Les équipements indispensables dans une cuisine professionnelle

La création d’un restaurant nécessite de nombreuses étapes fondamentales pour le bon fonctionnement de l’activité. Bien entendu, la cuisine et tout le matériel nécessaire font partie des points essentiels. Ci-dessous une liste des équipements indispensables dans une cuisine professionnelle.

Le four dans la cuisine professionnelle

Le four est un équipement qui se décline en de très nombreux modèles : électrique, à gaz, halogène, à air pulsé, à vapeur, convection, mixte, à basse température… Chaque type de four a sa propre spécificité, mais il est essentiel de choisir un modèle adapté à une utilisation professionnelle. Heureusement, il existe des prestataires en ligne comme Roller Grill qui proposent des fours professionnels de bonne qualité.

Le four fait partie des incontournables équipements à avoir dans un restaurant, car il propose une grande diversité de cuissons et convient à la plupart des aliments : viandes, légumes, pâtisseries, viennoiseries, gratins…

La batterie de cuisine professionnelle

Il s’agit d’un lot d’ustensiles qui sont indispensables pour que le cuisinier professionnel puisse bien faire son travail. La batterie de cuisine est constituée par un assortiment de marmites, casseroles, faitout, sauteuses, poêles, wok… Ils servent pour la préparation de la majorité de plats proposés dans le menu d’un restaurant. La batterie de cuisine se décline en de nombreux matériaux comme l’inox, l’alu, la fonte, la céramique et le cuivre.

Le lave-vaisselle professionnel

Après chaque service, il est indispensable de pouvoir faire la vaisselle rapidement et de manière impeccable. Dans un restaurant, plusieurs options sont possibles : la plonge, le lave-vaisselle… Ce dernier est plus efficace puisqu’il facilite tout le processus : il suffit de placer les couverts et assiettes sales dans la machine et la laisser tourner.

Les modèles professionnels ont une très grande capacité et intègrent plusieurs options pratiques. Néanmoins, il est toujours conseillé de passer les assiettes sous l’eau avant de les mettre au lave-vaisselle pour éviter les résidus qui peuvent provoquer des bouchons et abîmer la machine. Les lave-vaisselles professionnels avec adoucisseurs d’eau intégrés sont les plus conseillés dans la restauration.

Autre appareil professionnel, le bain-marie

Le bain-marie est un appareil indispensable dans une cuisine professionnelle, car il permet d’effectuer des cuissons, de pocher, de faire fondre et possède une option de maintien au chaud des plats préparés. Cet équipement est particulièrement prisé par les restaurateurs, les traiteurs, les collectivités… La plupart des établissements qui doivent assurer plusieurs services font face à certains impératifs en matière de quantité et de qualité des aliments proposés. Le bain-marie se décline lui aussi en plusieurs modèles : une ou plusieurs cuves, avec vidange intégrée, maintien à froid, maintien au chaud, électrique, à gaz…Il convient de choisir selon les besoins de votre activité au quotidien.

Le fourneau, l’équipement incontournable

Le fourneau peut fonctionner à l’électricité ou au gaz et il s’agit de l’équipement chaud central des cuisines professionnelles. Il permet d’effectuer de nombreuses cuissons et sa polyvalence est d’ailleurs l’un de ses principaux avantages. Équipé de plusieurs feux, le fourneau peut également intégrer un four ou un placard de maintien au chaud.