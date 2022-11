La formation pour devenir chauffeur de poids lourds

Est considéré comme poids lourd un véhicule routier affecté au transport des animaux et des marchandises. Pour conduire un tel véhicule, il est nécessaire d’avoir un permis adéquat de catégorie C. Pour suivre la formation, de nombreuses conditions seront à respecter en plus d’avoir le type de permis adéquat. Dans cet article, on vous donne quelques indices sur la formation à suivre pour devenir chauffeur de poids lourds.

Quelles conditions pour devenir chauffeur routier ?

Avant d’envisager de suivre une formation pour devenir chauffeur de poids lourd, il est obligatoire d’avoir premièrement un permis de catégorie C. Pour l’obtenir, il faudra d’abord avoir un permis de catégorie B. Sachez que l’obtention d’un permis de conduire de catégorie C nécessite le suivi d’une formation sur le code de la conduite. Cette formation peut durer entre deux et quatre semaines. À la fin de cette formation, vous passerez un examen afin que l’on détermine si vous êtes apte à conduire un poids lourd en toute sécurité. Notez qu’avant de passer le permis de conduire de catégorie C pour devenir chauffeur poids lourd, il faut nécessairement avoir au moins 21 ans.

En plus de votre permis de conduire de catégorie C, il faut nécessairement avoir un CAP. À défaut du CAP, vous pouvez fournir un titre professionnel. En outre, vous pouvez suivre une Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO). Grâce à l’un de ces diplômes et de votre permis, vous serez dans la capacité d’exercer le métier de chauffeur de poids lourd.

Quelles sont les formations à suivre pour devenir chauffeur de poids lourds ?

Il existe de nombreuses formations qui vous permettront d’exercer le métier de conducteur routier. Parmi ces formations il y a :

Le CAP Conducteur Routier Marchandises ou encore celui de Conducteur Livreur Marchandises ;

Le BAC professionnel Conducteur Routier Marchandises ;

Le titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier de Marchandise sur tous Véhicules ou sur Porteur (CTRMV/CTRMP) : ce titre doit délivrer par le Ministère chargé de l’emploi ;

Le titre Professionnel de Conducteur Livreur sur Véhicule Utilitaire Léger (niveau V).

De nombreux centres sont disponibles pour vous offrir une formation de qualité et vous permettre d’obtenir votre diplôme. Il faudra tout de même passer nécessairement un test à la fin de votre formation avant que le diplôme ne soit délivré. Vous aurez à suivre des cours théoriques en continu et aussi des cours pratiques pour assimiler convenablement toutes les notions nécessaires.

À l’issue de sa formation, le chauffeur doit nécessairement avoir la capacité d’assurer partiellement la maintenance du véhicule et sa mécanique. De même, il devra avoir obligatoirement des notions de base sur les différentes modalités de chargement et de déchargement du véhicule. De même, il devra convenablement le matériel de navigation pour une bonne utilisation. Par ailleurs, étant l’un des points les plus importants, un conducteur de poids lourd se doit obligatoirement de suivre toutes les règles de sécurité des biens et des personnes.

Il faut savoir que vous avez à capacité de payer vous-même la formation pour devenir chauffeur poids lourd. Toutefois, il est tout à fait possible d’obtenir une aide pour le financement de votre formation. En effet, en fonction de votre statut, vous aurez la capacité de bénéficier d’un certain financement. Pour les salariés par exemple il est possible d’obtenir une aide de la part de l’OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé. De même, le salarié a la possibilité d’utiliser son Congé Individuel de Formation. Si vous avez une ancienneté de 24 mois au moins dans une entreprise, vous pouvez également obtenir un financement pour le permis poids lourd de la part du Fongecif.

Pour les demandeurs d’emploi par contre, le financement est tout autre. Ils doivent se rapprocher de pôle emploi pour obtenir une aide. Les demandeurs d’emploi non indemnisés par exemple peuvent bénéficier de la Rémunération de Formation Pôle Emploi. Par contre, ceux qui sont indemnisés peuvent prétendre à l’Allocation de Retour à l’Emploi Formation.