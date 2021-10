Avantages des panneaux solaires : le guide Partager :







Vous souhaitez vous lancer dans l’installation de panneaux solaires, mais n’êtes pas tout à fait convaincu de l’intérêt d’un si grand investissement ? Découvrez ci-dessous les avantages des panneaux solaires !

Utiliser une énergie renouvelable pour sa consommation

L’énergie solaire pour produire de l’électricité

Les panneaux solaires photovoltaïques présentent certes de nombreux avantages, mais le plus important reste toutefois la production d’une énergie verte pour la consommation de votre habitation. En effet, les panneaux solaires captent les rayons du soleil afin de produire de l’électricité, qui pourra ensuite être utilisée pour approvisionner votre logement en chauffage, lumière, ou encore pour la production d’eau chaude sanitaire. Cette énergie renouvelable contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) du parc immobilier français, et donc à réduire la pollution générale.

Tout le monde peut-il installer des panneaux solaires chez soi ?

Toutefois, installer des panneaux solaires n’est pas donné à tous les ménages : plusieurs critères entrent en effet en jeu. Le principal enjeu est la localisation de votre maison, et sa capacité à produire de l’énergie grâce à vos panneaux solaires. Avant de vous lancer dans de tels travaux, qui peuvent s’avérer coûteux, pensez à calculer le rendement de vos panneaux solaires. Privilégiez une telle installation si vous résidez dans une région possédant un fort taux d’ensoleillement. Bien entendu, il n’y a pas que dans le Sud que vos panneaux solaires photovoltaïques produiront suffisamment d’électricité pour être rentables ! La Bretagne fera tout aussi bien l’affaire. Autre critère à prendre en compte au moment de prendre votre décision : l’inclinaison de votre toiture. Son orientation joue également énormément dans la production d’électricité : une orientation vers le Nord rendrait votre installation trop peu rentable.

Davantage d’économies grâce à l’autoconsommation

Qu’est-ce que l’autoconsommation ?

Une fois vos panneaux solaires installés, à vous les économies d’énergie ! Il est avéré qu’une installation solaire photovoltaïque permet aux ménages équipés de réaliser jusqu’à 40% d’économies sur leur facture énergétique. En effet, grâce à l’autoconsommation, il vous est possible de consommer votre propre énergie, devenant ainsi plus indépendant du marché de l’énergie et de ses prix fluctuants.

L’autoconsommation peut être totale (vous produisez tout juste suffisamment d’énergie pour vos besoins personnels) ou partielle (vous produisez plus d’énergie que nécessaire, et générez donc un surplus d’électricité, non utilisée).

Revendre son énergie à EDF OA

L’énergie solaire est difficile à stocker : les batteries existantes sur le marché coûtent généralement cher, et ne sont pas suffisamment efficaces. Heureusement, si vous pratiquez l’autoconsommation partielle, il vous est possible de revendre le surplus d’énergie produite grâce au système EDF OA : cela vous permet de générer un revenu supplémentaire pour vos fins de mois, amortissant encore davantage le coût d’investissement de vos panneaux solaires !

Optimisez votre production grâce à l’autoconsommation !

L’énergie solaire a beau être une énergie inépuisable, elle n’est pas présente tout au long de la journée : il est donc indispensable d’optimiser la production de vos panneaux solaires, afin de pouvoir profiter de votre énergie du matin au soir ! En adoptant la domotique par exemple, vous pourrez connaître en temps réel la production de votre installation photovoltaïque. Il vous sera de plus possible de régler la puissance de vos appareils, ou encore de les activer à distance, afin de profiter des périodes de la journée ou vos panneaux produisent le plus d’énergie.

Installer un thermostat vous permettra, de son côté, de garder un œil sur votre système de chauffage, afin de créer une température homogène tout au long de la journée. Cela vous permettra également de réaliser davantage d’économies sur votre facture, et ainsi d’optimiser votre autoconsommation solaire !

Valoriser son logement sur le marché de l’immobilier

Au moment de vendre votre logement, avoir installé des panneaux solaires sur votre toiture joue en faveur de votre bien immobilier : en effet, les panneaux solaires permettent d’augmenter la valeur d’un logement. Pourquoi ? Tout simplement parce que des panneaux solaires permettent une meilleure performance énergétique de votre habitation ! Or, les performances énergétiques d’un logement sont l’un des principaux critères lors du choix des acheteurs. Installer des panneaux solaires vous permet avant tout de produire une énergie renouvelable, atout économique et écologique à la fois, mais c’est également une astuce pour améliorer l’isolation de votre toiture.

Qui dit logement performant, dit économies d’énergie, et donc dépenses réduites chaque mois. De quoi séduire les ménages à la recherche d’un logement ayant un bon DPE ! Bien que l’installation de panneaux solaires photovoltaïques soit un investissement de départ important, vous n’en tirerez que des bénéfices sur le long terme !