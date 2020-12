Accueil » Habitat Cascade pour bassin de jardin : comment l’installer ? Habitat Cascade pour bassin de jardin : comment l’installer ?

Le bassin de jardin est un élément qui apporte plus d’esthétique à un jardin. Mais pour lui donner plus de charme et le rendre plus dynamique, il est important d’installer une cascade. C’est grâce à cette installation que vous pourrez entendre le murmure de l’eau qui coule. La présente installation se fait suivant un certain nombre d’étapes qui sont rapportées dans cet article. Lisez plutôt !

Le nécessaire pour commencer l’installation d’une cascade pour bassin de jardin

Pour ce qui concerne la cascade de jardin, le choix se fera principalement entre la cascade préformée et la cascade sur bâche que vous installerez vous-même. La cascade préformée que vous découvrirez sur https://www.jcb-aquatique-paysage.com/categorie-produit/cascades/ peut être installée facilement en suivant les instructions du fabricant. Pour la seconde, vous devez d’abord creuser la fondation où le bassin sera installé. Ensuite, vous ferez le terrassement et vérifierez le niveau pour ne pas vous tromper de mesure. Dès lors, vous aurez à ratisser le fond du bassin pour vous débarrasser des différents cailloux qui peuvent s’y loger. Après cela, vous y poserez une toile de géotextile de protection avant d’installer la bâche d’étanchéité. Maintenant, vous allez penser à la protection de votre bâche contre les murets. Pour cela, il faudra y mettre de nombreuses couches de feutres.

La mise en place réelle de la cascade

Sans disposer les pierres, vous n’avez pas encore installé une cascade pour bassin de jardin. Pour les disposer, vous devez toujours commencer par le bas. Pour un rendu des plus impeccables, pensez à aligner les pierres de façon naturelle en bordure du bassin. Ceci permettra d’avoir un ensemble bien solide.

Vous y déposerez aussi la pierre qui servira à créer la cascade au moment où l’eau passera par là. Il faut noter que cette pierre favorisera aussi l’oxygénation de l’eau. Tout ceci va ensuite être scellé à l’aide du mortier de scellement.

Pour éviter les surprises désagréables à la longue, daignez vérifier l’horizontalité avec un niveau à bulle. Il faudra aussi installer une pompe immergée qui permettra à l’eau de circuler et son refoulement sur le point culminant de la cascade.

Les derniers réglages

Vous pouvez dissimuler la bâche en utilisant toujours des pierres naturelles et des galets pour avoir une cascade bien construite à moindre coût. Il est aussi possible d’aménager plusieurs niveaux de chute d’eau en tenant compte de la puissance de la pompe à immersion. Cette pompe doit être installée loin du point de chute de l’eau pour réussir le brassage de l’eau. Pour une cascade plus esthétique, vous devez cacher sous terre et à proximité de la cascade, le tuyau qui est relié à la pompe. Ceci vous évitera aussi les fuites.