveau est élevé.

Vous pourrez intégrer après une prépa les écoles supérieures de commerce ou les grandes écoles de commerce. N’oubliez pas qu’il s’agit ici d’un concours très sélecteur. La dernière possibilité consiste à prendre par des admissions parallèles. Ces dernières vous épargnent du passage en Classe préparatoire aux Grandes Écoles. Cela est disponible pour tous les niveaux d’études.

