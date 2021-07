Accueil » Actu Où trouver du CBD à Nice ? Actu Où trouver du CBD à Nice ?

Les fleurs CBD sont très populaires compte tenu du fait qu’elles soient inoffensives tout en étant liées au cannabis. Elles sont également très appréciées pour leurs vertus et nombreux sont ceux qui les proposent à la vente dans diverses régions. Vous habitez à Nice et aimeriez savoir où trouver du CBD. Découvrez-le ici.

CBD Shop France Nice

Si vous souhaitez vous procurer du CBD en boutique à Nice, vous avez alors un large éventail de choix. En effet, plusieurs boutiques sont spécialisées dans la vente de ses fleurs. L’une d’entre elles est CBD Shop France Nice.

Elle est située dans les Alpes-Maritimes et est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 13 h en matinée et de 14 h à 19 h en soirée. Vous y trouverez une grande variété de fleurs. Vous pourrez même y trouver des variétés très rares qui ne sont pas disponibles dans toutes les boutiques. N’hésitez donc pas à y faire un tour.

CBD Shop Streetshop Nice

Vous avez également la possibilité de trouver du CBD à Streetshop. C’est un magasin très actif et réputé pour la satisfaction qu’il offre à sa clientèle. En plus de vous proposer la plupart des variétés de CBD autorisées en France, cette boutique se charge elle-même de vous livrer directement chez vous. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer.

De plus, étant donné que vous habitez à Nice, la livraison est rapide et gratuite. L’objectif principal est de vous remettre vos fleurs au plus vite pour que vous puissiez en profiter pleinement.

CBD QUEEN NICE

Ce magasin de vente de CBD est l’un des plus populaires de Nice. Il est situé au Boulevard Gambetta et vous propose un service de livraison complet. Vous avez la possibilité de commander vos fleurs en ligne et de les recevoir directement chez vous, sans aucune gêne.

Notez également que si vous y faites un tour, vous êtes certain d’y trouver plus d’une trentaine de variétés de fleurs. Elles sont toutes en normes, cultivées et stockées dans les meilleures conditions.

CBD Wood Shop Nice Barla

Une autre adresse phare pour acheter des fleurs CBD est la boutique Wood Shop Nice Barla. Comme son nom l’indique déjà, elle est située à Rue Barla dans la ville de Nice. Le magasin est ouvert tous les jours ouvrables jusqu’à 20 h, pour vous permettre d’effectuer vos achats à n’importe quel moment.

Vous pouvez y trouver un grand nombre de fleurs de chanvres différentes, et bien sûr, de qualité supérieure. Profitez-en !

High Society : CBD Nice cessole

Enfin, vous trouverez du chanvre au 90 Boulevard de Cessole. A cette adresse précisément est basé un très beau magasin qui dispose de nombreuses variétés de CBD pour votre plus grand plaisir. Vous y trouverez des fleurs rares que vous recherchiez depuis plusieurs années. C’est l’occasion idéale pour vous les procurer.

En somme, il existe plusieurs lieux où vous pouvez facilement vous procurer des fleurs CDB à Nice. Il vous suffit de vous rendre dans l’une des nombreuses boutiques spécialisées dans sa vente et vous serez servi.