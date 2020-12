Accueil » Web/High-Tech À quoi servent les armoires d’animalerie A-Box de Noroit Labo ? Web/High-Tech À quoi servent les armoires d’animalerie A-Box de Noroit Labo ?

Les armoires d’animalerie ventilées A-Box, de Noroit labo sont des équipements qui permettent de créer des conditions sanitaires spécifiques. Ces armoires permettent d’apporter une protection absolue aux animaux, de protéger les techniciens ainsi que l’environnement de travail.

Les armoires d’animalerie A-Box de Noroit Labo, qu’est-ce que c’est ?

Les armoires d’animalerie A-Box de Noroit sont des armoires ventilées, consacrées à l’hébergement des animaux. Ces armoires représentent des solutions optimales en matière de recherche biomédicale ou de zootechnie. Les armoires d’animalerie A-Box de Noroit peuvent ainsi être utilisées au sein des animaleries de laboratoires, des centres de recherche médicales ainsi qu’au niveau des universités.

En matière de caractéristiques, ces armoires sont disponibles en trois modèles différents. Il y a les modèles A-Box 80, les A-Box 120 ainsi que les A-Box 160. Ce sont des armoires qui disposent de filtre HEPA H14 dont l’efficacité est connue avec une certitude à 99,999 % pour toutes particules inférieures à 0,3 µm. Avec de telles armoires, vous pourrez contrôler de façon permanente les conditions des animaux, et même procéder à des réglages précis de la pression. Ici, vous pourrez obtenir une atmosphère thermorégulée, ce qui est d’un avantage intéressant.

Afin de répondre efficacement aux services de zootechnie, les armoires A-Box de Noroit Labo sont disponibles en pression positive ainsi qu’en pression négative. Sous pression positive, ces armoires protègent les animaux et sous pression négative, elles protègent les manipulateurs.

Les armoires A-Box, des équipements conçus pour une véritable aisance d’utilisation

S’il faut décrire les qualités des armoires A-Box de Noroit Labo sur le plan fonctionnel, on dira que ces armoires sont faciles à utiliser, ergonomiques et surtout, faciles de nettoyage et de décontamination. Autrement dit, l’utilisation des armoires d’animalerie A-Box est réellement aisée et vous n’aurez besoin d’effectuer aucune formation pour en faire usage.

De même, les cages sont faciles de retrait et la conception lisse monobloc de l’intérieur en PVC vous aide à nettoyer sans aucune tracasserie. Pour une excellente propreté, les armoires d’animalerie A-Box disposent d’étagères autoclaves et amovibles. Le laboratoire met d’ailleurs à votre disposition des filtres anti-odeurs.

Vous bénéficiez également sur ces équipements, de panneau de contrôle des réglages. Ce panneau est bien situé et offre un allumage par clé électronique. De plus, les roulettes munies des freins de l’A-Box sont de nature pivotante et permettent de déplacer l’équipement facilement.

Enfin, vous pourrez bénéficier de votre A-Box non seulement en différentes versions, mais aussi de façon personnalisable. C’est là, un équipement remarquable que propose Noroit Labo.