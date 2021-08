Accueil » Finance La reprise du bitcoin ramène les Indiens vers les cryptomonnaies Finance La reprise du bitcoin ramène les Indiens vers les cryptomonnaies

Mumbai : Les Indiens reviennent en masse pour investir dans les crypto-monnaies, alors que le bitcoin a atteint un sommet de trois mois à 50 000 dollars dimanche, au milieu de la ruée mondiale vers les crypto-monnaies.

Lundi et mardi, les bourses de crypto-monnaies indiennes et les bourses étrangères qui s’adressent aux Indiens ont connu une forte augmentation de leurs volumes et de leurs valeurs d’échange, dans la plupart des cas d’au moins 50 % à 100 % respectivement.

Cette fois-ci, les Indiens ne se contentent pas d’acheter des bitcoins, mais couvrent également leurs paris en achetant d’autres actifs cryptographiques.

De plus, de nombreux utilisateurs se sont remis au trading de crypto-monnaies.

“Nous avons constaté une augmentation de 3x du côté des achats et de 2x du côté des ventes”, a déclaré Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin, une bourse de crypto-monnaies.

Cependant, même les bourses ne sont pas en mesure d’expliquer la soudaine augmentation des échanges.

“Il est difficile d’identifier un seul facteur contributif pour justifier l’augmentation du nombre d’utilisateurs au cours des derniers jours, car plusieurs facteurs en sont responsables”, a déclaré Nischal Shetty, PDG de WazirX, une bourse de crypto-monnaies.

“Notre volume moyen quotidien a également augmenté, passant d’une moyenne de 100 millions de dollars à plus de 300 millions de dollars pendant les pics du marché. À partir du 23 août, en moyenne, nos volumes d’échanges sur 24 heures ont été d’environ 100 millions de dollars. Cependant, la semaine dernière, notre volume d’échange moyen a dépassé les 300 millions de dollars.”

Le bitcoin avait atteint un sommet historique et touché 64 000 dollars en avril de cette année.

Cette hausse a été suivie d’une liquidation à l’échelle mondiale et les prix ont chuté à 30 000 dollars en raison des autorités chinoises qui ont mis un frein aux opérations minières du bitcoin et des régulateurs qui ont menacé d’adopter des lois nationales pour réglementer la monnaie.

Les prix sont en hausse constante depuis la mi-juillet, car la confiance de nombreux acheteurs semble revenir aux crypto-actifs.

Les trackers de l’industrie disent que cette fois-ci, non seulement les anciens investisseurs sont devenus plus actifs, mais même de nouveaux semblent arriver.

“Alors que nous constatons une poussée de l’adoption mondiale des actifs cryptographiques, OKEx.com a vu les inscriptions de nouveaux utilisateurs augmenter de près de 50 % au cours du mois dernier. Au cours du mois dernier, nous avons constaté une augmentation de près de 90 % du volume des échanges”, a déclaré Jay Hao, PDG de la bourse de crypto-monnaies OKEx.com.

BuyUcoin a vu le nombre d’inscriptions tripler en août par rapport à juillet et quadrupler par rapport à juin.

Il y a près de 15 millions d’investisseurs en crypto en Inde détenant des actifs numériques d’une valeur de ₹15 000 crore.

En Inde, les investisseurs semblent avoir fait de gros investissements dans les actifs crypto pendant la baisse des prix, ce qui a entraîné le dernier bull-run à travers les actifs crypto, disent les trackers de l’industrie.

“BuyUcoin a connu une forte augmentation des volumes d’échanges à la fois du côté des achats et des ventes. Les investisseurs achètent dans le cadre du bull-run et les détenteurs ont liquidé leurs bénéfices”, a déclaré Thakral.

Au cours des deux dernières années, plusieurs investisseurs indiens semblent s’être rapprochés des crypto-actifs et certains se sont même lancés dans le trading.

Bien que le bitcoin reste le favori, d’autres crypto-actifs tels que l’Ethereum, le Dogecoin, le Polkadot, le Ripple, le Litecoin, le Filecoin, le Cardano (ADA) et le Cardano ont également connu un certain essor sur les bourses indiennes.

Selon les observateurs du secteur, l’annonce faite par Coinbase d’acheter pour 500 millions de dollars d’actifs cryptographiques et l’incursion de PayPal dans les monnaies numériques pourraient être les principaux facteurs de la reprise mondiale.

L’Inde souhaite réglementer les crypto-monnaies, mais la manière de le faire n’est pas claire.

Le gouvernement a présenté un projet de loi sur les crypto-monnaies et la réglementation des monnaies numériques officielles (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021), mais aucune réglementation n’a été finalisée.

À la mi-août, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré que les nouvelles lois autour des crypto-actifs attendaient l’approbation du Cabinet de l’Union.

Mardi, le bitcoin était en baisse de 1%, tandis que les autres principales crypto-monnaies s’échangeaient à 0,5% en hausse ou en baisse.