Comment protéger vos objets de valeurs au sein de votre habitation ?

En France, les instituts de statistiques dénombrent environ 500 000 cambriolages par an. Parmi les biens fréquemment volés, on distingue du mobilier, des matériaux électroménagers et des bijoux. Il est alors nécessaire de protéger ses objets de valeurs à la maison en cas de visite indésirable. Comment faire ?

Souscrire une assurance multirisque habitation

De nos jours, la protection des objets de valeurs est le souci de tous les propriétaires de domicile. Bien que la sécurité zéro n’existe pas, il est possible de développer des stratégies afin de prévenir, mais aussi amortir les conséquences des éventuels vols ou pertes d’objets.

Il est conseillé d’opter pour une assurance multirisque habitation pour protéger vos bijoux et accessoires. Il s’agit d’un contrat multi garantie qui protège le patrimoine en cas de sinistre ou de cambriolage. Il assure le bâtiment, les biens immobiliers et les biens à usage professionnel du client. En termes de garantie, l’assurance multirisque habitation offre une excellente échappatoire pour :

les vols ;

les dégâts des eaux ;

les incendies explosions ;

les catastrophes naturelles.

Cette assurance prend également en charge les frais accessoires comme le transport à l’hôpital, les gardes d’enfants ou les gardes d’animaux et accorde une assistance exceptionnelle pour la scolarité des enfants. Cela dit, pour bénéficier de cette protection, il est important de déclarer le sinistre ou le problème dans un délai de cinq jours à partir de la prise de connaissance. Il faudra aussi ajouter des pièces officielles comme les plaintes pour le vandalisme et au besoin prendre des mesures d’urgence.

Opter pour un coffre-fort

Si l’assurance multirisque habitation offre d’excellentes garanties, elle n’intervient qu’après le vol des biens de valeurs. Cela dit, il est préférable d’éviter ces extrémités. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser des coffres-forts.

Depuis de longues années, les coffres-forts offrent une parfaite sécurité aux personnes désireuses de protéger leurs biens de valeur. Discret et élégant, il peut se fondre dans n’importe quel décor et constituer une fantastique niche de sécurité.

Cela dit, la principale qualité du coffre-fort réside dans son inviolabilité. Équipés de systèmes de fermeture complexes, ils nécessitent l’intervention des propriétaires avant toute initiative. Toutefois, il peut arriver qu’ils soient violés grâce à la perforation. C’est pourquoi il est conseillé de disposer d’un système de sécurité et de faire appel aux services d’un spécialiste avant de choisir un coffre. En fonction de la taille et de la valeur des biens, il donnera des conseils avisés sur la matière et le système de protection approprié.

L’armoire forte pour protéger ses biens de valeur

Bien que le coffre-fort soit l’outil idéal pour protéger des objets de grande valeur dans une maison ou dans une entreprise, il ne correspond parfois pas à des objets de grande valeur comme des documents sensibles. Dans ce cas, il faut opter plutôt pour une armoire forte.

L’armoire forte est une structure qui permet de protéger et de conserver principalement des documents. Elle permet aussi de stocker des objets sensibles à la chaleur ou à l’humidité comme les œuvres d’art ou les antiquités. Si vous possédez un œuf de Fabergé, il est vivement recommandé de le conserver dans une armoire forte.

Par ailleurs, l’armoire forte possède un système de sécurité similaire à celui d’un coffre-fort. Elle peut être incrustée dans un mur ou placée dans le coin d’une pièce.