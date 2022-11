Pourquoi la France est-elle la destination la plus romantique ?

La France est régulièrement citée comme l’une des destinations les plus romantiques de la planète. On s’imagine souvent flâner le long de la Seine en amoureux à quelques pas de la Tour Eiffel ou d’autres monuments historiques comme l’Arc de Triomphe. La ville de Paris y joue bien sûr pour beaucoup, dans la mesure où cette ville a beaucoup inspiré des réalisateurs de cinéma connus. Dans cet article, on vous propose un TOP des raisons pour lesquelles la France est souvent considérée comme la destination au monde la plus romantique.

1 – L’île de la Réunion : une merveille de la nature

L’île de la Réunion reflète bien la beauté et la diversité du paysage français. Cette île tropicale est située en plein cœur de l’océan indien à 800 km des côtes malgaches. Elle est souvent surnommée : “l’île à grand spectacle” ou encore “l’île intense” par ses habitants. L’île de la Réunion a beaucoup à offrir aux touristes en raison de ses paysages variés. Le Parc national de la Réunion recouvre plus de 40% de son territoire et l’île est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010.

L’île de la Réunion est le cadre idéal pour dénicher un logement de qualité à petit prix. Beaucoup de touristes visitent en priorité la ville portuaire de Saint-Pierre. Cette commune est située en front de mer. Vu qu’il s’agit de la seconde plus grande ville de l’île de la Réunion, vous pouvez donc ainsi trouver une location appartement saint pierre réunion sur une plateforme de location immobilière.

2 – La ville de Paris reste bien sûr incontournable

La ville de Paris regroupe quelques-uns des plus beaux monuments historiques au monde : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Musée du Louvre, la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le Sacré-Coeur Basilica ou encore le Musée d’Orsay. Tous ces monuments attirent chaque année de nombreux couples d’amoureux. Vous y découvrirez même le musée de la vie romantique. Parmi les activités pour les romantiques, on vous recommande fortement de visiter le jardin du Luxembourg qui regorge de coins romantiques dans la capitale, le musée des arts forains, le mur des “je t’aime” dans le quartier Montmartre ou encore une petite promenade en amoureux sur les bords de la Seine.

3 – Les villes du sud de la France

Le sud de la France réserve également son lot de surprises. Plein de villes, comme la ville d’Avignon par exemple, est le lieu idéal pour les romantiques. Le Festival d’Avignon est un évènement immanquable qui se déroule une fois par an dans la ville. Pendant quelques jours, la rue des Teinturiers s’improvise comme une véritable place centrale où vous pourrez flâner en amoureux ou bien tout simplement déguster un café.

La ville d’Annecy offre un paysage à couper le souffle. Le Lac d’Annecy est l’attraction touristique inévitable dans la région. Vous serez surpris par la propreté de ses eaux. C’est le lieu idéal pour venir en famille ou en couples d’amoureux pour flâner le long des rives du lac. Vous y découvrirez également le château médiéval de Menthon-Saint-Bernard ou encore la ville de Saint-Jorioz. On peut y pratiquer toutes sortes d’activités : promenade autour du lac, bateaux de plaisance, parcours de randonnée ou encore simplement baignade.

4 – La Corse

L’île de Corse est l’une des destinations incontournables pour les romantiques. La plage de Saleccia ou encore la plage de Palombaggia sont des lieux incontournables pour profiter du front de mer. Vous pourrez partir en amoureux sur le sable chaud.

Bonifacio est également une ville à ne manquer sous aucun prétexte. C’est d’ailleurs l’une des plus belles villes de Corse et elle offre un paysage immanquable avec des couchers de soleil de toute beauté.