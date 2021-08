Accueil » Famille Comment organiser un voyage au Canada avec des enfants Famille Comment organiser un voyage au Canada avec des enfants

Le Canada est une destination de choix pour passer un beau séjour en famille. Avant de partir, il faut bien sélectionner les itinéraires adaptés pour les jeunes et les tout-petits. L’ambiance aussi sera au rendez-vous avec des hébergements qui privilégient la vie en pleine nature. Comment organiser un circuit familial dans le Nord canadien ?

Un détour dans la région de l’Est

Le Canada est une région qui regorge de paysages incroyables et de parcs naturels pour pratiquer des activités de plein air. En partant de la ville du Québec, il est possible de faire des promenades avec les enfants à pied dans le parc animalier de Saint-Jean. Pour profiter de la vue, la meilleure chose à faire est d’emmener les enfants faire le tour du lac en canoë. Faire un voyage canada dépaysant, c’est aussi profiter de nombreux endroits insolites tels que des villages indiens reproduits comme autrefois. C’est une découverte assez impressionnante, car les enfants peuvent découvrir le mode de vie des Hurons en pleine nature. Enfin, l’itinéraire de l’Est s’achève par la visite des grandes chutes du Niagara. Pour contempler la beauté du paysage, le port d’imperméable est conseillé pour les jeunes.

Pour découvrir en famille la ville de Toronto, il n’y a rien de mieux que de faire la visite du Musée royal de l’Ontario, cinquième plus grand musée d’Amérique du Nord. On peut aussi profiter d’un passage dans l’aquarium Ripley, le plus grand du Canada, pour observer les animaux marins. En revanche, si vos enfants sont amateurs de sport, ce sera une occasion pour eux d’assister à un événement sportif au Roger Center, le stade de la ville, ou bien de visiter le temple dédié au hockey sur glace.

D’Ottawa à Montréal

Un voyage canada dépaysant en famille ne peut être réussi sans faire une escale à Ottawa, la capitale du Canada. Pour commencer la visite, il faut passer par le Musée canadien des enfants et le Musée canadien de la Nature. Faites une petite balade le long du canal Rideau pour découvrir le fonctionnement des écluses. L’autre attraction qui attire du monde c’est le tour de la ville en amphibus. C’est un moyen de transport original qui permet de naviguer sur l’eau et de passer sur la terre ferme. Ottawa est aussi une ville riche culturellement. De nombreux musées méritent le détour comme le Musée des Beaux-Arts et sa collection d’œuvres artistiques inuit.

À Montréal, la principale attraction de la ville est l’espace de vie situé au Parc Olympique. Là-bas, les tout-petits peuvent admirer la vie fascinante des insectes dans un Insectarium, une vue dans le Planétarium ou bien se promener dans le grand Jardin botanique de Montréal. Prévoyez un pique-nique au parc Mont-Royal où les enfants pourront courir et se dépenser. Accédez ensuite au belvédère Camillien Houde pour observer Montréal depuis les hauteurs.

Où dormir au Canada en famille ?

Le Canada possède de nombreux sites de camping et endroits insolites pour passer du bon temps avec la famille. Pour faire le tour des villes et économiser sur vos dépenses, la location d’un camping-car est un bon compromis. Ces types de véhicules peuvent se garer dans les parcs naturels et permettre aux enfants de profiter des activités en plein air sur place (randonnée, canoë, kayak, etc.). Le Canada est aussi le pays des cours d’eau et des Grands Lacs, idéal pour vivre dans la nature, faire de la chasse et de la pêche. N’hésitez pas à louer une pourvoirie au Canada, il s’agit de chalet en pleine nature qui vous permettent d’être en immersion dans les plus beaux paysages canadiens. Il existe de nombreux sites le long des fleuves qui proposent des hébergements confortables. Pourquoi ne pas vivre une expérience en famille en passant une nuit dans un tipi indien ? On peut en trouver par exemple à Wanuskewin Heritage Park. Les enfants peuvent vivre selon le mode de vie des Amérindiens et peuvent observer les animaux dans leur habitat naturel.