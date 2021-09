Les aliments qui vous font vieillir Partager :







L’alimentation est un outil précieux pour notresanté , mais les avantages que nous pouvons tirer de nos choix précis. Comme en fait, il y a des aliments qui nous gardent en bonne santé et retardent le processus de vieillissement, il y a d’autres nuisibles à notre bien-être qui accélèrent le processus de vieillissement . Il est donc utile d’en apprendre davantage sur eux, car de cette façon nous pouvons les éviter ou autrement limiter leur consommation si nous ne pouvons tout simplement pas nous passer d’eux.

Aliments qui nous vieillissent



Mangerdes aliments bénéfiquesse reflète non seulement sur notre état de santé, mais aussi sur notre apparence externe. En particulier, le vieillissement de notre corps provient de processus connus comme l’ oxydation, l’inflammation et la glycation.

A découvrir également : Taxi conventionné, les avantages d’un transport à portée sociale

Sucres et farines raffinées .

Nous faisons référence au sucre blanc ou de canne qui se trouve également dans de nombreux produits de consommation courante, par exemple dans les bonbons. Le processus par lequel le sucre vieillit plus rapidement est connu sous le nom de glycation. Les sucres excédentaires produisent des dommages à la peau, en particulier à l’épiderme moins élastique et favorisent donc l’apparition des rides. Même le pain, les pâtes raffinées et d’autres produits de boulangerie augmentent la glycémie, de sorte que les glucides glycémiques faibles seraient préférables, par exemple les pâtes ou le pain de blé entier qui évitent les pics glycémiques. Même le blé peut favoriser ce processus de glycation. Pour rendre le vieillissement plus rapide sont des composés appelés AGE qui blessent non seulement la peau, mais aussi d’autres organes. La même chose peut également s’étendre aux boissons énergisantes utiles contre la fatigue, mais à cause des sucres peuvent causer des dommages aux dents, en particulier la carie dentaire redoutée et aussi le processus de glycation. Bien qu’elle soit encore sur le sujet des boissons, la caféine peut également avoir un effet sur le vieillissement car elle peut provoquer des dysdrations cutanées. En outre, comme les consommateurs réguliers de cette boisson savent bien peut tacher les dents provoquant son jaunissement.

Viande rouge et viande trop cuite .

Il contient de nombreux radicaux libres qui blessent la peau. En outre, tant pour la cuisson que pour la présence de graisses par rapport aux viandes blanches, comme la dinde de poulet, contiennent plus de substances capables de causer des dommages à l’ADN.

A voir aussi : À quel prix fixer vos premières consultations en tant que naturopathe

La viande trop cuite

peut plutôt déterminer le vieillissement prématuré de la peau en raison de l’effet concomitant de deux processus : la glycation et l’oxydation. Le premier, nous avons vu qu’il résulte d’une consommation excessive de sucres, le second est dérivé d’une série de facteurs de risque non seulement la nature strictement diététique, trop cuits et assaisonnés mais aussi le stress, la pollution et les rayons UV. Même les aliments salés et donc assaisonnés favorisent excessivement le processus d’oxydation. En outre, l’excès de sel sur les plats provoque la rétention d’eau, la cellulite, l’hypertension artérielle et des problèmes cardiocirculatoires.

L’ alcool favorise également le processus de vieillissement. De nombreuses études ont montré que cette boisson non seulement déshydrate et ralentit le métabolisme favorisant la formation des rides, mais agit encore plus profondément en raccourcissant les télomères, ou les séquences de code génétique trouvées dans les régions terminales des chromosomes.

Les produits emballés,

en particulier les viandes transformées telles que les saucisses, les saucisses et le bacon, doivent être évités ou limités parce que les conservateurs qu’ils contiennent favorisent le processus de vieillissement de la peau. Particulièrement composés qui provoquent l’oxydation dans les cellules.