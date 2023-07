Les meilleures marques de sac à dos pour la rentrée

A chaque rentrée, un nouveau sac s’impose. Il faudra se procurer de l’accessoire le plus pratique, mais aussi le plus tendance du moment. Il faut savoir que chaque année les grandes marques de sacs ne cessent de proposer des modèles toujours aussi innovants et attrayants. Si vous êtes, ainsi à la recherche d’un sac à dos original et à la mode, voici les meilleures marques de sacs les plus en vogue cette année.

La marque Eastpak

La grande marque américaine Eastpak est sans doute l’une des plus reconnues en matière de fabrication et de distribution de nombreux produits, tels que :

Les sacs à dos pour l’école

Les sacs pour les cours

Les équipements de voyage

Les accessoires

Si vous souhaitez ainsi vous procurer des sacs robustes, tendance, avec une bonne garantie de produit, alors vous pouvez opter pour l’un des produits Eastpak. D’ailleurs le sac à dos ou cartable Eastpak est d’ailleurs très apprécié par les collégiens ainsi que les lycéens.

La marque North Face

Spécialisé dans la vente de matériel d’escalade, la marque américaine North Face propose des accessoires très tendances pour le quotidien des jeunes, et ce au meilleur rapport qualité/prix. Vous avez toute une collection de :

Sacs à dos pour l’école

Sacs de randonnée

Sacs de sports

La marque JanSport

Une autre marque américaine, bien reconnue sur le marché est JanSport. Elle se spécialise dans la vente de sacs à dos et de vêtements pour collège. Cette marque a été rachetée par VF Corporation, l’une des entreprises les plus prestigieuses dans la vente de vêtements. Etant un vétéran de la marque sportive, les produits JanSport font encore aujourd’hui l’objet de recherche de nombreux jeunes.

La marque Puma

La marque Puma fait partie de la société multinationale allemande spécialisée dans la vente de :

Chaussures

Vêtements

Accessoires de sport et loisirs

Si Puma fait parler d’elle c’est sans doute pour la robustesse de ses sacs à dos, mais aussi pour son design. Ces derniers sont également très appréciés par les jeunes.

La marque Vans

La marque Vans est une marque américaine, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de :

Chaussures de skate

Vêtements

Sac à dos

Casquettes

Autres accessoires

Elle est reconnue pour fournir des produits tendance, mais aussi de grande qualité, avec une longévité optimale.

La marque Greeniris

En matière de bagagerie et d’équipement scolaire, la marque Greeniris garde également sa réputation. Les modèles proposés par la marque s’adaptent aussi bien aux garçons qu’aux filles avec un large choix de design.

Les sacs à dos issus de cette marque sont généralement résistants et de grande qualité. De plus, la marque dispose d’une gamme de produits pas chers, tout à fait adaptée à n’importe quel budget.

La marque Cabaia

La marque de sac à dos Cabaia a su également s’imposer sur le marché du sac à dos grâce à son originalité, mais aussi à son esthétique. Ses sacs à dos sont définis comme protecteurs, imperméables, déperlants et résistants.

Mais la particularité de la marque est que ses sacs à dos disposent d’un système de personnalisation permettant ainsi de changer de style via la modification de la pochette de devant. En plus de cela, tous les sacs à dos Cabaia sont garantis à vie.