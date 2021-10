Avis de Visure Italia : ce que nos clients disent de nous

Visure Italia est classé Exceptionnel dans les critiques Trustpilot. Commentaires vérifiés uniquement, basés sur des expériences authentiques. Découvrez pourquoi vous pouvez faire confiance et ce que nos clients disent de nous.

Si vous avez besoin, par exemple, de dossiers immobiliers, d’informations commerciales, d’enquêtes immobilières ou de certificats, vous serez sûrement arrivé sur le site Web de Visure Italia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l’entreprise fournit un service destiné aux entreprises, aux pigistes et aux particuliers qui ont l’intention d’acquérir des informations claires, actualisées et fiables sur les entreprises, les entreprises et les personnes physiques.

Pourquoi choisir Visure Italia

2019 s’avère être une année pleine de changements pour VisureItalia. Nous avons apporté de nombreux changements pour améliorer les services offerts, la convivialité et la sécurité. Derrière ces changements, il y a plus de deux ans de travail sur l’expérience utilisateur et la conception Web.

Parmi les nouvelles, nous avons :

interface renouvelée pour rendre l’ensemble du processus simple, facile et rapide ;

pour rendre l’ensemble du processus simple, facile et rapide ; envoi automatisé, en quelques secondes, de nombreux services, ce qui nous permet de respecter les délais de livraison de toutes les visites en ligne dans le cadastre, le conservatoire et la chambre de commerce ;

ce qui nous permet de respecter les délais de livraison de toutes les visites en ligne dans le cadastre, le conservatoire et la chambre de commerce ; Une gamme étendue de services : plus de 200 produits et bientôt nous publierons de nouveaux services intéressants ;

: plus de 200 produits et bientôt nous publierons de nouveaux services intéressants ; croissance de l’équipe VisureItalia : en 2019, notre groupe de travail s’est enrichi de deux nouvelles ressources importantes ;

: en 2019, notre groupe de travail s’est enrichi de deux nouvelles ressources importantes ; la navigation sur le site Web est de nouveau plus sécurisée grâce au certificat SSL Thawte et au contrôle constant de la cybersécurité

grâce au certificat SSL Thawte et au contrôle constant de la cybersécurité via SiteLock ; contact par chat : vous pouvez maintenant nous écrire en direct directement depuis le site.

À ces changements importants s’ajoutent également aux avis sur Trustpilot.

Fonctionnement de la plateforme de révision

Il existe plusieurs plateformes de révision sur le net, nous avons décidé de nous fier à Trustpilot. Il s’agit d’un système de révision vérifié, gratuit et ouvert à tous, qui permet aux utilisateurs de partager leurs expériences d’achat tout en aidant d’autres personnes à faire plus de choix, mais aussi aux entreprises à s’améliorer continuellement.

C’est une pratique courante : avant de faire un achat, allez chercher des avis pour vérifier la fiabilité de ce que vous allez acheter. Qui n’a pas comparé les avis laissés par d’autres utilisateurs au moins une fois ?

C’est pourquoi nous avons choisi une plateforme basée sur des expériences réelles, capable d’identifier et de prévenir de fausses versions. Un système qui fonctionne de manière transparente et qui ne permet pas, à juste titre, de supprimer ou de masquer les commentaires, même négatifs, laissés par les utilisateurs.

Les opinions exprimées par les Clients doivent être véridiques. En cas de doute, nous pouvons demander à l’utilisateur les données nécessaires pour vérifier l’authenticité de son expérience et seulement si l’opération n’aboutit à aucun résultat, nous pouvons signaler l’examen. Encore une fois, il s’agit d’un « rapport transparent », car les consommateurs peuvent voir à quelle fréquence nous signalons des avis et quels sont les résultats des enquêtes menées par Trustpilot.

Avis de Visure Italia : voici ce qu’ils disent de nous

Trois mois se sont écoulés depuis l’activation de notre page Trustpilot et nous avons atteint plus de 400 avis, exprimant l’évaluation du produit acheté par le client ou, en général, sur l’expérience d’achat.

Toutes les opinions réelles des clients reconnaissables par leur nom et leur nom de famille et avec un numéro de commande vérifié. Cela signifie qu’il existe une relation prouvée entre l’auteur de la revue et l’expérience avec l’entreprise examinée.

Nous avons une note de 4,4 étoiles sur 5, avec 90 % de commentaires positifs. Qu’en est-il des 10 % restants ? Chaque évaluation, positive ou négative, reçoit une réponse de notre part. Examinons plus en détail les raisons qui sous-tendent les commentaires négatifs, car nous faisons également des erreurs et nous voulons toujours améliorer l’expérience d’achat et satisfaire nos clients !

Comme le confirment les nombreux avis, le coût de nos produits est en moyenne 30 % inférieur à celui de nos concurrents directs. Nous travaillons constamment à accélérer nos procédures et à contenir nos rémunérations sans jamais sacrifier la qualité des services.

Nos points forts : professionnalisme, fiabilité et courtoisie

De plus, nous nous distinguons par une excellente assistance technique. Bon nombre de nos services sont disponibles en temps réel, en quelques secondes, mais chaque fois qu’il en a besoin, notre support client, qui se distingue par son professionnalisme et sa compétence, est disponible pour fournir des informations et des éclaircissements, ainsi que pour résoudre tout problème technique pouvant survenir.

Notre objectif est d’avoir des clients satisfaits, et tous les commentaires sont une opportunité de comparaison et de croissance. Ils nous permettent également de vérifier si nous travaillons bien et que nous nous améliorons constamment.

Il ne suffit pas de bien faire le travail la première fois, nous nous engageons à toujours rester constants et à maintenir une qualité de services de haute qualité. Il est important de respecter les délais de livraison et d’être rapide, mais c’est encore plus pour nous. à nos clients.

Nous aimerions également rappeler que Visure Italia, depuis 2011, a adopté un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001:2015. Depuis 2014, elle est partenaire du Consortium NetComm, le réseau d’entreprises francennes du commerce électronique, et notre site Web a reçu le label de qualité NetComm. Une autre étape importante est survenue en 2017, année au cours de laquelle VisureItalia est devenu le distributeur officiel d’Infocamere.