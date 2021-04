Accueil » Finance Comment faire du forex ? Finance Comment faire du forex ?

Je suis sûr que vous voulez savoir combien d’argent pouvez-vous gagner du trading de Forex, non ?

Après tout…

Vous avez entendu parler de traders qui font des millions sur les marchés financiers.

Mais voici le truc :

Tu ne peux pas te comparer à eux.

Pourquoi ?

Parce que vous avez une taille de compte différente, l’appétit de risque, la gestion des risques, la stratégie de trading, etc.

Si vous le faites, c’est comme comparer une pomme avec une orange (c’est idiot).

C’ est pourquoi j’ai écrit le post d’aujourd’hui pour expliquer combien d’argent pouvez-vous gagner du trading de forex – avec des mesures objectives.

Plus de deuxièmes suppositions. Plus de projections ridicules. Plus d’illusions.

Juste des statistiques, des chiffres, et la dure vérité froide.

Prêt ?

Alors commençons…

( Ou si vous préférez, vous pouvez regarder cette formation ci-dessous…)

La mesure la plus importante dans votre carrière de trading

Voici le chose :

Vous pouvez avoir un risque de 1 à 2 à récompenser sur vos transactions. Mais si vous ne gagnez que 20% du temps, vous serez un perdant constant.

Maintenant, évidemment, votre risque de récompense n’est pas la réponse. Alors, qu’est-ce que c’est ? Votre taux de victoire ?

Voyons voir…

Peut-être que vous avez un taux de gain de 90%. Mais si vous perdez 0,95$ pour chaque dollar que vous risquez, vous serez également un perdant constant.

Alors, quelle est la solution ?

De toute évidence, votre risque de récompense et de gain est dénué de sens à lui seul.

Eh bien, le secret c’est que…

… vous devez combiner votre taux de victoire et votre risque pour récompenser pour déterminer votre rentabilité à long terme.

Et c’est ce que l’on appelle votre espérance .

Votre espérance vous donnera un rendement attendu sur chaque dollar que vous risquez.

Mathématiquement, il peut être exprimé comme :

E= x P — 1

Où :

W signifie la taille de vos gains moyens L signifie la taille de votre perte moyenne P signifie taux de réussite

Voici un exemple :

Vous avez fait 10 métiers. 6 gagnaient des métiers et 4 perdaient des métiers. Cela signifie que votre taux de gain en pourcentage est de 6/10 ou 60 %. Si vos six métiers vous ont apporté un bénéfice de 3 000$, alors votre gain moyen est de 3 000 $/6 = 500$. Si vos pertes n’étaient que de 1 600$, alors votre perte moyenne est de 1 600 $/4 = 400$.

Ensuite, appliquez ces chiffres à la formule d’espérance :

E= x 0,6 — 1 = 0,35 ou 35 %.

Dans cet exemple, l’espérance de votre stratégie de trading est de 35% (une espérance positive). Cela signifie que votre stratégie de trading rendra 35 cents pour chaque dollar négocié à long terme.

Passons à…

Pourquoi vous devez jouer plus pour GAGNER plus

As-tu réalisé ça ?

La majorité des casinos fonctionnent 24 heures par jour, 365 jours par an. Pourquoi ?

Parce que plus ils jouent, plus ils font — et c’est pareil pour le trading.

Vous vous demandez peut-être :

« Comment cela se rapporte-t-il au commerce ? »

Cette signifie que la fréquence de vos métiers compte. Plus vous mettez de transactions, plus vous gagnerez d’argent (bien que vous ayez une espérance positive).

Imaginez ceci :

Vous avez une stratégie de trading de forex qui gagne 70% du temps, avec une moyenne de 1 à 3 risque à récompenser.

Mais voici le truc…

… il n’a que 2 signaux de trading par an.

Combien d’argent pouvez-vous faire de cette stratégie de trading Forex ?

Pas beaucoup, non ? Vous pourriez même perdre cette année-là, car il y a 9 % de chances de perdre deux métiers d’affilée.

Pouvez-vous voir à quel point c’est important ?

Maintenant :

La fréquence de vos transactions est importante, mais il ne suffit pas de déterminer combien d’argent vous pouvez gagner dans le trading de forex.

Il y a encore quelques autres facteurs qui jouent un rôle majeur. Lire la suite…

Pourquoi l’argent est la pierre angulaire de votre activité de trading Forex

Vous avez probablement entendu parler d’histoires où un trader a pris un petit compte et l’échanger en millions dans un court laps de temps.

Mais ce que vous n’entendez pas, c’est que pour chaque trader qui le tente, des milliers d’autres traders font exploser leur compte.

Alors…

Ne traitons pas le commerce comme obtenir un riche schéma rapide. Au lieu de cela, traitez-le comme une entreprise que vous cherchez à la développer régulièrement au fil du temps.

Maintenant, disons que vous pouvez générer 20% par an (en moyenne).

Avec un compte de 1000$, vous avez une moyenne de 200$ par année.

Sur un compte de 1 million de dollars, vous voyez une moyenne de 200 000$ par année.

Sur un compte de 10 millions de dollars, vous avez une moyenne de 2 000 000$ par année.

C’ est la même stratégie, la même gestion des risques, et le même trader.

La seule différence est le capital de votre compte de trading.

Pouvez-vous voir mon point de vue ?

Maintenant…

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez faire que 20% par an parce que, pour un jour ou swing traders, le pourcentage pourrait être plus élevé (car vous avez plus d’opportunités de trading).

Mais peu importe ce que stratégie ou système que vous utilisez…

… l’essentiel est que vous avez besoin d’argent pour gagner de l’argent dans cette entreprise, période.

Pourquoi votre taille de pari détermine combien vous pouvez faire

Vous avez probablement entendu ça avant…

« Plus vous risquez, plus vos rendements sont élevés. »

Alors c’est vrai ?

Eh bien, oui et non.

Voilà pourquoi j’ai dit oui…

Supposons que votre stratégie de trading ait une espérance positive et génère un rendement de 20R par an. En outre, vous avez une taille décente $100,000 compte de trading.

Alors, combien pouvez-vous faire de votre trading ?

Eh bien, cela dépend du risque que vous risquez par échange.

Si vous risquez 1000$, alors vous pouvez faire une moyenne de 20 000$ par année.

Si vous risquez $3000, alors vous pouvez faire une moyenne de 60 000$ par année.

Si vous risquez $5000, alors vous pouvez faire une moyenne de 100 000$ par année.

C’ est la même stratégie, la même taille de compte, et le même trader.

Le seul différence est la taille de votre pari (ou le risque par transaction). Plus vous risquez, plus vos rendements sont élevés.

Maintenant…

Voilà pourquoi j’ai dit non…

Si la taille de votre pari est trop grande, le risque de ruine devient une possibilité. Cela signifie que vous avez un risque plus élevé de faire exploser votre compte de trading — et cela réduit la valeur attendue.

Si vous voulez comprendre les calculs derrière cela, allez lire cet article de gestion des risques d’Ed Seykota.

Aller sur…

Retirez-vous ou agencez-vous vos déclarations ?

Si vous faites une moyenne de 20 % par an avec un compte de 10 000$, après 20 ans, cela vaudra… 383 376,00$.

Mais que se passe-t-il si vous retirez 50% de vos bénéfices chaque année ?

Cela signifie que vous réaliserez une moyenne de 10 % par an et après 20 ans, votre compte vaudra… 67 275,00$.

Maintenant, il est clair que la composition de vos retours générera le rendement le plus élevé.

Mais si c’est faisable ou non dépend sur la façon dont vous gérez votre entreprise de trading.

Voilà pourquoi…

Si vous êtes un trader de jour, alors les chances sont le commerce est votre seule source de revenus. Vous devez vous retirer de votre compte pour répondre à vos besoins de vie.

Mais si vous avez un emploi à temps plein et que vous négociez sur les côtés, alors vous n’avez pas à faire de retraits et vous pouvez ajouter les rendements sur votre compte.

Maintenant…

Il n’y a pas de bien ou de mal à ça. En fin de compte, vous devez savoir ce que vous voulez de votre entreprise de trading et comprendre comment les retraits affecteront vos rendements au fil du temps.

Alors, combien d’argent pouvez-vous gagner de Forex Trading ?

Maintenant…

Vous avez appris les facteurs clés qui déterminent combien d’argent pouvez-vous faire du trading de forex.

Ensuite, voyons comment utiliser ces connaissances et calculer vos gains potentiels.

Voici un exemple :

Espérance de négociation — 0,2 (ou 20 %)

Fréquence de négociation — 200 transactions par

année Taille du compte — 10 000$

Taille du pari — 100$

Retrait — Aucun

Une fois que vous connaissez vos chiffres, branchez-les et jouez-les dans cette formule…

Espérance de trading * Fréquence des échanges * Taille du pari

Et vous obtenez :

0,2 * 200 * 100$ = 4000$

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à gagner en moyenne 4000$ par an (avec les mesures ci-dessus).

Maintenant, si vous voulez convertir en termes de pourcentage, utilisez cette formule modifiée…

/ Taille du compte

Et vous obtenez :

/10 000$ = 40%

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à faire une moyenne de 40% par an.

Combien avez-vous besoin pour commencer sur Forex Trading ?

Bien qu’il y ait des courtiers qui n’ont pas besoin de vous de déposer un montant minimum pour commencer avec le trading Forex…

Je recommande généralement aux débutants de commencer avec au moins 500$.

Je vais t’expliquer.

Voici comment fonctionne les mathématiques (sur la plupart des courtiers) :

La taille minimale est 1 micro-lot : 1.000 unités

Coût de transaction : Moyenne de 3 pips (soit environ 30 cents)

Maintenant, prenons par exemple :

Vous voulez aller longtemps sur 1000 unités de EUR/USD.

Et votre métier nécessite une perte stop de 50 pips.

Puisque chaque pip vaut 10 cents, cela équivaut à un risque de 5$.

Après avoir ajouté le coût de transaction, votre risque total est de 5$ 30 cents = 5,30$

( Notez que le coût de transaction prend également en charge une fraction de votre risque par transaction.)

Maintenant, imaginez si vous commencez avec seulement 100$.

Que se passe-t-il ?

Votre risque par transaction devient facilement plus de 5% !

Donc, en commençant par au moins 500$…

Vous garderez votre risque par transaction constante — de 1 à 2 % chacun.

D’ accord jusqu’à présent ?

Alors passons à l’avant…

À ce stade :

Vous avez appris la formule pour calculer combien vous pouvez gagner du forex commerce.

Maintenant, vous apprendrez un conseil simple pour vous aider à augmenter massivement vos gains sans augmenter vos risques.

Je l’appelle la 9ème merveille du monde.

Voici comment ça marche…

Au lieu de ne faire que cumuler vos rendements au fil du temps, vous ajoutez également régulièrement des fonds à votre compte de trading — et les aggrave.

Laisse-moi te le prouver…

Voici un exemple :

Si vous avez un compte de 10 000$ et que vous gagnez en moyenne 20 % par année.

Après 20 ans, vous avez… 383 376$.

Pas trop malin.

Que faire, mais si vous ajoutez des fonds à votre compte chaque année ?

Voyons voir…

Si vous avez un compte de 10 000$ qui gagne en moyenne 20 % par année et que vous ajoutez 5 000$ à votre compte chaque année.

Après 20 ans, vous avez… 1 503 504$.

Maintenant, nous parlons !

Pouvez-vous voir à quel point c’est puissant ?

Résumé

Alors, combien d’argent pouvez-vous faire du trading de forex ?

Eh bien, il n’y a aucun facteur qui détermine combien d’argent vous pouvez faire dans le commerce de forex.

Au lieu de cela, vous devez regarder ces 5 métriques :

Espérance de trading Fréquence de Taille du compte Taille du pari Retraits

Ensuite, appliquez cette formule… Espérance de trading * Fréquence des échanges * Taille de mise

Et vous aurez une mesure objective de combien d’argent vous pouvez gagner dans le trading de forex.

Maintenant, voici ma question pour vous…

Combien attendez-vous à faire de la négociation de forex ?

Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir.