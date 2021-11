3 problèmes liés à l’alternateur Partager :







Dans un véhicule, plusieurs pièces comme l’alternateur sont indispensables. Cet accessoire est incontournable, puisque c’est lui qui permet à votre automobile de disposer de l’électricité nécessaire pour fonctionner. Lorsqu’il est endommagé, il peut entraîner un dysfonctionnement général de votre véhicule. Quels sont les problèmes que peut avoir votre alternateur ?

Faites des économies avec un alternateur d’occasion

L’alternateur a pour rôle de transformer l’énergie mécanique issue du moteur de votre véhicule en énergie électrique. Autrement dit, il constitue la source d’électricité de la voiture. À ce titre, il alimente vos phares, recharge la batterie de l’automobile lorsqu’elle roule et vous permet d’écouter de la musique. Elle est assurément l’une des pièces les plus importantes, mais pour son achat, il faut disposer d’un certain budget.

A lire en complément : Quel site pour une carte grise en ligne rapide ?

Cependant, il existe un moyen de faire des économies lors de la réparation des alternateurs. Pour remplacer une pièce automobile défectueuse, il vous suffit de vous tourner vers les alternateurs d’occasion de Reparcar qui vous permettront de réduire vos dépenses. Cette solution vous fera réaliser une économie de 70 % environ par rapport à un alternateur neuf.

D’autre part, contrairement aux idées reçues, les pièces d’occasion sont très résistantes et d’excellente qualité. En effet, elles sont fournies par des recycleurs agréés et expérimentés, ce qui est un gage de fiabilité. Le risque que votre alternateur d’occasion se détériore est donc considérablement réduit.

A lire aussi : La déclaration de cession d'un véhicule est-elle obligatoire pour un don ?

Dans quelles situations faut-il changer ou réparer un alternateur ?

Il vous sera malheureusement nécessaire de réparer votre alternateur ou de vous procurer une pièce de remplacement dans 3 situations courantes.

L’allumage du témoin de batterie sur le tableau de bord

Au fil du temps, un alternateur peut devenir défectueux. Dans ce cas, il n’est plus en mesure de fournir l’énergie nécessaire pour alimenter les composants électriques de votre véhicule. Votre ordinateur de bord le détecte et, en conséquence, le voyant de la batterie reste allumé. L’allumage du voyant peut aussi être le signe que la batterie de la voiture est faible et qu’il faudrait la recharger.

Quelle que soit la raison pour laquelle votre témoin de batterie est allumé, vous devez trouver une solution. En effet, si rien n’est fait, l’automobile manquera de puissance et peut donc tomber en panne au moment où vous vous y attendrez le moins.

L’éclairage défaillant des phares de la voiture

Lorsque l’alternateur d’une voiture devient défectueux, cela peut se remarquer au niveau des feux. Ceux-ci vacillent ou n’éclairent plus suffisamment pour garantir une conduite sécurisée. De même, vous pouvez observer des variations d’éclairage lorsque vous réalisez certaines actions au cours de la conduite. Par exemple, les lumières deviennent faibles en cas d’accélération, au démarrage de la climatisation ou encore à l’allumage de la radio.

L’usage régulier de câbles au démarrage de la voiture

Dans votre voiture, la batterie a pour rôle de fournir de l’électricité au moteur lorsque vous le démarrez. Cependant, pour que cette pièce ait la puissance nécessaire pour effectuer cette action, elle doit être nourrie par l’alternateur. Lorsque l’alternateur est défectueux, la batterie se décharge de plus en plus vite et le démarrage de la voiture devient difficile. Cela vous obligera à utiliser des câbles de démarrage.

Compte tenu du rôle important de l’alternateur dans un véhicule, il convient d’en prendre soin. Dans le cas contraire, des problèmes empêchant le bon fonctionnement du véhicule peuvent faire leur apparition. Pensez à vous tourner vers les pièces d’occasion pour faire des économies.