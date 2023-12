Comment entretenir et nettoyer votre tissu pour canapé afin de le garder impeccable

Le canapé est l’une des pièces maîtresses de votre salon. Il contribue à ancrer l’endroit et offre une assise confortable. C’est aussi le meuble le plus utilisé de toute la maison et il a tendance à se salir assez facilement. Suivez ces quelques conseils pour entretenir et nettoyer votre tissu pour canapé afin de le garder impeccable.

Utilisez une housse ou une couverture lavable

Pour ceux qui n’ont pas assez de temps à consacrer au nettoyage du canapé, qui ont des enfants et animaux de compagnies, nous vous suggérons d’utiliser une housse lavable pour protéger votre nouveau canapé. Pour éviter les déchirures, les taches ou la poussière, protégez votre canapé avec une housse facile à nettoyer. Les housses sont le meilleur choix pour les canapés en tissu afin de les maintenir dans l’état où ils se trouvaient lorsque vous les avez achetés. Si vous n’êtes pas à l’aise avec une housse, vous pouvez aussi retirer le tissu pour canapé et le changer. C’est la meilleure façon de protéger votre canapé en tissu.

A découvrir également : Quelles garanties doit inclure une assurance habitation pour chien

Effectuez des nettoyages de routine

Passer l’aspirateur sur votre canapé une fois par semaine permet de le débarrasser de la poussière. Toutefois, si votre canapé en tissu présente des taches, vous devrez peut-être le nettoyer.

A découvrir également : Comment fonctionnent les robinets thermostatiques ?

Nettoyage ponctuel

Les petites taches peuvent généralement être nettoyées avec de l’eau savonneuse tiède – à condition que vous les attrapiez assez vite ! Mettez 1 cuillère à soupe de produit vaisselle dans 2 tasses d’eau tiède.

Prenez un chiffon blanc propre (cette partie est importante) et tamponnez-le dans l’eau savonneuse. Tapotez la tache (NE FROTTEZ PAS) et utilisez un chiffon blanc sec pour absorber l’eau. Répétez cette opération 3 à 4 fois jusqu’à ce que la tache ait disparu.

Si la tache est un peu plus tenace, essayez d’ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc à votre solution savonneuse. Ne vous inquiétez pas de l’odeur de vinaigre, elle disparaîtra une fois sèche.

Si vous attrapez une tache avant qu’elle ne soit sèche, la méthode ci-dessus permet d’éliminer les petites taches et est très douce pour vos tissus d’ameublement. Tant que vous ne frottez pas, vous ne devriez pas voir de traces !

Nettoyage en profondeur

Si vous avez des taches d’usure ou si vous pensez que vos meubles ont besoin d’un nettoyage en profondeur, rien de plus facile ! Ne vous souciez pas de dépenser des centaines d’euros chez un professionnel – prenez simplement du bicarbonate de soude et un nettoyeur de tapis à sec (comme Vanish) et suivez les étapes ci-dessous :