Comment avoir une épilation parfaite du maillot ? Actu Comment avoir une épilation parfaite du maillot ?

épilation du maillot L’ pour des raisons esthétiques ne serait pas sûre. Au contraire, cela poserait un risque pour la santé. Alors devrions-nous prêter attention à une pratique dictée par l’idéal abstrait d’un corps parfait, bowling et lisse ? Devrions-nous abandonner la salle blanche pour les cheveux ou simplement nous poser la question de la méthode à utiliser ?

Dangers de l’épilation maillot de bain

Les cheveux, qui sont naturellement présents dans certaines zones du corps, ont un avantage. Ils forment un rempart contre les bactéries et les irritations . Selon une étude publiée dans le British Medical Journal, l’épilation ne serait pas inoffensive et poserait des risques pour notre santé.

En effet, la cire ou un rasoir dans la zone du maillot traumatise la peau, qui perd sa protection et devient ainsi plus vulnérable à certains virus. L’épilation du maillot , entre autres choses, facilite l’irritation et l’infection et favoriserait la contraction des maladies sexuelles telles que l’herpès.

Épilation maillot de bain : irritation fréquente, facteur d’infection

Emily Gibson, directrice du Health Research Center de Western University, Washington, affirme que l’épilation des maillots de bain n’est pas la garantie d’une meilleure hygiène, d’une esthétique parfaite, et encore moins de plaisir sexuel.

Indépendamment des moyens pour l’épilation, la cire, le rasoir ou la crème d’épilation, la peau souffre et irrite chaque fois un peu plus. Emily Gibson a tiré des conclusions définitives de son observation des patients en épilation bikini : « L’épilation pubienne irrite et conduit à une inflammation des follicules pileuxqui laissent des plaies. L’épilation régulière conduit à une irritation fréquente de rasé zone ou soufflée avec de la cire. En combinaison avec l’environnement léger et humide des organes génitaux , un environnement propice à la reproduction des pires bactéries pathogènes .

L’ épilation augmenterait donc le risque d’infections et de maladies (MTS, staphylococcus aureus, streptocoques B, etc.), en particulier chez les jeunes.

Une repousse problématique après l’épilation du maillot de bain

La peau est également exposée à des risques lors de la repousse. En effet, les poils incarnés peuvent causer une infection et, lorsqu’ils sont enlevés, ils laissent des cicatrices . Pire encore, ces lésions, à leur tour, augmentent le risque d’infections mineures , telles que les verrues génitales. Par conséquent, il est important que les gommages réguliers dans cette zone aident à sortir des poils incarnés.

Irritation et rougeur après l’épilation du maillot © Tolikoff Photography

Maillot de bain pour l’épilation, même chez les hommes

épilation Bikini devient également de plus en plus à la mode chez les hommes. Il n’est pas non plus sans risque : une étude a montré que 30 patients, dont 24 hommes, porteurs du virus de l’herpès, l’ont attrapé à la suite de l’épilation pubienne. L’épilation masculine favoriserait donc également le risque de propagation de l’herpès génital L’ .

Pour rappel :

La cause de l’herpès ? Molluscum contagiosum, c’est un virus très contagieux. Il conduit à des sensations de brûlure et des picotements, de la difficulté à uriner et à l’apparition de vésicules. Ce virus est simplement transmis :

contact direct de la peau avec une autre personne contaminée ;

en contact avec un gant de toilette ou une serviette infecté.

La dictature des cheveux durera ?

Si vous voulez épiler le maillot de bain, les dermatologues conseillent plutôt de donner la préférence à la cire et d’éviter l’épilation complète . Il est également nécessaire de respecter des règles d’hygiène strictes : porter des sous-vêtements en coton pour éviter l’irritation, sécher scrupuleusement et changer les serviettes régulièrement.

Maillot de bain pour l’épilation, naturel ou naturel ?

Pour cet été, décidez de l’épilation du maillot avec de la cire orientale maison ou d’une esthéticienne. Ou mieux, profitez d’un retour de tendance capillaire et laissez vos aisselles et maillot de bain naturels !

Article republié Illustration bannière : maillot de bain pour l'épilation ou non ? — © Vladimirgzhorgiev