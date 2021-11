Quels sont les avantages d’une consultation de psychologue en ligne ? Partager :







Les nouvelles technologies ont permis la digitalisation dans de nombreux domaines d’activité. Celui de la psychologie ne fait pas exception à ce changement. En effet, de plus en plus de psychologues proposent aujourd’hui des consultations en ligne. Si la pandémie du Covid19 a influencé cette nouvelle forme de consultation, elle revêt d’autres avantages qui justifient son essor.

L’accessibilité et la praticité d’une consultation de psychologue en ligne

La téléconsultation est une pratique en vogue, parce qu’elle comporte bien des atouts. L’accessibilité en est une. De fait, via des sites comme psychologuesenligne.net, vous pouvez rapidement et facilement consulter un psychologue diplômé et accompli depuis le confort de votre maison. Plus besoin donc de vous déplacer.

Pour peu que vous soyez dans un environnement calme et suffisamment relaxant, vous pouvez consulter votre psy en ligne, même lorsque vous êtes temporairement éloigné pour des raisons personnelles ou professionnelles. La téléconsultation de psy est une solution pratique, sachant que vous avez la possibilité, même en étant dans un pays étranger, de consulter un psy et de lui exprimer votre problème dans votre langue maternelle.

Pour les personnes qui résident dans des régions éloignées et peu pourvues en psychologues, la téléconsultation s’avère intéressante. Elle vous permet d’accéder à des soins et à un suivi de qualité, sans forcément être dans une grande métropole.

L’économie en temps et en argent

Un autre avantage de la consultation de psychologie en ligne, l’économie. Elle s’apprécie tant du point de vue temporel que financier. En tant que patient, vous ne dépensez plus en argent pour le déplacement (taxi ou carburant) et ne laissez plus vos occupations pour aller en cabinet.

En même temps, du côté du psychologue, plus besoin forcément d’un bureau qui impliquerait des charges. Or, les charges sont un paramètre dont ces professionnels tiennent compte pour fixer leurs tarifs. En l’absence de charges, les tarifs seront nettement plus accessibles pour la bourse moyenne et la qualité de la prestation reste optimale.

La discrétion et la préservation de l’intimité

Tout patient a droit au respect de la vie privée. Consulter un psy en ligne vous donne la possibilité de préserver cette vie privée. Dans le cadre de la téléconsultation de psychologie, internet offre l’avantage de la discrétion.

Ici, vous ne craignez pas de rencontrer une connaissance ou un membre de votre famille comme si vous alliez consulter en cabinet. De même, il faut dire que ce n’est pas toujours évident pour tous les patients de consulter, compte tenu des nombreuses considérations autour du recours à un psychologue. La consultation via internet préserve ce côté intimiste et vous permet de consulter sans forcément être vu. De plus, vous pouvez bien garder l’anonymat.

Consultation de psychologue en ligne : la liberté

La consultation de psy en ligne élargit votre marge de manœuvre quant au spécialiste que vous allez consulter. Au bénéfice de l’absence de limite spatio-temporelle et géographique, vous avez une grande liberté quant au choix de votre psy. Peut-être êtes-vous en Suisse et avez entendu parlé d’un psy de renom dans l’Hexagone ? Vous pouvez le consulter sans avoir à prendre l’avion ou la voiture.

La consultation en ligne vous évite d’être limité quant au choix de votre spécialiste. Vous n’êtes plus tenu de vous contenter de choisir parmi les spécialistes qui opèrent dans votre domaine uniquement.