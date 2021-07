Accueil » Famille Astuces pour aménager une chambre d’enfants Famille Astuces pour aménager une chambre d’enfants

Pour aménager la chambre de votre enfant, vous devez prendre en compte certains critères comme ses besoins et ses goûts. Pour qu’il se sente bien dans sa chambre, construisez un décor à son image, où il pourra travailler, jouer, lire et se reposer. La chambre de votre enfant doit être sécuritaire, belle et pratique à la fois. A la recherche de quelques idées de décorations ? Quel tapis choisir ? Quel est le mobilier adapté pour la chambre des enfants ? Cet article vous apporte des éléments de réponse.

Faire de la déco avec des stickers et un tapis originaux

Pour la décoration de la chambre de votre enfant, vous pouvez utiliser des stickers et des tapis.

Utiliser des stickers

La chambre de votre enfant est son lieu personnel. Il aura certainement envie de le décorer selon ses envies. Vous pouvez l’orienter vers des stickers muraux. En effet, les stickers sont truffés de tendresse et apportent une nouvelle touche dans la chambre pour enfant. Ils sont faciles à repositionner et permettent de changer la déco.

Vous pouvez choisir les modèles phosphorescents afin d’illuminer les nuits de votre enfant. De plus, les stickers donnent une personnalité à la chambre. Sur le marché, vous retrouverez une multitude de stickers qui représentent soit des pirates, des fées ou des personnages fictifs. Cependant, vous avez la possibilité de choisir des stickers muraux plus esthétiques et très discrets.

Opter pour des tapis doux

Avec des tapis doux aux designs originaux, votre enfant pourra éviter de toucher le sol. Il pourra donc s’amuser au sol sans prendre le risque de se blesser. En effet, certains parents se demandent l’utilité d’un tapis dans une chambre d’enfant. Le tapis est en effet, un objet décoratif qui change l’atmosphère de la chambre. Pour permettre à votre enfant de jouer et d’apprendre, vous pouvez opter pour des tapis aux motifs de voiture, d’alphabet, de numéros. Vous trouverez dans les magasins plusieurs motifs de tapis. Vous devez faire des choix qui éduquent, qui sont doux au contact et qui sont faciles à entretenir. En général, les tapis ont deux faces utilisables. Pour les plus jeunes, il est recommandé de choisir des tapis aux couleurs sobres et des images sous forme de fleurs, nuage ou des oursons.

Une décoration avec un lit cabane

Le lit cabane est souvent fabriqué en bois de pin, tilleul, de sapin ou de hêtre. Ces matières sont compatibles à une parfaite décoration. Le lit cabane est représenté sous forme d’une maison pour enfant. Il lui permettra de s’amuser et de passer des moments agréables avec ses amis en journée. Le soir au coucher, votre enfant passera une nuit sereine.

Pour avoir une chambre tendance, vous pouvez choisir un lit design sous forme de tipi ou de cabane. Il apportera toujours une touche spéciale à la décoration intérieure. Retenez que les lits cabanes sont équipés d’une barrière afin de permettre à votre enfant de dormir en toute sécurité. Cet outil classique à ras le sol est composé d’un toboggan, d’un tiroir avec un design unique. Il existe plusieurs modèles de lit cabane pour tous les enfants. Ce type de lit peut-être choisit en fonction les goûts et les besoins de votre enfant. Il présente de nombreuses options telles que les coloris et les formes.

Vous souhaitez gagner de la place pour mieux décorer la chambre de votre enfant ? Alors, vous devez opter pour le lit cabane avec des tiroirs. Ce dernier est un modèle idéal pour ranger les affaires de votre enfant et gagner de l’espace dans la chambre. Retenez que le lit cabane est un meuble dont la structure en bois massif offre une décoration et un univers unique à la chambre de votre petit.

Décorez la chambre avec lit enfant

Le choix du mobilier pour la chambre de votre enfant a une double fonction. Il doit être pratique et doit rassurer l’enfant. Par conséquent, vous devez bien réfléchir avant de faire un choix de mobilier pour sa chambre.

Le meuble doit être en phase avec les goûts de l’enfant et apporter une déco originale. En outre, rassurez-vous de ne pas trop surcharger son espace. Cela lui permettra de jouer avec ses amis dans sa chambre et surtout en toute sécurité.

Voici quelques meubles que vous pouvez ajouter dans la chambre de votre enfant et qui peuvent apporter une nouvelle image à la décoration.

Un lit pour enfant

En général, les enfants ont du mal à dormir seul dans leur chambre. Pour cela, il lui faut un lit qui combine le confort et la décoration. Dans ce lit, vous devez ajouter ses personnages préférés. Pour vite retrouver le sommeil, certains enfants ont besoin d’un décor différent de celui du quotidien. Vous pouvez y arriver en ajoutant dans son lit son camion de pompiers, une voiture de course, le château et son toboggan. Cependant, il ne faut pas surcharger son lit. Cela peut devenir encombrant.

Des rangements

La chambre de votre enfant doit être bien arrangée. Pour cela, vous devez penser y mettre un panier pour rangement ou une étagère. De ce fait, il sera plus facile de ranger les jouets et d’avoir de l’espace dans la chambre. L’espace est un facteur clé pour une décoration moderne. Le rangement doit être fait avec votre enfant. Pour cela, vous devez prendre en compte sa taille.

Une bibliothèque

Pour le développement de votre enfant, vous devez savoir que les livres ont leur rôle à jouer. Il est donc important d’avoir une bibliothèque moderne et par la même occasion choisir un outil de déco pour la chambre de votre enfant.

Lorsque votre enfant a des difficultés de trouver le sommeil à cause de l’obscurité, vous pouvez ajouter dans sa chambre une petite veilleuse. Cette dernière pourra non seulement aider votre enfant à trouver le sommeil tout en jouant le rôle d’un objet de décoration.

Idées de déco de chambre d’enfant avec les lits superposés et mezzanine

Pour la décoration de la chambre de votre enfant, vous pouvez choisir les lits superposés ou mezzanines.

Le lit superposé : solution optimale pour une chambre organisée

La diversité des couleurs de ce type de lit vous permet de donner une nouvelle ambiance dans la chambre de votre enfant. Vous trouverez des couleurs comme le blanc, gris ou encore le bleu. Ces couleurs sont parfaites pour la décoration d’une chambre enfant. Ce lit arbore un design qui donne à votre intérieur une image moderne ou un ton intemporel. Le lit superposé est conçu en bois massif et apporte à cet effet une solidité à sa structure. Pour la sécurité de vos enfants, les fabricants ont pris en compte les normes de sécurité, une résistance et une durabilité.

Le lit mezzanine

Le lit mezzanine est adapté pour les chambres d’étudiant. Grâce à sa forme, vous gagnerez en espace au sol et vous aurez un couchage confortable en hauteur. Selon les modèles choisis, vous pouvez avoir plusieurs places. Avec ce lit, vous aurez la possibilité d’installer un bureau pour faire les devoirs. De plus, vous aurez l’espace nécessaire pour un salon avec des canapés convertibles. Les atouts qu’offre ce lit vous permettent d’optimiser l’espace tout en vous offrant la possibilité de réaliser différentes décorations. Pour mieux optimiser votre espace, le lit est équipé de plusieurs systèmes de rangement tels que les étagères, armoires, tiroir, etc.