Quel est l'avenir d'Ethereum ?

De par la nature de son expérience de mathématicien de profession, ainsi que de son histoire en tant que co-fondateur d’Ethereum, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, est particulièrement bien placé pour comprendre l’importance et l’interaction entre la théorie et l’application dans le développement de la blockchain.

Trouver le bon équilibre entre ces deux disciplines est très difficile, mais fondamental pour parvenir à une adoption généralisée des crypto-monnaies.

Cela dit, ces problèmes peuvent sembler accablants pour les curieux cryptographiques, ainsi que pour les passionnés qui sont impliqués dans l’industrie depuis un certain temps. J’ai donc communiqué avec Hoskinson pour avoir une discussion de fond sur les fondements théoriques de la cryptographie, des mécanismes de consensus et de l’informatique distribuée et pour explorer comment son évolution s’inscrit dans l’histoire canonique des mathématiques et de l’informatique.

Cet entretien est un peu technique, mais il permet de diviser des sujets complexes en termes simples, souvent à l’aide d’exemples.

Il a fait un effort concerté pour inclure la rigueur académique et scientifique dans le développement du cardano et des crypto-monnaies dans leur ensemble. Pouvez-vous nous expliquer le processus ?

Charles Hoskinson : Nous avons publié 102 articles sur une période de trois ans. Une grande partie de ces 102 articles créaient des bases théoriques solides pour les crypto-monnaies dans leur ensemble, et pas seulement pour Cardano. Par exemple, nous avons écrit un article intitulé GKL15, qui a été cité plus de 1 000 fois, et qui est la façon canonique de voir ce qu’est la blockchain.

Une autre partie du portefeuille est la recherche industrielle, où nous avons dit : « Eh bien, maintenant que nous avons la théorie, Que pouvez-vous faire ? Pouvez-vous fragmenter (partitionner) une preuve de travail ? Pouvez-vous fragmenter la preuve de participation ? Nous allons créer un moteur de test de participation. Et ce n’est pas forcément spécifique au protocole, mais cela vous donne une idée des capacités. Par exemple, si je veux avoir des dossiers médicaux anonymes ou si je veux construire un système à l’échelle mondiale avec des milliards d’accords. Que dois-je vraiment faire avec un protocole conçu pour y parvenir ?

Ensuite, la troisième partie de notre portefeuille de recherche est spécifique au protocole. Comment pouvons-nous utiliser ces capacités et les mettre dans un système ? Passons maintenant aux ingénieurs, un type d’ingénieur très spécial appelé « l’ingénieur des méthodes formelles » : ils lisent un article scientifique et créent vraiment le plan directeur. C’est ce que l’architecte pour un entrepreneur général ; l’architecte dessine ces plans, lui montre comment faire la maison, mais évidemment ils ne la construisent pas, le l’entrepreneur général le fait. C’est le plus dur.

De nombreuses personnes qui abordent les crypto-monnaies et les chaînes de blocs ne réalisent peut-être pas que les idées de consensus et de réseaux décentralisés ne proviennent pas des blockchains. Comment ce travail est-il enraciné dans l’informatique et quelles recherches fait-il en matière de blockchains ?

Hoskinson : Les systèmes distribués sont l’un des domaines les plus anciens de l’informatique, un problème conceptuel très simple mais, en pratique, très difficile. Leslie Lamport a été l’une des pionnières. Il a écrit certains des articles clés, par exemple, les montres Lamport, sur la façon de conserver l’heure dans un système distribué. C’était dans les années 1970. Il a également écrit Paxos, qui est un protocole système distribué. C’est le premier à être appelé « Résistance Byzantine ».

Mais l’idée de base est qu’au moment où vous quittez le confort de votre ordinateur portable, téléphone portable ou ordinateur et entrez sur le Web, un système distribué, votre perception des événements et de la réalité est différente de la perception des événements et de la réalité des autres.

Par exemple, disons que vous êtes plus proche de l’ordinateur de Michael que de celui de Jenny. Si quelque chose se passe sur l’ordinateur de Michael, vous pensez que c’est arrivé en premier, mais Jenny penserait autrement. Donc, quand vous leur demandez dans quel ordre les choses se sont passées, Jenny répondrait : Michael 2. Vous diriez : Michael 1. L’objectif des algorithmes consensuels et du timing est de créer une horloge logique ou un ordre logique et canonique des événements.

Pourquoi est-ce que c’est ? C’est important ? Supposons que vous ayez un système financier. Qui a obtenu l’échange s’il y a deux offres en même temps ? C’était pour Alice ou Bob ? Eh bien, en fonction de la façon dont l’ordre des choses sera le résultat.

Il est donc très facile de dire : « Nous choisirons une référence commune : un serveur central, tel qu’un serveur Microsoft à Washington, et toute demande que vous nous enverrez sera le point de départ. » Mais lorsque vous êtes sur un système distribué où personne n’a le contrôle ou que personne n’est plus important, il s’avère que c’est un problème beaucoup, mais beaucoup plus difficile. Surtout si vous admettez ce qu’on appelle des acteurs byzantins, des gens qui pourraient mentir et tromper.

Nous sommes certainement un grand contributeur à cet espace, mais il existe de nombreuses équipes formidables comme Algorand, par exemple, et l’équipe de l’Université Cornell dirigée par Emin Gun Sirer, le protocole Blanche-Neige, entre autres.

Cela m’amène à la question de la preuve de travail/test de jeu. L’un des traits distinctifs de Cardano était le mécanisme de consensus d’Ouroboros. Beaucoup ne savent peut-être pas qu’il existe différentes variantes de preuve de participation. Pouvez-vous le décomposer ?

Hoskinson : Tout d’abord, qu’il s’agisse d’un test de participation ou d’une preuve de travail, vous pouvez avoir trois choses à accomplir avec un algorithme de consensus. Tout d’abord, vous devez choisir quelqu’un qui sera en charge pendant un moment. Et cela peut être un bloc ou une époque, mais une unité de temps. Et cette personne doit faire quelque chose avec ce pouvoir, donc elle fait un blocus. Ensuite, ils doivent transmettre cela à tout le monde sur le réseau, et le réseau doit l’accepter.

C’est comme une partie de poker : il faut choisir quelqu’un pour être le croupier, et cette personne mélange les cartes et les distribue. Ensuite, les joueurs ramassent les cartes, regardent les decks et choisissent de les accepter telles qu’elles sont ou Rejetez-les. Par exemple, si vous obtenez une main de carte avec cinq as, je dirais qu’il y a un problème fondamental avec le jeu. Parce que le deck ne devrait avoir que quatre as, n’est-ce pas ? Un protocole consensuel fait exactement la même chose.

La principale différence entre la preuve de travail et la preuve de participation réside dans la première étape : choisir un responsable. Avec un système de preuve de travail, il s’agit d’un processus minier méritocratique. En gros, vous extrayez des hachages et c’est comme des billets de loterie qui fonctionnent jusqu’à ce que vous atteigniez les numéros chanceux. Ensuite, vous dites : « J’ai un ticket d’or. » Et cela vous donne le droit de faire un blocus. Plus la valeur de l’actif est élevée, plus la concurrence est forte, plus la dépense énergétique sera élevée. 99,9999997%, sinon plus, de l’énergie consommée par Bitcoin est à partir de cette première étape. Les deux autres sont tout le reste.

Avec des systèmes de preuve de participation, au lieu de miner, nous disons : « Allons de l’avant et pesons votre participation proportionnellement, traitez-la comme une loterie synthétique et, en moyenne, vous devriez gagner ce montant. » L’avantage du test de participation est que parce que vous n’avez pas les frais généraux et les coûts énergétiques énormes pour décider qui peut faire un bloc, cela signifie que vous pouvez mettre beaucoup de magie dans les deux autres étapes. Vous obtenez donc des protocoles beaucoup plus légers et beaucoup plus économes en énergie. Cardano, par exemple, est actuellement 1,6 million de fois plus économe en énergie que le Bitcoin.

Plus de 70% des Cardano parient actuellement, pour Polkadot, c’est environ 64%, Ethereum est bien en dessous. Selon vous, quel est le montant d’un actif sain pour parier ? certains des premiers stades ?

Hoskinson : C’est une de ces choses concernant les pommes et les oranges. Lorsque vous parlez de parier sur un système consolidé (dont les périodes de blocage vont de plusieurs jours à plus d’un an), vous faites une déclaration très significative. Parce que ce qui se passe, c’est que vous dites que votre pari est bloqué et que les gens ne peuvent pas le déplacer, ils ne peuvent pas le dépenser. Cela signifie que ces jetons ont été retirés de la réserve. Lorsque vous regardez le pari sur Cardano, ils sont toujours liquides, aucun lien n’est requis. Cela signifie qu’il s’agit toujours d’un pari liquide, et c’est l’un des points les plus confus que nous voyons habituellement. Avec Cardano, ils ont tendance à penser que cela signifie que l’offre actuelle est bien pire qu’elle ne l’est réellement.

Le une autre chose est que notre système dispose également d’un vote en chaîne, et en dehors de Tezos, nous sommes probablement les plus avancés. Cela signifie que lorsque vous avez votre participation, vous pouvez non seulement la déléguer, mais aussi l’utiliser pour voter sur les propositions de financement et les changements dans la chaîne dans son ensemble.

Vous avez beaucoup parlé de l’importance de l’interopérabilité lorsqu’il s’agit d’autres blockchains Quelle est la bonne façon de trouver cet équilibre, donc les blockchains sont toujours décentralisées au cœur, mais sont également utiles au-delà de certains de ces cas d’utilisation autonomes, comme un système de paiement ?

Hoskinson : Ce qu’il fait, c’est se concentrer sur la capacité de déplacer l’information, la valeur et l’identité entre les chaînes, puis de laisser les marchés décider où les choses vont vivre. C’est drôle, tout le monde veut être open source jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Comme il est dit Ethereum, « Hé, nous sommes open source, nous sommes un écosystème ouvert. Mais au fait, nous voulons être comme Microsoft, avec Internet Explorer et ActiveX, verrouiller tout le monde dans notre écosystème ! » Les utilisateurs ne devraient-ils pas être liquides ? La valeur de l’information ne devrait-elle pas être liquide ? Nous nous sommes donc concentrés sur nos protocoles de communication inter-chaînes. Nous écrivons de nombreux articles décrivant essentiellement ce qui peut et ne peut pas être fait dans ce contexte, ainsi que les protocoles pour vous permettre de déplacer de la valeur et de représenter des informations précieuses entre les systèmes.

Je pense que dans les trois à cinq prochaines années, ce qui se passera, c’est que notre industrie convergera à un moment où le Wi-Fi fonctionne tout simplement. Et quel que soit l’écosystème dans lequel vous vous trouvez, il vous sera très facile de migrer de ce système vers le suivant avec une certaine notion de délai d’attente. Vous cliquez sur un bouton et vous êtes maintenant sur Ethereum, et cela prend quelques minutes ou quelques heures avant que tu y es. Si vous cliquez sur un bouton, vous êtes maintenant en Cardano. Cela prend quelques minutes, quelques heures et c’est tout. Cela signifie qu’il s’agit d’une course vers le bas, en termes de coûts d’exploitation.

Donc, s’il existe une application trop coûteuse pour être exécutée sur un domaine, les gens fuiront simplement ce domaine et se tourneront vers une blockchain beaucoup moins chère pour fonctionner ; c’est l’Internet des blockchains auquel nous sommes probablement confrontés.

Je veux finir par vous demander quelle est la prochaine étape pour Cardano. Quels sont les éléments de votre feuille de route ?

Hoskinson : Ce que nous avons fait, c’est de rassembler toutes les pièces. Nous terminons le programme de recherche de Cardano 2020, et l’idée est qu’au fil du temps, à mesure que la recherche se cristallise, nous en ferons le meilleur produit commercial que nous pouvons.

Idéalement, prenez un numéro. La nôtre était « Faisons-le dans cinq ans environ ; faisons tout cela d’ici 2020 ». Bien sûr, je suis une personne très optimiste et j’ai tendance à sous-estimer la complexité de l’ingénierie et de la science, donc nous n’avons pas atteint ce cap. 2021 est une sorte d’année de débordement, au cours de laquelle nous travaillons ensemble et déclenchons tout ce dont nous avons rêvé au cours des cinq dernières années. Cela inclut des éléments tels que notre pile gouvernementale, les contrats intelligents, notre norme de métadonnées, l’émission de jetons, la décentralisation complète.

Nous avons atteint presque tous nos objectifs : nous avons créé des métadonnées, nous disposons désormais d’un jeton natif. Plus de 10 000 jetons sont émis sur Cardano en un mois seulement, ce qui est incroyable. Et dans les prochains mois, nous allons activer les contrats intelligents jusqu’au dernier kilomètre à partir de là, activer tous les composants de gouvernance. Nous avons déjà 20 000 personnes qui participent avec eux, mais ils travaillent comme une chaîne latérale, donc certaines de ces choses doivent être liées au réseau principal.

Une fois ces choses activées, la commercialisation de la plateforme est déjà en cours. Nous amenons les États nationaux à faire des choses intéressantes et nous attirons des millions d’utilisateurs grâce à ce modèle. Nous créons également des marchés financiers décentralisés, des marchés de jetons durables (NFT), c’est-à-dire tout ce qui a été vu dans le laboratoire Ethereum.