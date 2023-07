Comment installer une cuve d’eau de pluie: Guide étape par étape

Vous souhaitez préserver l’environnement tout en réduisant vos factures d’eau ? Découvrez comment installer une cuve d’eau de pluie. Une telle installation permet de recueillir l’eau de pluie, qui peut ensuite être utilisée, par exemple, pour l’arrosage du jardin ou le nettoyage.

Étape 1 : Positionner la cuve et préparer la base

Choisissez soigneusement l’emplacement de votre cuve d’eau de pluie (ici vous pouvez trouver des cuves et récupérateurs d’eau de pluie pour sa maison). Elle doit être proche d’un tuyau de descente, accessible, ne pas bloquer l’accès et être discrète.

Les cuves d’eau sont lourdes lorsqu’elles sont pleines et il faut donc une base solide et plate. Ils peuvent être posés sur les bases en béton et les plates-formes.

Les plates-formes permettent de soulever le réservoir suffisamment haut pour remplir les seaux et les arrosoirs directement à partir de la sortie. Par ailleurs, la hauteur supplémentaire peut faire une grande différence au niveau de la pression au niveau de la buse du tuyau d’arrosage.

NB : Le fournisseur de la citerne spécifiera les exigences minimales pour la base.

Lorsque la base est prête, vous aurez besoin d’aide pour mettre la cuve en place. Elle n’est pas très lourde, mais certainement encombrante. Certains modèles modulaires peuvent être reliés en « banques » pour offrir une grande capacité dans un espace compact. Vérifiez les méthodes de raccordement avant d’effectuer d’autres raccordements de plomberie au réservoir principal. Assurez-vous que les raccords de sortie du réservoir sont accessibles.

Étape 2 : Effectuer les raccordements d’eau de pluie

Pour certaines cuves, il peut être nécessaire de découper les trous d’entrée et/ou de trop-plein dans les positions qui conviennent le mieux à votre site. Ces trous peuvent être découpés à l’aide d’une scie cloche, d’une scie sauteuse ou d’une scie à guichet, et doivent être découpés avec précision afin d’éviter les fuites.

Vérifiez soigneusement les instructions du fabricant pour vous assurer que les raccords d’entrée et de sortie du réservoir sont installés correctement, car certaines pièces doivent être installées de manière permanente avec un produit d’étanchéité à base de silicone, tandis que d’autres doivent rester amovibles pour permettre le nettoyage et l’accès.

Retirez votre tuyau de descente existant du coude et redirigez-le vers la grille d’entrée de votre réservoir. Pour ce faire, créez une nouvelle tuyauterie à l’aide d’une combinaison de tuyaux et de coudes de 45º et 90º.

Il est conseillé d’installer à cet endroit un dispositif de nettoyage et de filtrage de l’eau, tel qu’un « déviateur de première chasse ». Ces dispositifs détournent l’eau de pluie initiale de votre cuve, en emportant les saletés accumulées sur le toit et les gouttières. L’eau propre est ensuite acheminée vers le réservoir.

Installez d’abord toutes les pièces sans colle pour vous assurer qu’elles s’emboîtent correctement et que vous pouvez fixer le tuyau à un mur ou au réservoir à l’aide de supports. N’oubliez pas que l’eau pèse 1 kg par litre, ce qui signifie que lorsque les tuyaux sont pleins, ils pèsent lourd. Marquez-les au crayon pour vous assurer qu’ils seront remontés exactement comme avant.

Après avoir installé les raccords de sortie (au cas où vous devriez déplacer le réservoir), démontez les raccords des tuyaux d’entrée et réassemblez-les à l’aide d’un apprêt et d’un adhésif pour tuyaux en PVC.

Étape 3 : Réaliser les raccords de sortie

Les trous de sortie sont obturés, vous devrez donc percer celui que vous souhaitez utiliser. Percez soigneusement le trou à l’aide d’une mèche de 25 mm en veillant à ne pas endommager le filetage à l’endroit où le robinet ou le raccord de tuyau se vissera dans le réservoir.

Réduisez les risques de fuites en enroulant du ruban téflon autour du filetage avant de le visser.

Si vous utilisez une pompe, installez un tuyau flexible entre la pompe et le robinet. Ce tuyau absorbera les vibrations et les chocs de la pompe, ce qui réduira le risque de fissuration et de fuite des pièces.