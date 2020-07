Accueil » Actu Les différents types d’humour français Actu Les différents types d’humour français

Avoir le sens de l’humour vous maintient en bonne santé, physiquement et mentalement. L’humour est indispensable au travail pour réduire l’épuisement professionnel et devenir plus productif. L’humour au quotidien diminue le stress et permet également de favoriser les liens tout en améliorant les relations. Chaque pays a un sens de l’humour qui lui est propre. Qu’en est-il de celui des Français ? C’est ce que nous allons vous aborder dans cet article.

L’humour et ses caractéristiques

Avant le XVIIIe siècle, le mot « humour » n’était pas encore utilisé dans l’hexagone. C’est seulement en 1880 que ce terme a été reconnu officiellement par l’Académie et fait son entrée dans la langue française. En effet, bien que faire rire soit censé être une pratique universelle, le concept humour a été importé de l’Angleterre.

L’humour désigne un état d’esprit qui consiste à prendre de la distance, à transformer la réalité en en soulignant les aspects drôles et plaisants. L’humour à la française c’est rire de tout. Il a un esprit critique et contestataire envers la société. Le rire français est polymorphe. Il peut être graveleux, provocateur, tendre, ironique, absurde… Vous pouvez vous rendre sur des sites tels que Jokes de Papa pour une bonne dose d’humour. Vous y trouverez notamment des citations, histoires drôles, blagues courtes ou encore des images et photos humoristiques.

Quelques catégories d’humour français

Comme indiqué précédemment, l’humour français peut prendre différentes formes. Caricature, satire, sarcasme, ironie… En matière d’humour, les goûts divergent. Les blagues, vous les préférez tendres ou cocasses ? Certaines plaisanteries ne plairont pas forcément à tout le monde. Certaines peuvent choquer. Voici un panorama du rire à la française pour voir lequel vous aimez le plus :

Les blagues de beauf

Une blague de beauf est le type d’humour qui ne séduit pas tout le monde. Elle vous fera penser à tous ces moments où vous étiez obligé de rire même si la blague n’était même pas drôle. En gros, c’est l’humour qui fait moins rire la plupart des gens.

Les blagues sexuelles

Dans votre entourage, il y a sûrement une personne qui aime raconter des blagues sur le sexe. Lors des retrouvailles, elle ne manque pas une occasion de faire rire la famille ou la bande. Si vous aimez les blagues sexuelles, de nombreux sites peuvent vous fournir de nombreuses inspirations afin de créer des moments joyeux.

L’humour noir

L’humour noir peut blesser la sensibilité de certaines personnes. En effet, il souligne l’absurdité de la vie de façon, disons assez cruelle. Différents sujets peuvent être détournés en humour noir, dont les handicapés, les étrangers et plus encore.

Les blagues les plus populaires

Il existe des blagues typiques des Français. Parmi lesquelles, nous pouvons citer les blagues Le Monsieur et Madame. Par exemple : Monsieur et Madame LIGUILI ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? Réponse : Guy.

Il y a également les blagues dites « Carambar ». C’est le genre des blagues telles que : quel est le sport le plus silencieux ? Réponse : le para-chuuuute.

Pour continuer la liste, il y a aussi les blagues « Quelle est la différence entre ? ». Par exemple : quelle est la différence entre un mari et un amant ? Réponse : le jour et la nuit.

Les blagues courtes

Les blagues courtes restent les meilleures. En moins de 5 secondes, vous faites rire votre entourage. Des blagues courtes et nulles sont efficaces. Pour déclencher un rire non contrôlé, veillez à choisir la bonne blague.

Nous pouvons encore aller plus loin en matière de blague et d’humour français. Mais voilà, vous avez déjà quelques inspirations.