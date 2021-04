Accueil » Actu Vous ne connaissez sûrement pas ces 7 faits sur le casino Actu Vous ne connaissez sûrement pas ces 7 faits sur le casino

L’univers du casino est source de nombreux mythes et de mystères, qui ont tous plus ou moins une part de vérité. Nous avons tous entendu les histoires à peine croyables de jackpots de plusieurs millions, ou même de casses de casino. Mais sans aller chercher dans la fiction, les casinos terrestres comme en ligne ont beaucoup de secrets à nous révéler, parfois plus palpitants que ce que pourraient imaginer les écrivains ou les scénaristes de films.

Le premier casino n’a pas ouvert ses portes à Vegas, mais en Italie !

Si des villes comme Las Vegas ou Macao sont désormais connues pour leurs magnifiques casinos, les jeux d’argent ont fait leur apparition dans un autre coin du globe. C’est en effet l’Italie qui a vu l’ouverture du premier casino. Le terme dérive d’ailleurs de la racine “casa”, qui signifie maison en italien ou encore « cascina » pour « petite villa ». Nous savons également que le jeu organisé remonte à la cité de Venise en 1638, alors que s’ouvre le Casinò di Venezia, casino historique toujours en activité aujourd’hui!

A lire aussi : Pourquoi ma cigarette électronique craquelant ?

Le casino peut être la source de belles histoires, en particulier pour certaines personnes qui connaissent des difficultés financières et qui y voient l’occasion de rembourser leurs dettes. Même si nous ne conseillons absolument pas d’y avoir recours dans de telles circonstances, c’est précisément ce qu’à fait le fondateur de Fedex pour sauver son entreprise. Il a ainsi remporté plus de 27 000 dollars au blackjack. Aujourd’hui, l’entreprise pèse plusieurs millions de dollars !

La prison d’État du Nevada avait un casino pour les détenus

Le jeu est une industrie tellement importante au Nevada que même la prison d’État avait un casino pour les détenus pendant plus de 35 années. Les prisonniers pouvaient jouer au blackjack, au craps, au poker et même parier sur certaines rencontres sportives à l’intérieur du “Bullpen”, un bâtiment en pierre sur le terrain de la prison de 1932 à 1967. Ce casino pas comme les autres a finalement dû fermer ses portes, le nouveau gouverneur considérant que cette activité dégradait la réhabilitation morale de ses prisonniers.

A découvrir également : 15 citations à retenir quand vous vous sentez perdu dans la vie

Le record des machines à sous en ligne est de 17,8 millions d’euros

Les machines à sous sont sans conteste les jeux de casino en ligne les plus populaires. Et à juste titre : les slots progressifs permettent en effet aux utilisateurs de pouvoir remporter des sommes à peine croyables. Le record actuel a été gagné par un joueur en Finlande, sur le fameux slot Mega Fortune issus des studios Netent, et s’élève à 17 861 800 euros.

La partie de poker la plus longue a duré plus de huit ans

Nous savons que, en plus de solides connaissances et une bonne dose de chance, il faut aussi un certain degré de patience et d’endurance pour vraiment réussir au poker. À l’ère moderne, les tournois peuvent durer des heures, des jours et même des mois, mais ce n’est rien comparé au record mondial d’endurance au poker.

En 1881, dans le sous-sol d’un théâtre en Arizona, a eu lieu une partie de poker qui aurait duré huit ans, cinq mois et trois jours. Il y a sûrement eu des pauses entre certaines mains, bien sûr, … mais la légende veut que cette partie se soit jouée 24 heures sur 24 avec des pauses occasionnelles uniquement pour dormir et se restaurer. Si des preuves tangibles font peut-être un peu défaut dans cette histoire, il est certain qu’un marathon incroyable s’est déroulé dans ce théâtre et, près de 10 millions de dollars auraient changé de mains.

Le plus petit casino du monde se trouve à l’arrière d’un taxi londonien

Le plus petit casino du monde n’a même pas d’adresse. Le Grosvenor Casino à Londres dispose d’un casino mobile à l’arrière d’un taxi, avec une table de jeu, un croupier, un bar et une télévision diffusant des rencontres sportives.

Les citoyens de Monaco ne peuvent pas jouer au Casino de Monte Carlo

Le célèbre Casino de Monte Carlo à Monaco est un paradis pour les joueurs … tant qu’ils ne sont pas de réels citoyens monégasques. Dans ce cas, ils n’auront pas d’autre choix que de tenter leur chance ailleurs, la princesse Caroline a interdit à ses citoyens de jouer au casino au milieu des années 1800, préférant que les revenus générés dans l’établissement le soit à partir des paris placés par des étrangers, et non des habitants de la principauté. La bonne nouvelle ? Les citoyens n’ont pas à payer d’impôt sur le revenu puisque Monaco dégage des revenus confortables grâce, justement, au casino !