À 18 mois, votre enfant est plein d’énergie et marche probablement bien. À cet âge, il est curieux et cherche à découvrir tout ce qui l’entoure. Alors, pour lui permettre d’améliorer sa motricité et ses facultés mentales, certains jeux sont indispensables. Voici cinq jeux Montessori qui peuvent répondre à ses intérêts et son autonomisation.

Le Toboggan escalade

Le Toboggan escalade est un jeu montessori très apprécié des parents. Réservé pour les enfants âgés entre 12 mois et 5 ans, ce matériel de divertissement présente de nombreux avantages.

En effet, ce dispositif est à la fois moderne, sûr et durable pour les petits. Il les aide à apprendre et à grandir aisément. C’est un excellent outil de distraction qui développe leur motricité. Les plus jeunes doivent simplement l’escalader pour mûrir leur liberté de mouvement.

Par ailleurs, les petits peuvent s’en servir comme :

échelle ;

cachette ;

cabane.

Généralement conçu en bois, ce jouet s’assemble et s’entretient facilement. Pour sa sécurité, vous devez surveiller votre enfant pendant qu’il s’amuse avec le Toboggan.

Le parcours motricité complet

Le parcours motricité complet est un ensemble d’arche, de triangle et de rampe. Ce jeu d’escalade est très utile pour les petits âgés de 18 mois. Puisque ces derniers s’entraînent à marcher correctement, ce dispositif ludique les accompagnera dans leur croissance. En effet, ils doivent gravir des escaliers pour arriver au sommet et descendre de l’autre côté du jouet. Ils doivent utiliser tous leurs membres pour réussis les épreuves.

Dans ces conditions, les pieds et les bras de votre petit deviendront rapidement solides. Il pourra courir dans les sens au bout de quelques mois d’entrainement. Cet outil de divertissement ludique est conçu dans le but de permettre aux enfants d’avoir une meilleure liberté dans leurs mouvements. Ainsi, avec le temps, ils ne chercheront plus à garder un support pour aller d’un endroit à un autre.

Par contre, veillez à la qualité du matériel avant son achat. Assurez-vous qu’il soit certifié conforme à la norme EN 71. Cela garantit la sécurité de votre petit et la durabilité du meuble.

Le coffret de cuisine

À 18 mois, votre enfant est en mesure de comprendre les phrases simples et de prononcer quelques mots. Il effectue également des gestes pour s’exprimer. Alors, il est bien possible de lui offrir un jeu Montessori lié à la cuisine.

À cet âge, il est mieux de commander un coffret qui lui permet d’apprendre à éplucher les légumes. À l’intérieur, intégrez un saladier afin qu’il sache comment disposer les morceaux de fruits. L’idée est de l’aider à développer son sens de l’organisation. Ce sera également l’occasion de lui donner le nom des aliments dans le but de l’aider à travailler son vocabulaire.

Votre coffret sera plus complet si des assiettes et autres accessoires y figurent. L’intérêt est de lui apprendre à mettre la table. Puisque votre petit doit placer un objet pour chaque verre ou assiette, cela l’aidera dans le domaine des mathématiques. Vous devez simplement l’assister afin qu’il développe d’autres compétences.

En résumé, plusieurs types de jeux Montessori existent sur le marché. Alors, vous devez choisir ceux qui s’adaptent parfaitement à votre petit d’un an et demi.