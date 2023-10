Tendance beauté : les étapes du layering japonais pour vos routines soins du visage quotidiennes

Avec les tendances K-pop, K-drama, mangas et J-drama, les modes beauté de ces pays ont aussi séduit de plus en plus d’occidentaux. C’est ainsi que leur rituel de beauté appelé layering et les différents produits cosmétiques coréens et japonais sont aussi en vogue sur le marché de la beauté. Nous vous présentons ces étapes dans leur ordre dans cet article.

Les deux étapes de nettoyage

Pour information, le layering consiste à superposer plusieurs couches de produits lors de chaque routine. Mais il s’agit d’une sélection de produits doux, non agressifs et adaptés à votre type de peau. Vous pouvez les trouver et demander des conseils dans une boutique de cosmétique japonaise. Les premières étapes consistent à nettoyer la peau en douceur afin d’éliminer les saletés de la journée ou pour enlever les produits de la nuit.

A lire en complément : Comment choisir la bonne chemise pour homme ?

La nuit, le nettoyage consiste à favoriser le mécanisme de régénération. On utilise un démaquillant gras (lait, huile ou baume). Ensuite, un lavage à l’eau claire ou avec du gel lavant s’impose. Tous les produits doivent être doux et adaptés à votre type de peau. Pour la routine du jour, vous pouvez vous arrêter au démaquillage.

L’exfoliation ou gommage

Cette étape est à faire seulement une fois par semaine après le nettoyage de nuit. Le gommage est une opération qui consiste à enlever la couche de peaux mortes sur votre visage. C’est un cycle naturel que l’on ne peut pas arrêter même si on utilise les meilleurs soins. Enlever ces peaux mortes vous permet de nettoyer en profondeur et d’éviter d’avoir le teint terne. Cela permet aussi aux soins de pénétrer efficacement.

A lire également : Conseils pour trouver une blouse chimie femme adaptée à sa morphologie

Le masque visage

Lorsque vous faites un gommage, il est important d’appliquer un masque visage selon vos soucis de peau. Le masque apporte l’hydratation nécessaire après l’exfoliation. Dans certains cas, le masque peut remplacer les deux étapes suivantes (pour un soin hebdomadaire).

Tonifier la peau avec une lotion

Pour un adepte des soins européens, l’application d’une lotion peut être inhabituelle. Pourtant, après le nettoyage, c’est une étape incontournable matin et soir, car il s’agit de tonifier la peau afin qu’elle soit plus réceptive à tous les soins appliqués. La lotion favorise aussi la douceur de la peau et son élasticité.

Le sérum facial ou essence

L’application de ce sérum, matin et soir, n’est pas indispensable pour tout le monde, mais cela fait partie de la routine que les Japonais n’oublient pas. Il s’agit en fait d’un soin ciblé pour un traitement en profondeur. C’est surtout conseillé pour les peaux à problèmes, mais il faut juste cibler le problème en question.

Soin du contour des yeux

Le contour des yeux est souvent problématique (cerne violacé, poche, ridules, etc.) pourtant, c’est une zone délicate, car plus fine que le reste du corps. Ainsi, il est préférable d’appliquer un soin léger et riche en actifs lors de votre routine du matin et du soir.

L’huile de nuit ou la crème du jour

L’avant-dernière étape consiste à appliquer votre huile la nuit ou la crème hydratante le jour. Ces deux soins visent à retenir l’hydratation et à nourrir le derme. Seulement, les actifs dans ces produits sont différents pour être adaptés à chaque cycle.

Le massage facial

Vous avez sans doute remarqué que lors d’un soin dans un salon, l’esthéticienne pratique un massage sur le visage de ses clients. C’est une étape qui permet aux soins d’être bien incorporés, mais qui favorise aussi le drainage lymphatique. Il s’agit d’un modelage ou lifting naturel à faire matin et soir.