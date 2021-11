Comment contacter le service client Wister ? Partager :







Wister est une entreprise qui sert de médiateur entre les opérateurs GSM et les utilisateurs. Il propose non seulement du contenu multimédia, mais également des jeux interactifs accessibles depuis les téléphones mobiles. En gardant un œil sur les internautes, cette plateforme propose désormais l’offre vod-video-club-wister qui permet d’accéder aux vidéos grâce à certains sites dédiés. Concentrez-vous sur les raisons de souscrire à cette offre

Accédez au contenu de divertissement

La société Wister s’associe à des réseaux téléphoniques. Grâce à ceux-ci et en vous abonnant au vod-video-club-wister , vous avez accès à un nombre illimité de vidéos. Cela vous permet de vous détendre avec un contenu amusant et enrichissant.

Wister récupère du contenu multimédia sur le Web grâce à l’acquisition de trafic ciblé. Vous êtes donc en contact avec Facebook et Google, RTB, MediaBuy et certains sites affiliés. De plus, avec Mobiprofs Loisirs, Wister est Il travaille avec des opérateurs GSM tels que SFR ou Bouygues Telecom pour vous proposer des vidéos et de la musique de bonnes résolutions.

Il est important de noter que l’abonnement est entièrement gratuit et que vous pouvez payer par paiement Wister. Cette offre vous permet de regrouper toutes vos séries et films préférés en un seul endroit. Profitez de vos vidéos où que vous soyez sur votre téléphone mobile.

Suivez les vidéos d’instructions

Les vidéos proposées au format vod-video-club-wister ne sont pas seulement amusantes. Vous souhaitez renforcer vos capacités intellectuelles ? C’est l’offre dont vous avez besoin. Profitez des tutoriels et des cours dispensés sur la plateforme. Des experts de tous horizons et de tous secteurs vous proposent, grâce au contenu, des stratégies pour augmenter vos performances.

Vous pouvez renforcer les cours affichés avec Mobiprofs Pro. C’est une option que propose Wister pour apprendre de nouvelles langues. Vous pouvez acquérir de nouvelles notions tels que le développement Web, le marketing numérique et de nombreuses autres professions numériques. Tout cela est possible grâce au coaching Mobiprofs disponible sans aucun engagement avec votre abonnement initial. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à l’une des vidéos, vous pouvez contacter le support client par courrier ou par téléphone.

Monétisez le contenu

L’acquisition de trafic permet à Wister de prospecter de nombreux sites pour diffuser une quantité infinie de vidéos. Pour renforcer encore le professionnalisme, il contacte des personnes qui ont un contenu qualitatif à son actif. Il s’agit non seulement d’une nouvelle source d’acquisitions médiatiques, mais aussi d’une opportunité de monétiser vos produits et de vous faire connaître.

Dans le même temps, Wister varie son contenu en fonction de la fidélité de ses abonnés. Toute personne disposant d’un smartphone peut souscrire à ce type d’offre. Cependant, vous devez d’abord vous inscrire à Wister. Cliquez sur l’annonce qui s’affiche sur votre téléphone mobile ou faites une visite guidée directement sur la plateforme. Après l’inscription, recherchez l’offre vidéo dans la section d’abonnement et suivez les instructions.

Vous avez également la possibilité, lorsque vous vous abonnez à cette offre de Wister, de vous désinscrire à tout moment. Suivez l’actualité, les cours, les films et séries, les émissions de téléréalité grâce à cette formule établie par Wister.

Si vous continuez à lire, c’est parce que vous voudrez probablement passer le test. Nous allons donc vous guider afin que vous puissiez profiter des abonnements Wister dès que possible. Rassurez-vous, cela n’a rien de compliqué.

Pour commencer, vous devez trouver l’endroit où vous inscrire. Vous pouvez accéder directement au site Web de Wister. Veuillez noter que l’abonnement ne se fait pas directement sur le site français, mais sur le site d’origine, c’est pourquoi tellement de choses sont écrites en anglais. Par conséquent, nous vous recommandons les 2 autres options, à savoir aller sur le site de votre opérateur de téléphonie mobile ou cliquer sur les bannières publicitaires sur le Web. Ils sont accessibles sur différents sites Web, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien de votre choix, vous pourrez découvrir les différentes offres que nous avons déjà mentionnées sur cette page. Une fois que vous aurez validé votre choix, vous recevrez un message sur votre smartphone. Sachez que vous n’aurez pas besoin de transmettre vos numéros de carte bancaire. En fait, Wister a signé des contrats avec des opérateurs de téléphonie mobile. Par conséquent, vous serez facturé par cet intermédiaire. Ainsi, sur votre facture, vous verrez le titre « Achat multimédia ».

Vous pouvez ainsi profiter de tous les services très rapidement. Vous pouvez également ajouter de nouveaux abonnements selon vos besoins et selon vos souhaits. Attention, vous aurez affaire à un renouvellement tacite. Si vous souhaitez l’annuler, vous devrez contacter le service client de Wister ou vous rendre sur le site Web de votre opérateur mobile, en vous connectant à votre compte personnel. Vous pouvez ainsi faire le point sur les offres auxquelles vous vous êtes abonné.