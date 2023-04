L’industrie du cinéma continue de grandir et de se rendre plus accessible. Cette croissance est aidée également par les nouvelles technologies de diffusion comme le streaming. Il existe de nombreux sites comme filmstreaming qui proposent la diffusion gratuite de films en direct. Que savoir sur filmstreaming1 ?

Présentation de filmstreaming, la plateforme de films et séries

Filmstreaming1 est une plateforme internet dédiée à la diffusion en direct de films et de séries en ligne. Ce site internet rend accessible gratuitement son contenu pour tous les visiteurs et personnes amoureuses de l’industrie cinématographique. Voici quelques traits qu’il convient de relever sur ce site de streaming.

Filmstreaming1, l’un des meilleurs sites avec du contenu attrayant pour les visiteurs sur Internet

Filmstreaming dispose d’une large gamme de films et de séries que les visiteurs de ce site internet peuvent regarder en temps voulu. Le contenu qui est disponible gratuitement sur cette plateforme est mis à disposition des internautes pour leur permettre de se détendre et de regarder un spectacle plaisant.

Vous pouvez y trouver des films d’action, de romance ou encore d’enquête policière. Cela répond à la volonté du site internet d’être compté dans le rang des meilleurs sites de streaming dans sa catégorie d’art et de divertissement. Vous pouvez donc vous rendre sur le site internet pour déstresser en choisissant les émissions que vous avez envie de regarder. Il existe en illimité des films et des séries sur cette plateforme ; celle-ci vous offre les meilleurs œuvres de l’industrie cinématographique.

Ce site améliore son score puisqu’il ne cesse de grimper en rang dans le classement national ou dans le classement mondial de site de streaming. La plateforme compte 13,3 k de visites totales pour un taux de rebond de 10,94 %.

Filmstreaming, la plateforme de streaming qui vous gave de spectacles

Filmstreaming rend accessible à tous, des films et séries en se servant de stream. Il s’agit d’un mode de diffusion permettant la lecture en ligne de tout type de contenu audio ou vidéo sans le télécharger. Ce mode de diffusion est généralement payant puisqu’il a l’avantage de rendre le film accessible à tout instant et à votre demande.

Avec filmstreaming1, il n’y a pas à payer quoi que ce soit contrairement à Netflix ou bien d’autres plateformes de streaming de la catégorie films et séries. Vous pouvez donc avoir accès à des films 100 % gratuits et en version française en plus.

L’industrie du film vient donc jusqu’à vous sans que vous ne vous rendiez au cinéma. Ce mode de diffusion et surtout gratuit ne plaît pas vraiment à tout le monde. L’accès à filmstreaming peut donc être bloqué dans certains pays. Avec un VPN, la restriction d’accès peut être levée en choisissant de vous connecter au site à travers un serveur privé d’un autre pays.

Filmstreaming, une alternative d’internet à la télévision

La télévision de manière classique est en train de perdre du terrain en raison des progrès enregistrés par les sites de streaming. Vous n’avez plus besoin de vous asseoir devant un poste de télévision. Filmstreaming propose également un service de télévision en ligne. Vous pouvez accéder à des contenus en illimitée grâce à une connexion internet. C’est donc une alternative pour les personnes qui manquent des émissions dont le contenu les intéresse.

Si la télévision ne permet que d’avoir de la rediffusion, la télévision en ligne vous donne un accès illimité à un même programme autant que vous voulez. Parfois, il suffit d’avoir l’autorisation par une inscription gratuite. Même si le site internet a de la similarité avec d’autres plateformes de streaming, il continue de voir l’inscription à ses services augmenter. 13 300 visites totales ont été enregistrées avec un taux de rebond de 10,94 %. Presque 2 pages sont consultées par visite.

Les concurrents et alternatives du site

Filmstreaming dispose de nombreux concurrents qui proposent le même service que ce site de streaming de films et de série gratuits. Cette similarité seule n’a pas suffi pour reconnaître les meilleurs sites. Bien d’autres facteurs comme le nombre de visiteurs et la popularité ont aidé

Netflix, le leader du streaming payant en France et un peu partout.

Netflix est une plateforme qui propose en streaming plusieurs types de spectacles. Ce site investit également dans l’industrie du cinéma en produisant de nombreux films. Cela rend son contenu original et diversifié par rapport aux autres sites avec des contenues presque pareils.

De plus, Netflix vous permet de regarder la même émission avec le choix de version. Vous avez par exemple l’exemple de la série You. C’est vous qui décidez de la langue lorsque c’est possible. Seul bémol, l’inscription à la plateforme Netflix est payante même lorsque vous vous servez d’un VPN.

YouTube, l’alternative idéale parmi les meilleurs sites de streaming

YouTube se comporte comme un média social et un site d’hébergement de vidéos. Il est gratuit et dispose d’un moteur de recherche pour retrouver rapidement une émission de votre choix. Cette plateforme comporte des vidéos en illimité et à accès libre. Les utilisateurs peuvent poster des vidéos et il est possible de lire la note d’un visiteur. Il serait difficile d’évaluer le nombre total de visites sur ce site de streaming qui fait partir des meilleurs. Le taux de rebond de YouTube est évalué à 21,10 %. Pour 9 visites, 11 pages sont en moyenne visitées.

Film01stream, une alternative qui n’inquiète pas vraiment

Film01stream est aussi une plateforme de streaming qui a vu son rang au plan mondial s’améliorer selon le classement mondial. Cependant au plan national, il y a une perte de visite qui s’explique par la présence de contenus qui n’intéressent pas au plan local.

La preuve est le taux de rebond qui est de 87,52 % pour 8700 visites totales. Ce site manque d’émissions ou de spectacles. Il y a peu de propositions avec une certaine similarité ; ce qui réduit le temps de visite. Par visite, seulement 1,15 page est visitée.

Streamcomplet, le site de streaming adapté pour les téléphones

Si vous disposez d’une Samsung note ou de tout type de smartphone, ce site vous conviendra. Vous pouvez profiter de stream en illimité avec la disponibilité de version française ou de sous-titrage. Cette plateforme est quand même peu connue même si les séries et films y sont gratuitement.

Upload, un site de streaming gratuit qui mérite d’être compté

Si vous ne trouvez pas les séries ou films gratuits que vous recherchez sur YouTube ou sur Netflix, vous pouvez penser à upload.com. Il s’agit d’une plateforme qui a la réputation d’avoir des émissions aux contenus variés.

Il est vrai que ce site internet n’a pas une si fameuse note. Cependant, il a le mérite de permettre la disponibilité en ligne d’émissions de bonne facture avec parfois des propositions de contenu présentant une certaine similarité.

Parmi les alternatives à Filmstreaming, celle-ci est particulière. Elle n’a pas un gros score, mais compte 909,2 k de totales visites. Le taux de rebond est de 3,04 pages par visite. Si le contenu n’est pas illimité sur ce site, il y a la possibilité pour les visiteurs de mettre en ligne leur vidéo puis de le rendre libre en streaming.

Buzzmonclick, une plateforme à succès dans le streaming de séries et films

Ce site internet de streaming gratuit vous permet de profiter de milliers d’émissions ou de spectacles. Vous pouvez regarder en illimité le même programme. C’est une plateforme de secours dans les cas où vous avez manqué votre émission préférée à la télévision.

En matière de streaming, cette plateforme est bien populaire sur la toile. Ce site internet enregistre 1,8 million de visites totales. Le taux de rebond est de 31,25 %. Par visite 2,76 pages sont visitées. De plus, le site de streaming est au 40 207e rang dans le classement mondial.