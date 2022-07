Pourquoi effectuer un prêt en ligne ?

Vous avez besoin d’argent pour un achat important, mais vous n’avez pas le montant nécessaire à la réalisation de votre projet. Vous avez déjà entendu parler des nombreuses banques en ligne, pourtant vous hésitez encore à souscrire à un crédit qui vous engage à un remboursement via internet. Nous vous donnons les informations pour mieux connaître le fonctionnement du prêt en ligne.

Les avantages du prêt en ligne

Convaincu depuis plusieurs années par les services à distance de votre banque, vous vous interrogez sur les réels points forts d’un organisme de crédits en ligne. Est-ce vraiment une solution avantageuse ou est-ce que vous prenez des risques ?

Les services proposés en ligne

Les rendez-vous avec votre conseiller bancaire sont toujours difficiles à prendre à cause de votre manque de disponibilité ? En ligne, le problème ne se pose plus. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer dans plusieurs banques pour vous informer sur les offres de prêt et les conditions pour votre emprunt. À n’importe quel horaire, en quelques clics, de votre salon, vous pouvez obtenir les données que vous voulez grâce à des forums, des chats et des lignes téléphoniques dédiées. Un gain de temps et d’énergie.

De plus, il existe des simulateurs de crédit sur des sites comme LoanScouter.

qui vous permettent de comparer les taux ainsi que les services proposés par de très nombreux organismes de crédit. Vous savez immédiatement, selon le montant que vous avez à emprunter, la solution qui vous convient le mieux (durée et taux).

Le devis est en général envoyé spontanément sur votre boîte mail, gratuitement et sans engagement. Tout justificatif est à transmettre au format numérique. Vous recevez des réponses pour l’accord beaucoup plus rapidement que dans un établissement bancaire classique et la signature se fait à distance également. Un gain certain de temps et d’énergie.

Les frais de mon crédit

Dans les simulations, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) vous est indiqué et vous remarquerez son montant peu élevé. En effet, les frais de dossiers sont souvent offerts et vous pouvez bénéficier de taux de crédit très avantageux. D’autre part, comme la concurrence devient de plus en plus importante, il y a fréquemment des promotions sur le crédit à la consommation qui vous feront faire des économies.

Est-ce que c’est sécurisé ?

Si vous passez par un organisme agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), vous pouvez accorder votre confiance pour que votre dossier personnel ne fuite pas sur internet. Le système de paiement est aussi totalement sécurisé.

Pas de mauvaise surprise sur le montant de votre crédit, vous savez exactement dès le début le montant que vous empruntez, la durée du remboursement et le taux appliqué. Votre projet ne peut qu’être mené à bien.

À quels types de crédit peut-on souscrire en ligne ?

Vous vous demandez si le prêt par internet est possible pour tout projet parce que le montant que vous souhaitez emprunter s’élève à plusieurs milliers d’euros.

Le prêt personnel

Pour un prêt à la consommation, l’emprunteur peut obtenir un montant maximal de 75 000 euros, ce qui est déjà une belle somme. Pour ce type d’emprunt, le nombre de justificatifs exigés sera moindre et vous obtiendrez très rapidement une réponse.

Sachez également que pour un prêt personnel, vous n’êtes pas obligé de souscrire à une assurance. Nous vous conseillons toutefois de rester prudent, car en signant le contrat, l’emprunteur s’engage au remboursement du montant avec les frais. Pensez à bien calculer votre capacité d’emprunt sur un simulateur en ligne auparavant.

Le prêt immobilier

Pour le crédit immobilier dont le montant est très important, l’offre sur internet est moins nombreuse. Nous suggérons aux non-initiés de ne pas prendre cette option pour plusieurs raisons.

D’une part, vous obtiendrez moins de conseils que dans une banque classique et le montant en jeu, le projet très engageant et les options méritent que l’on vous renseigne correctement. D’autre part, le prêt en ligne reste dans des démarches simplifiées. Vous ne pourrez pas faire de rachat de crédit, si vous avez une heureuse rentrée d’argent, ou de crédit relais, si vous avez une déconvenue financière.

Même si vous ne souscrivez pas à un prêt immobilier en ligne, on ne saurait trop vous conseiller d’utiliser un comparateur d’assurance de prêt en ligne. Vous n’êtes pas tenu de prendre l’assurance de votre banque qui parfois n’est pas la meilleure offre.