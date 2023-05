Un incendie à Saint Omer remporte huit voitures

C’est dans une carrosserie qui se trouve à la rue Malixoff, près de la gare de Saint Omer qu’un gros incendie s’est déclaré. Plusieurs voitures sont parties en fumée. Un grand embouteillage a été noté sur les lieux, car la circulation était complètement bloquée au niveau du secteur de la gare.

Un nombre de 16 pompiers mobilisés pour venir à bout des flammes

Le panache de fumée pouvait être aperçu depuis le boulevard de Strasbourg. Les pompiers se sont en urgence précipités pour rallier la rue Malixoff, où s’est déroulé l’incendie. C’est au niveau d’une carrosserie que l’incendie s’est déclaré. Étant venus en voiture, les pompiers de Saint Omer ont dû demander du renfort à la caserne de Lumbres.

C’est un ensemble de 16 pompiers qui était mobilisé pour tenter de lutter avec les flammes. Ils avaient à leur disposition 3 lances à eau. Philipe Lefranc, qui est le commandant des opérations de secours, soutient que leur problématique a été d’arrêter l’incendie au plus vite, car l’endroit disposant de produits qui pouvaient faciliter sa propagation.

Les pompiers qui ont assuré la protection carrosserie marseille, ont pu agir à temps pour que les flammes n’atteignent pas la maison voisine.

Un ensemble de huit voitures détruites par les flammes

Le gérant de la carrosserie est un jeune entrepreneur. Il n’a pu rien faire face à l’incendie qui a réduit en fumée l’ensemble des voitures qui étaient sur place. En effet, un ensemble de huit voitures a totalement été détruit par les flammes. Le gérant précise qu’il s’agissait de voitures de collection, de véhicules personnels, mais aussi de voitures qui étaient destinées à la réparation.

Le père du gérant explique avoir entendu des cris et de la fumée dans l’atelier. Ils ont alors fait de leur mieux pour se saisir de l’extincteur afin de venir à bout des flammes, mails ils n’y sont pas parvenus. Le propriétaire d’un restaurant, qui a son commerce en face de l’atelier a aussi apporté son aide pour venir à bout des flammes.

Tout le monde est parvenu à sortir sain et sauf avant l’arrivée des pompiers

Aucun blessé n’a été noté avec l’incendie de la carrosserie. Après l’extinction des flammes, les pompiers ont juste examiné une jeune femme enceinte et son fils, juste pour voir s’ils n’avaient aucun problème causé par les dégagements de fumée. Il y avait un énorme embouteillage de près d’une heure.

La circulation est devenue plus fluide vers 18h30.

Les causes de l’incendie restent encore inconnues

Les causes de l’incendie restent encore inconnues à ce jour. Les enquêteurs ont commencé les investigations pour déterminer la source du feu, mais n’ont pas encore réussi à identifier clairement le point de départ. Les propriétaires des voitures incendiées sont en contact avec leur assurance et espèrent que celle-ci prendra rapidement en charge leurs sinistres.

L’événement a aussi provoqué un fort émoi chez les riverains qui ont assisté impuissants à la propagation rapide du feu. Le maire de Saint-Omer a exprimé sa sympathie aux personnes touchées par cet incident malheureux et s’est engagé à travailler avec les autorités pour garantir que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise.

La ville de Saint Omer se mobilise pour soutenir les victimes de l’incendie

Dans un élan de solidarité, la ville de Saint-Omer s’est rapidement mobilisée pour aider les personnes touchées par l’incendie. Les services sociaux ont été dépêchés sur place dès que possible afin d’apporter une assistance psychologique et matérielle aux victimes. Plusieurs associations locales ont offert leur soutien en fournissant des vêtements et des denrées alimentaires pour répondre aux besoins immédiats des sinistrés.

Le maire de Saint-Omer a aussi annoncé qu’une cagnotte solidaire sera mise en place pour collecter des fonds destinés à aider les propriétaires des véhicules incendiés à faire face aux coûts liés à cet incident malheureux. Cette initiative est saluée par les habitants qui se sont montrés très touchés par la situation.

On ne peut que souligner l’intervention rapide et efficace des pompiers qui ont réussi à circonscrire le feu avant qu’il ne provoque davantage de dégâts matériels ou humains. Grâce à leur professionnalisme et leur courage, tout le monde est parvenu à sortir sain et sauf avant leur arrivée sur place.

Cet événement tragique montre combien il faut de sécurité civile afin de protéger notre communauté contre tous les dangers potentiels.