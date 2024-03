Optimiser l’énergie solaire chez soi : pour quelle solution opter ?

Certains se sentent déçus suite à l’installation des panneaux solaires, car les promesses annoncées par les commerciaux ou les sites marchands ne sont pas toujours atteints. Précisons tout de même qu’ils ne sont pas tous des arnaqueurs et dans certains cas, vous pouvez agir pour optimiser votre production solaire. Voici quelques conseils.

La bonne orientation et la bonne inclinaison

Après l’acquisition de vos panneaux sur Solairkit, vous devez faire attention à l’installation pour espérer profiter de plus d’énergie solaire. Comprenez bien que plus le panneau est à 90° par rapport aux rayons du soleil, plus sa production sera meilleure. Seulement, une installation perpendiculaire ne peut se faire, mais vous pouvez tout de même faire une installation à une inclinaison à 45°. La plupart des panneaux sont inclinés à 30°, mais en hiver, la production risque d’être moins importante.

A lire en complément : Les avantages d'utiliser un NAS pour héberger votre site internet

Pour ce qui est de l’orientation, l’orientation plein sud est à privilégier. Il est également possible d’envisager une double orientation lors de l’installation. Toutefois, peu importe l’orientation recommandée par le professionnel, assurez-vous que vos panneaux ne soient pas gênés par des obstacles comme des arbres ou des bâtiments, car ceci impactera leur production.

Un entretien régulier

Beaucoup de ménages ne se soucient pas de l’entretien de leurs panneaux après l’installation. Pourtant, cette négligence baisse la production de l’énergie solaire. Pour cet entretien, vous n’êtes pas obligé de faire appel à des professionnels. Si vous n’avez pas le vertige et si vous avez des équipements pour votre sécurité en hauteur, vous pouvez vous y mettre. L’entretien des panneaux consiste généralement au nettoyage des modules solaires. Il faut le faire au moins une fois par an. Pour ceci, prenez tout simplement de l’eau claire non calcaire et un chiffon doux. Avant de procéder, pensez à retirer les feuilles et les déjections animales.

A voir aussi : Pourquoi stocker dans un garde-meuble ?

Le contrôle de la production

Même si aujourd’hui, la production de vos panneaux vous semble assez satisfaisante, pensez à la contrôler régulièrement. Regardez votre modèle d’onduleur. En effet, certains modèles permettent la surveillance de la production. Certains fabricants d’onduleurs proposent même des applications pour vérifier cette production. L’idée du contrôle est de noter régulièrement les chiffres pour pouvoir les comparer. Ainsi, en cas de défaillance, vous pourrez rapidement détecter et agir.

Le changement de vos habitudes de consommation

Les bonnes habitudes contribuent également à optimiser l’énergie solaire chez vous. Quelques mois après l’installation, vous devez déjà connaître à peu près la production et votre consommation en énergie. Vous pouvez donc les synchroniser pour ne pas trop dépendre de l’électricité du réseau. Vous pouvez par exemple utiliser le maximum d’appareils dans la journée lorsqu’il y a du soleil. Si certains de vos appareils comme votre machine à laver disposent d’une fonction de programmation, planifiez les séances de lavage la journée, et ce, même en votre absence.

Les conseils donnés ci-dessus sont faciles à mettre en place pour vous permettre d’optimiser l’énergie solaire. Certains professionnels peuvent également vous donner des recommandations, alors ne les négligez pas.