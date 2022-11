Pourquoi acheter de la crypto monnaie ?

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes investissent dans la crypto monnaie. La plus connue du grand public est le Bitcoin. La crypto monnaie est considérée comme une véritable solution d’investissement. Auparavant, les personnes s’intéressant à la crypto étaient peu nombreuses. Maintenant cette alternative d’investissement a gagné en crédibilité et pour beaucoup elle est une réserve de valeur d’avenir.

Augmenter ses revenus grâce à la crypto monnaie

La fin d’année 2021 a été un tournant dans l’histoire des cryptomonnaies puisque ce marché a franchi la barre des 3 000 milliards de dollars. Sa valeur a en plus triplé la même année. Le marché de la crypto monnaie est donc florissant et n’est pas prêt de se terminer.

Si vous chercher une façon d’augmenter vos revenus, légalement bien sûr, alors la cryptomonnaie est une solution intéressante. L’achat de crypto permet en effet d’avoir un complément de revenu en plus de celui que vous obtenez grâce à votre emploi. Des investisseurs font le choix parfois de se concentrer seulement sur la cryptomonnaie pour y investir de l’argent et du temps. Un achat crypto monnaie est autorisé en France et les revenus obtenus doivent être déclarés sur votre déclaration d’impôt.

La cryptomonnaie, un investissement risqué ?

Comme tous les investissements, il y a des risques à prendre en compte. Les connaisseurs de la cryptomonnaie vous diront souvent que pour éviter les risques, vous devez investir quand vous êtes prêt à perdre. Cette règle fonctionne avec les petites comme les plus grosses sommes d’argent. Il est important d’avoir en tête que l’argent investi n’est plus dans votre porte-monnaie.

La cryptomonnaie gagne en fiabilité avec les années. Effectuer votre achat dans une monnaie virtuelle sur une plateforme spécialisée est fortement conseillé. Vous investissez en effet votre argent dans une monnaie fiable. D’ailleurs, de grands patrons d’entreprise investissent eux aussi de plus en plus dans le Bitcoin par exemple. Les possibilités d’utilisation de cette monnaie virtuelle s’agrandissent. Il est possible de payer en Bitcoin chez certains commerçants en France et dans d’autres pays. C’est un gage de fiabilité.

La crypto monnaie, est-ce accessible ?

L’achat de crypto monnaie investir étant de plus en plus courant, les méthodes pour investir se simplifient avec le temps aussi. Acheter de la crypto monnaie n’est plus seulement réservé qu’à des personnes connaisseuses de cette technologie. Un sondage réalisé par KPMG/Ipsos nous informe d’ailleurs que 8 % des Français en 2021 avait effectué un achat de crypto monnaie. En 2020 le chiffre descend à 3 %. Nous constatons donc une progression nette et rapide.

L’achat de crypto monnaies peut être considéré comme compliqué mais aujourd’hui il existe de nombreuses plateformes en ligne qui facilitent l’opération. L’investisseur est guidé dans son achat et une grande quantité d’informations est disponible en ligne pour bien se renseigner.

Où faire son achat de crypto monnaie ?

Avant de vous lancer dans votre investissement, prenez le temps d’étudier les différentes plateformes. Vérifiez que la plateforme de votre choix soit simple à utiliser (vous y passerez du temps), sécurisée et régulée. Portez également attention à la qualité du service client. En cas de difficulté, avoir un service compétent basé en France est une aide précieuse.