Trouvez le cadeau parfait pour un homme de 30 ans : idées incontournables !

Son anniversaire approche et vous ne savez pas encore quoi offrit à votre homme, enfant, ami ou frère de 30 ans ? Découvrez les meilleures et les plus originales idées cadeaux pour homme de 30 ans dans le présent article.

Un simulateur d’aube original

Un séjour à l’étranger, un atelier de dégustation de vins, un match de foot, un bijou personnalisé…les cadeaux à offrir à un homme de 30 ans ne manquent pas. Mais vous êtes surtout à la recherche des idées de cadeau pour les 30 ans les plus originaux, n’est-ce pas ? Optez pour cette petite station à installer sur sa table de chevet.

A lire également : Comment reprendre le travail après un congé maternité ?

Lumie Shine 300 – repérable sur Nature & Découvertes – est le cadeau parfait pour un homme de la trentaine qui veut profiter d’un réveil tout en douceur. En plus d’être un poste radio et un réveil, Lumie simule l’aube et le coucher du soleil tout en diffusant de la douce musique, du bruit blanc ou encore des chants d’oiseau.

Cadeau pour un amateur de bière blonde de 30 ans

Oubliez la souscription à l’abonnement de box de bières ! Maintenant que votre homme a 30 ans, aidez-le à se débrouiller tout seul avec ses boissons préférées. Laissez-le concocter son propre café sauf quand il a la gueule de bois le lendemain d’une soirée à boire sa bière blonde fait maison.

Lire également : Trouver un cadeau pour la fête des pères : les meilleures idées de cadeaux

Si votre trentenaire est amateur de bonne bière, il y a fort à parier qu’il vous sera éternellement reconnaissant pour lui avoir offert ce Kit fabrication bière blonde BIO maison.

Déniché sur Nature & Découverte, le kit vous est livré avec toute la panoplie de la parfaite mini brasserie maison avec un sachet de houblons concassées et de malts BIO. Il est plutôt amateur de gin ? Optez pour le kit de fabrication de gin Bio pour lui faire plaisir.

Le cadeau parfait pour le MacGyver des pique-niques

Votre homme de 30 ans est-il amateur de pique-nique, de randonnée ou encore de trek ? Ou peut-être qu’il est tout simplement passionné des bonnes virées en nature ou encore de la pêche. Pour compléter son vieux couteau suisse, offrez-lui un couteau Opinel n° 8 inox.

Ce couteau astucieux se transforme en 3 secondes en fourchette ou en cuillère. Le tout est livré avec un étui-serviette. Pour compléter ce cadeau, commandez un sac banane swing kaki. Toujours sur Nature & Découverte, offrez-lui un coffret séjour nature éco-responsable GreenGo 2 nuits avec lequel il peut choisir parmi plus de 6 000 séjours. Le coffret reste valable pendant 3 ans !

Le cadeau idéal pour celui qui a la tête dans les étoiles

Pas besoin d’être passionné d’astronomie pour scruter les étoiles. Si ? Même s’il n’est pas encore un amateur de chasse aux planètes et aux astres naissants, il se passionnera très vite à cette activité à la fois ludique et enrichissante.

Offrez à votre adolescent de 30 ans le télescope performant 150/1400 EQ4 Mizar et admirez ses yeux pétillants de joie et d’excitation. Vous pouvez l’essayer ensemble pendant un séjour GreenGo en pleine nature où les nuits sont illuminées par toute la splendeur d’un ciel étoilé.