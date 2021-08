Accueil » Tech Lexmark s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 Tech Lexmark s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035

Lexmark, acteur mondial de solution d’impression, dévoile aujourd’hui son objectif écologique : 0 émission carbone d’ici 2035.

Depuis 2005, Lexmark a réduit ses émissions à hauteur de 62 % à l’échelle mondiale et est en passe d’atteindre son objectif : les réduire de 40 % d’ici 2025 par rapport au niveau de 2015. La baisse réalisée à ce jour a été obtenue grâce à la diminution de la consommation d’énergie et de nouveaux plastiques, mais également en réutilisant les produits, en déployant un programme mondial de recyclage ainsi qu’en concevant des produits durables. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, Lexmark poursuivra ses efforts et investira dans de nouveaux programmes jugés nécessaires pour aboutir à ces fins.

“La réduction de l’impact environnemental fait partie de l’ADN de Lexmark depuis longtemps“, a déclaré Allen Waugerman, PDG de Lexmark. “Nous avons été parmi les premiers à inscrire la durabilité dans la stratégie de notre entreprise et pour servir nos clients. Nous sommes déterminés à être neutres en carbone d’ici 2035. Nous estimons que cet objectif est crucial pour l’environnement et bénéficiera tout autant à nos clients : ils observeront une baisse de leurs coûts et atteindront plus aisément leurs propres objectifs de neutralité carbone grâce à des appareils plus durables et consommant moins d’énergie.”

Lexmark est une référence en matière de réduction d’empreinte écologique dans le domaine des consommables. Le programme de collecte de cartouches de Lexmark, mis en place depuis 1991, a permis d’éviter que 100 millions de cartouches traitées en 30 ans d’activité ne finissent dans des décharges. Le plastique recyclé post-consommation (PCR) des cartouches est transformé en nouvelles cartouches ainsi qu’en composants pour les imprimantes et appareils multifonctions de Lexmark. Sur le parc d’appareils Lexmark, 92 % des modèles contiennent du PCR, et plus de 80 % contiennent plus de 30 % de plastique PCR.

Pour réduire ses émissions de carbone, Lexmark s’assure que ses appareils sont durables. Les appareils Lexmark sont conçus pour durer plus de sept ans, une durée de vie bien supérieure à la moyenne du secteur. 96 % des appareils sont également certifiés ENERGY STAR®, ce qui signifie qu’ils répondent à des normes élevées d’efficacité énergétique. Lorsque les appareils arrivent en fin de vie, Lexmark s’efforce de réutiliser autant de matériaux anciens que possible. Actuellement, 39 % du plastique des nouveaux appareils Lexmark et 37 % de cartouches remises sur le marché ont été recyclés. Pour le futur, l’entreprise prévoit d’augmenter ces chiffres.

Pour les clients soucieux de réduire leur consommation de papier, les équipements Lexmark peuvent embarquer la fonction Print Release. Cela permet aux employés d’envoyer des travaux d’impression, peu importe le lieu d’où la tâche est effectuée, et de les récupérer à l’aide d’une connexion sécurisée sur l’équipement de leur choix. Ainsi, les utilisateurs n’impriment que ce dont ils ont besoin.

Les clients peuvent également profiter d’un partenariat avec PrintReleaf, qui analyse l’utilisation du papier et assure sa compensation carbone en plantant des arbres de manière durable.

“Nous avons déjà fait de grands progrès en tant qu’entreprise“, a déclaré John Gagel, responsable du développement durable chez Lexmark. “Nous travaillons depuis de nombreuses années pour réduire continuellement notre empreinte carbone, et avec les infrastructures que nous utilisons dans le monde entier, nous sommes confiants quant à notre objectif de neutralité carbone en 2035.”