C'est quoi un bon manager ?







« Un bon gestionnaire n’est pas une personne qui peut faire le travail mieux que ses hommes ; c’est une personne qui peut amener ses hommes à faire le travail mieux que lui. » — Frederick W. Smith

La plupart des employés feraient n’importe quoi pour mériter l’opportunité de devenir manager. Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui les pousse à gagner cette étiquette ?

Est-ce simplement le respect qui accompagne le titre ? Ou est-ce la responsabilité supplémentaire qui l’accompagne ? Ou est-ce simplement le sentiment de satisfaction de franchir un jalon de carrière ?

Eh bien, la réponse est tout. C’est la combinaison de tous ces sentiments qui nous pousse à dépasser nos pairs et à prendre en charge l’un des postes les plus cruciaux d’une organisation. Cela dit, bien que le poste de direction présente des avantages en termes de développement de carrière, il peut également être un rôle ingrat.

La raison pour laquelle je dis cela est qu’un bon gestionnaire doit maintenir un juste équilibre entre les besoins et les exigences des employés, les affaires leurs objectifs, leur bien-être et leurs aspirations. Et c’est plus facile à dire qu’à faire.

Le plus souvent, les gestionnaires doivent gérer tellement de choses en même temps qu’ils subissent un stress constant. Ils sont tenus seuls responsables de la réussite et de l’échec des projets, ainsi que de la performance des équipes qu’ils dirigent. Bien que la responsabilité de l’échec du projet soit entièrement imputé au gestionnaire, le mérite de son succès revient souvent à toute l’équipe. Donc, si vous venez de mériter cette opportunité, vous feriez mieux de relever vos chaussettes et de vous préparer à affronter des moments difficiles (et gratifiants) à venir.

Erreurs qu’un bon gestionnaire ne devrait jamais commettre

Revenons à l’époque où nous avons commencé notre carrière professionnelle. Au fil des ans, nous avons travaillé pour diverses organisations et sous différentes personnes. De toutes ces époques, nous pouvons facilement choisir ceux qui n’étaient pas très doués pour gérer les gens et influencer les autres. Et nous nous souvenons certainement de ces managers qui ont été exceptionnellement bons dans leur rôle et qui nous ont inspirés à être une meilleure version de nous-mêmes.

Je suis sûr que la plupart d’entre nous se souviennent également de nos anciens managers pour leurs bonnes et mauvaises qualités managériales. Qu’est-ce que nous n’avons pas aimé ou admiré chez eux ? Sont-ils de mauvais ou de bons facteurs de motivation ? Est-ce qu’ils ont été faciles ou difficiles d’accès ?

Nous avons peut-être des opinions divergentes sur nos anciens managers, mais le fait est qu’ils ont tous contribué à façonner notre carrière. Ne vous y trompez pas, le rôle de direction est un travail exigeant avec des responsabilités supplémentaires. Vous ne pouvez pas agir ou agir de la même manière dans un rôle de direction que vous l’avez fait en tant qu’employé régulier.

Je vais maintenant diviser cet article en deux parties. La première partie éclaire les lecteurs sur les erreurs que les bons gestionnaires ne devraient jamais commettre, et la deuxième partie se concentre sur les choses que les bons gestionnaires doivent faire. Je l’ai fait afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce que les bons gestionnaires sont censés faire ou non.

Au milieu d’horaires épuisants, il peut être facile pour les gestionnaires de commettre sans le savoir des erreurs qui peuvent avoir une influence négative sur leurs subordonnés. Des erreurs horribles que les bons managers ne devraient jamais commettre en dirigeant leur équipe :

1. Microgestion

Une enquête de Trinity Solutions publiée dans My Way or the Highway indique que près de 79 % des personnes interrogées ont fait l’expérience de la microgestion.

Vous vous souvenez à quel point vous étiez ennuyé lorsque votre manager avait toujours l’habitude de jeter un coup d’œil par-dessus vos épaules au travail ? Maintenant, souvenez-vous de toutes les belles choses (jeu de mots) que vous avez prononcées dans votre bouche alors que vous étiez constamment surveillé par vos managers plusieurs fois par jour. Le fait est qu’aucun employé n’aime être microgéré et qu’un bon gestionnaire doit garder cela à l’esprit.

Les employés veulent un certain degré de liberté. Ils veulent que les managers se sentent confiants dans leur les compétences et aptitudes nécessaires pour effectuer un travail donné. Les observations intrusives, la manipulation et la communication exhaustive envoient un message clair aux employés que les gestionnaires ne soutiennent pas leurs capacités, ce qui peut les faire se sentir vaincus, paranoïaques et méprisés. Aucun employé ne peut développer ses compétences lorsque les managers ne font pas preuve d’une confiance totale en leurs équipes et en leurs individus.

2. Solutions d’alimentation à la cuillère

Les bons gestionnaires ne servent pas tout à leurs employés dans les assiettes. Au contraire, ils développent et perfectionnent leurs compétences de manière à pouvoir résoudre par eux-mêmes les situations les plus délicates. Cela dit, certains managers ont tendance à fournir des solutions excessives à leurs équipes. Ils sont rapides lorsqu’il s’agit de proposer des solutions que leurs employés peuvent trouver avec plus d’efforts que d’habitude.

Cette habitude des solutions d’alimentation à la cuillère empêche les employés de faire tout le travail acharné pour rechercher eux-mêmes la meilleure solution. En aidant toujours les employés à « les solutions », les managers ne permettent pas aux membres de leur équipe de se pencher sur leurs idées et de s’approprier le problème à résoudre. Les managers n’ont pas besoin d’agir comme un enseignant qui est toujours accessible chaque fois que l’équipe rencontre des problèmes.

3. Ne pas définir les objectifs

Une mauvaise planification et une incapacité à définir des objectifs ne font aucun bien à votre équipe. Certains gestionnaires ne parviennent pas à définir les objectifs de leurs employés qui ont du mal à faire leur travail tout au long de la journée. Ils n’ont aucune idée de la raison pour laquelle ils travaillent, ni de ce que leur travail signifie pour eux-mêmes et pour l’organisation pour laquelle ils travaillent. Ils ne peuvent pas être productifs s’ils n’ont pas de direction ou de vision du travail.

Ils ne parviennent pas non plus à hiérarchiser le travail, ce qui signifie qu’ils terminent les projets et les tâches dans le mauvais ordre. Lorsque les employés ne voient pas de croissance de carrière dans leur emploi, ils ont tendance à changer d’emploi. D’autre part, la fixation d’objectifs peut également se retourner contre elle si les objectifs sont trop ambitieux et inatteignables. De bons managers toujours fixer des objectifs réalisables pour les employés et les récompenser pour les avoir atteints.

4. Mener avec un état d’esprit égoïste

Comme le dit le proverbe américain, « l’arrogance est un royaume sans couronne ». L’hubris a toujours été l’une des principales causes de conflit et de deuil. Les managers arrogants pensent qu’étant donné qu’ils sont en charge de leurs équipes, c’est parce qu’ils sont plus compétents et compétents que les autres. Ces gestionnaires ont tendance à montrer leur suprématie à leurs subordonnés de temps en temps.

Ils pensent avoir les meilleures idées et informations, et utilisent leur position pour manipuler les autres. De nombreux employés expriment leur angoisse face à des gestionnaires arrogants et égoïstes qui sont inaptes à diriger. En d’autres termes, l’ego gonflé réduit notre vision. Nous perdons de vue et nous n’entendons et voyons que ce que nous voulons. En conséquence, les managers perdent le contact avec les membres de leur équipe, ce qui s’élargit encore davantage l’écart entre les deux côtés.

5. Afficher un favoritisme flagrant

En tant que professionnels chevronnés, nous sommes bien conscients de la politique de bureau et du favoritisme. C’est décourageant et démoralisant pour les employés lorsqu’ils savent déjà qui sera la prochaine personne à être promue à des postes supérieurs simplement parce qu’ils entretiennent une relation étroite avec un manager. Les gestionnaires pauvres sont assez bons pour montrer qui ils favorisent les autres, indépendamment des capacités ou de l’absence d’une personne.

Les gestionnaires affichant des signes de favoritisme au travail peuvent perturber le lieu de travail. Cette pratique malsaine sur le lieu de travail envoie un mauvais signal aux employés, à l’exception de ceux qui bénéficient d’une attention particulière de la part du gestionnaire. Les gens sont susceptibles de croire qu’un travail acharné et honnête ne porte pas ses fruits, car pour grandir au sein de l’organisation, un travailleur devrait gagner une place dans les bons livres du gestionnaire.

Maintenant que vous avez lu quelques erreurs redoutables qui devraient être évitées par managers (expérimentés et nouveaux), nous allons maintenant discuter de certaines qualités éminentes que les bons gestionnaires possèdent et que les futurs managers doivent posséder.

Il y a d’innombrables organisations dans l’histoire qui ont été exceptionnellement bien placées sous la direction de bons gestionnaires. Sans un capitaine expérimenté et compétent pour diriger le navire, l’équipage risque constamment de perdre sa direction et de rencontrer plusieurs problèmes.

Comme l’a dit John C. Maxwell, « le leadership n’est pas une question de titres, de positions ou d’organigrammes. Il s’agit d’une vie en influençant une autre. »

Vous trouverez ci-dessous cinq qualités clés qui distinguent les bons gestionnaires des gestionnaires médiocres et médiocres. Ce dernier peut prendre une feuille du livre du premier pour améliorer significativement ses compétences en gestion.

Des qualités qui font d’un bon gestionnaire

1. Ils alignent l’objectif organisationnel sur les objectifs de l’équipe

En ces temps, les entreprises subissent une transformation massive en tant que réglementation. les changements, la concurrence et les innovations technologiques sont régulièrement mis à jour. Les organisations d’aujourd’hui doivent être dynamiques afin de s’adapter et de s’adapter aux derniers développements. Les bons gestionnaires ne se contentent pas de dire à leurs employés de faire des tâches ; ils leur expliquent également pourquoi ils doivent faire ce qui leur est assigné.

Les employés qui associent leur travail à la mission de leur organisation estiment que leur travail est plus important et que leur travail revêt une grande importance. Cependant, la majorité des employés ne savent toujours pas comment leur travail contribue à la « vue d’ensemble ». Les bons gestionnaires les aident à comprendre la valeur de leur travail et à comprendre comment il est essentiel d’atteindre les objectifs organisationnels.

2. Ils font preuve d’empathie envers leur équipe

Une étude du cabinet de recherche DDI montre que l’empathie est l’un des principaux moteurs de la performance globale des managers. Une autre étude du Center for Creative Leadership (CCI) montre que les managers ayant un comportement empathique envers leur équipe sont vus comme de bons interprètes par leurs patrons.

Les managers empathiques comprennent les émotions des membres de leur équipe. Ils comprennent ce que ressentent les membres de l’équipe et cette qualité leur permet de communiquer efficacement et de résoudre les problèmes directement dans l’œuf. Par conséquent, leurs employés leur font davantage confiance et les managers peuvent établir des relations, ce qui alimente la réussite de l’équipe. L’empathie envers les employés permet aux bons gestionnaires de nouer des liens personnels avec les employés et de favoriser des relations à long terme avec eux.

3. Ils déléguent efficacement les tâches

Les bons gestionnaires délèguent efficacement les tâches. Ils font preuve de confiance dans la capacité de leurs employés à exécuter des tâches déléguées et leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences et de développer des forces qu’ils ne savaient peut-être pas qu’ils possèdent autrement. Les bons managers ne déléguent pas les tâches au hasard ; ils identifient le potentiel au sein de leurs équipes et attribuent le travail aux bonnes personnes en utilisant les bonnes méthodes et les bons outils.

Les bons gestionnaires délèguent les tâches et les divisent responsabilités en fonction du potentiel et des talents au sein des équipes. Cela contribue à améliorer considérablement l’efficacité organisationnelle globale ainsi que la gestion du temps. L’attribution de tâches importantes aide également les membres de l’équipe à développer leur confiance en leurs capacités, ce qui les motive davantage à faire de leur mieux.

4. Ils fixent des objectifs et des attentes clairs

La clarté est la voie menant à des résultats solides, mais une enquête récente montre que 42 % des employés ont cité le fait d’avoir des objectifs peu clairs comme leur principale source de stress. Les bons managers sont très directs et précis quant à leurs attentes vis-à-vis des employés. Ils ne donnent pas d’instructions larges et vagues, ce qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Qu’il s’agisse de petites tâches quotidiennes ou d’un projet à long terme, les bons gestionnaires ont une idée claire de ce qu’ils attendent de chaque employé, en fonction de ses capacités et de ses capacités.

De nombreux bons gestionnaires utilisent la méthode SMART goal pour définir les attentes. Ils valident également leurs attentes avec des raisons précises quant à leur impact positif sur vous, votre organisation et les employés eux-mêmes. Lorsque les employés comprennent le raisonnement qui sous-tend la tâche, ils seront plus conformes et désireux de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux attentes.

5. Ils font de la communication une priorité

Une communication efficace est la clé non seulement du maintien de relations amicales sur le lieu de travail, mais également de la réussite du travail. Les bons gestionnaires sont les premiers à le reconnaître et, par conséquent, investissent leur temps et leur énergie pour assurer un flux de communication fluide tout au long du projet.

Que ce soit pour gérer les réunions d’équipe avec calme ou pour fournir aux gens la bonne direction dans le projet, un excellent chef de projet veille à ce que les choses ne passent jamais entre les mailles du filet. Ils sont n’a pas peur de prendre l’aide des ressources disponibles comme les outils de communication en ligne pour cela.

6. Ils font ressortir le meilleur de leur peuple

Seuls 45 % des employés sont entièrement satisfaits du niveau de reconnaissance qu’ils reçoivent. Les mauvais gestionnaires sont biaisés, mais les bons gestionnaires identifient et comprennent les différences que chaque individu apporte, évaluent les performances équitablement, sans préjugés. Les meilleurs gestionnaires reconnaissent toujours les bonnes performances et accordent du crédit là où elles sont dues. Même lorsqu’ils identifient des faiblesses ou des défauts, ils critiquent de manière constructive afin de faire prendre conscience aux employés de leurs erreurs et de travailler dur pour les corriger.

Les bons gestionnaires s’assurent qu’ils ont mis en place un processus d’examen efficace pour évaluer le rendement de façon équitable. Le fait de remercier vos employés pour leurs contributions et de les récompenser pour le travail bien fait contribue grandement à améliorer leur moral. Les bons gestionnaires respectent leurs employés et leur montrent qu’ils sont des atouts précieux pour l’organisation. Même les plus petites réalisations doivent être célébrées dans un premier temps. Croyez en votre équipe même si personne d’autre ne le fait, et vous en ferez certainement ressortir le meilleur.

7. Ils tirent parti des dernières technologies

Les gestionnaires intelligents savent que la technologie, comme un logiciel de gestion de projet ou un outil de collaboration en ligne, est là pour simplifier la façon dont ils gèrent leurs équipes et leurs équipes gèrent leur travail. Ils savent que la technologie offre une solution pour tout, depuis la gestion efficace des tâches et la collaboration simplifiée jusqu’à la création de rapports et au suivi du temps sans effort.

C’est la raison pour laquelle ils n’hésitent jamais à investir dans les outils les plus récents. En fait, ils sont les premiers à rechercher des solutions technologiques pour faciliter la vie de leurs équipes et les rendre productives. Ce faisant, ils sont en mesure non seulement de minimiser les distractions, mais aussi de tirer le meilleur parti de chaque membre de l’équipe, et c’est la raison pour laquelle ils sont aimés par tout le monde.

8. Ils ont mis en place l’équipe pour réussir

Les bons managers ne se contentent pas d’inspirer leurs équipes à collaborer et à travailler efficacement, ils ne s’installent pas tant que l’équipe n’a pas atteint le sommet du succès. Pour ce faire, ils se concentrent sur les performances individuelles, tout en alignant leurs efforts sur l’objectif global de l’équipe.

En réunissant tous les aspects d’un team building réussi comme la communication, la collaboration, la clarté et la confiance, ils s’assurent que l’équipe connaît le but de ses efforts. Ils savent que le succès ne dépend que des efforts de collaboration, et c’est exactement ce qu’ils inspirent à l’équipe.

9. Ils inspirent à tous les niveaux

Plus important encore, un bon gestionnaire ne manque jamais d’inspirer les autres. Cette inspiration se trouve à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse de rehausser le moral de l’équipe lorsque les choses ne vont pas bien, ou d’en parler avec des individus lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes personnels. vies.

Les bons gestionnaires savent que leur rôle ne se limite pas à créer un environnement productif. Ils ont plutôt un rôle à jouer dans l’établissement d’une culture de travail positive afin que les individus s’épanouissent et continuent de s’efforcer de s’améliorer à tous les niveaux. Lorsque vous faites partie d’un environnement de travail positif, l’innovation et la créativité ressortent naturellement. Et c’est l’une des caractéristiques d’une équipe formidable, dirigée par un manager tout aussi compétente.

La dernière pensée

En un mot, être un manager ne consiste pas seulement à gérer votre travail, mais aussi votre équipe avec une grande responsabilité. On s’attend à ce que vous livriez les marchandises et que vous obteniez le respect de votre équipe. Et un bon gestionnaire sait comment y parvenir. Ils cultivent le bonheur au travail et encouragent chaque employé à être une meilleure version d’eux-mêmes.

Les bons managers influencent positivement la vie des membres de leur équipe et les aident à développer leurs compétences. Ils les prévoient pour des postes de direction au sein de l’organisation futur. Cela dit, on ne peut pas devenir un excellent manager du jour au lendemain. Vous devez faire des efforts pour vous améliorer et être cohérent.

Alors, êtes-vous prêt à prendre les mesures nécessaires pour devenir un bon manager ?