Où faire son BBA ?

Disponible après le Bac, le Bachelor in Business Administration (BBA) est une discipline différente des programmes classiques dispensés dans les écoles de commerce. En effet, il faut un minimum de 4 ans pour l’acquérir et cela nécessite le choix d’une école capable de l’enseigner avec les bons outils. Alors, après votre bac vous êtes à la recherche d’une école pour faire votre BBA ? Cet article se propose de vous faciliter la tâche.

Opter pour le programme EDHEC International BBA

Meilleure école de commerce en France, l’EDHEC International BBA est un programme post-bac de quatre (4) ans au sein de l’EDHEC Business School. L’excellence de son corps professoral permet un accompagnement tout au long du programme axé autour de 3 parcours. Le premier concerne le Business Management avec des échanges académiques et plus de 300 heures de spécialisation.

Il s’adresse donc à tout étudiant désireux retrouvé un équilibre entre spécialisation académique, métier et expérience professionnelle. L’expérience recherchée sera acquise durant des mois de stages (jusqu’à 18 mois) en France ou à l’étranger. A Lille, il est enseigné en deux langues, le français et l’anglais, et 100% en français à Nice.

Son parcours sur le Global Business, quant à lui, est entièrement enseigné en anglais. Il s’adresse aux étudiants qui sont à la recherche d’une formation avec une dimension internationale forte. Ce qui leur permettra d’être polyvalents et compétitifs sur la scène mondiale. Il favorise d’ailleurs une immersion sur 3 continents que sont l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Il forme ainsi les étudiants à la recherche de prestige, professionnalisation et expérience même à l’étranger.

Rejoindre l’ESSEC Global BBA

Première école en France accréditée AACSB et EQUIS, le programme post-bac ESSEC Global BBA, dispose de 170 universités partenaires, toutes présentes sur les 5 continents. C’est l’une des écoles leaders français de la formation BBA en 4 ans. Elle est ouverte à tout bachelier sans limite d’âge notamment ceux animés par l’envie de faire à la réalité du terrain pour une maîtrise rapide des comportements à adopter.

L’excellent corps professoral dont elle dispose, prépare les étudiants à une carrière internationale de haut niveau. Le but derrière cette méthodologie, est de transformer très rapidement les apprenants en travailleurs responsables, professionnels et engagés socialement. A travers le programme ESSEC Global, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en master MBA en France comme à l’étranger.

Les cours sont dispensés en Europe sur le campus de l’ESSEC à Cergy en France avec des filières francophone et anglophone. En Asie-Pacifique, ils sont dispensés à Singapour en anglais uniquement. En Afrique, sa filière Innovation & Management Digital est accessible au Maroc. Les stages peuvent aller à 16 mois avec un accompagnement individualisé.

Emlyon business school

Accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, Emlyon business est une école de commerce. Elle permet aux étudiants de se former dans un environnement international et totalement en lien avec le monde des affaires. Elle se positionne sur le concept du «early maker», qui n’a rien à avoir avec l’âge ou un domaine précis. Par contre, elle représente un état d’esprit qui amène à passer à l’action.

Chacun, en soi, étant un potentiel « early marker », pouvant se révéler dans une situation quelconque ou spécifique, Emlyon crée un environnement favorable aux étudiants pour l’éveil de ce potentiel. Ceci à l’aide de sa pédagogie qui est basée sur l’action learning avec toutes les ressources nécessaires.

Ce qui a pour effet de transformer les étudiants en entrepreneurs co-créateurs de leurs parcours. Tournée vers le management opérationnel, elle permet également à ses étudiants de développer et d’acquérir des connaissances et de construire par eux-mêmes des idées en entreprise.