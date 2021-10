Pourquoi l’or représente-t-il une valeur refuge pendant les crises boursières et les récessions les plus austères

Dans l’histoire de la finance, les krachs boursiers et les récessions économiques ont été des événements funestes gravés pour toujours dans la mémoire des investisseurs infortunés. Si de nombreux spéculateurs ne sont pas près d’oublier ces périodes aussi affligeantes que tragiques, c’est bien parce qu’elle a fait planer un sombre nuage sur leur rêve.

Ce rêve était celui d’accroître leur patrimoine financier. Cependant, le point commun entre tous ces investisseurs est qu’ils ont investi sur de mauvais actifs. S’il existe une vérité que les élites de la finance mondiale admettent de manière unanime, c’est que l’or offre une excellente couverture.

A lire en complément : Accroissement des acquis : que savez-vous des cabinets de gestion patrimoniale ?

Nous nous évertuons à expliquer dans cet article, pourquoi l’or représente un actif infaillible en matière de valeur et de rendement.

Un excellent moyen de diversifier ses avoirs

L’or est un bien tangible, à l’instar des biens immobiliers, des hydrocarbures et des autres métaux précieux. Ajouter de l’or à votre portefeuille d’action est un gage de sécurité et de stabilité. Les risques sont ainsi considérablement amoindris. Quand la consommation est au plus bas, les entreprises diminuent leurs investissements à cause de la croissance économique qui, elle aussi, se trouve affectée.

Lire également : Comment consulter mon compte en ligne à la banque postale ?

Cette frénésie pousse les investisseurs à tourner leurs regards vers l’or au détriment des autres actifs. C’est ce qui fait de ce métal une référence en termes de stabilité. On dit qu’un actif ou un bien est une « valeur refuge » lorsqu’il est jugé plus sûr. Ainsi, en période de crise économique ou financière, ce bien est donc particulièrement recherché.

Il n’est jamais trop tard pour acheter et stocker de l’or ; c’est le moment idéal pour faire de ce métal noble, votre meilleur allié. Il existe des méthodes pour en acquérir. Vous pouvez songer à acheter au minimum une pièce 10 dollars or. Commandez-en à volonté si votre but est de diversifier votre patrimoine.

Une garantie en cas de crise monétaire

Lorsque se profile à l’horizon une crise monétaire, l’or peut permettre aux investisseurs de sauver la mise. En effet, il peut être facilement séparé des autres actifs. Le fait que cette monnaie protège de l’inflation paraît donc comme une évidence.

À chaque crise mondiale, le coût de l’or s’envole. C’est la raison pour laquelle les banques centrales stockent de l’or à profusion. Cet avoir n’est soumis à aucune politique financière restrictive. L’or est un investissement stable, une façon de garder son argent à l’abri.

Avoir de l’or en sa possession, c’est se prémunir de la dévaluation des grandes monnaies, de l’inflation, ou même d’un krach sur le marché boursier. C’est donc à juste titre que pendant les années 1975, les Français ont possédé près de 4600 tonnes d’or à cause de la crise industrielle.

L’or, une monnaie à fiscalité avantageuse

Quelles que soient les circonstances qui prévalent sur les marchés financiers, l’or a le mérite de conserver la meilleure valeur. Contrairement aux idées reçues, sa valeur ne peut être influencée par les banques. Un lingot d’or pèse tout aussi bien le même poids aux États-Unis qu’en Belgique.

L’or physique est de nos jours toujours utilisé dans les échanges. De tous les produits financiers et monétaires qui existent, l’or est sans doute l’actif qui n’a jamais connu de faillites. Il n’est soumis à aucune TVA. Son achat et sa détention n’impliquent aucune taxe.