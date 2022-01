Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna: en couple ?

Si Cyril Hanouna adore parler de la vie des autres – et notamment de celle de ses chroniqueurs, qu’il n’hésite jamais à mettre dans l’embarras – on connaît très peu de détails sur sa vie privée. En couple avec un chroniqueur ? C’est la question que se posent de nombreux fanzouzes. Et malheureusement, nous n’avons pas de réponse officielle à cette question pour vous. Cependant, les internautes eux, ont de nombreuses théories qui ont enflammé Twitter.

Les rumeurs

Les rumeurs sur le prétendu couple de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli se sont embrasées après l’émission de ce jeudi 20 janvier 2022. Les internautes et téléspectateurs de l’émission Touche Pas à Mon Poste se sont déjà douté de quelque chose et ont émis plusieurs théories par rapport à une relation possible entre eux depuis un moment.

Le détail qui interpelle

Lorsque l’émission a commencé, le trublion de C8 a rigolé en lisant les épitaphes concoctées par ses chroniqueurs. En même temps, il leur a demandé ce qu’ils feraient pendant leurs dernières heures de leurs vies. Benjamin Castaldi a répondu qu’il sera au lit avec sa compagne, mais Cyril Hanouna n’a pas aimé cette réponse. Il a alors demandé une réponse avec « sa fantasme ». Le jeune homme a alors mentionné le nom de Kelly Vedovelli.

Face à cette réponse, Matthieu Delormeau a répliqué « ben tu sais quoi ? T’es mort ! », en référence à Cyril Hanouna, probablement jaloux. Ce dernier a également relancé avec un « il va mourir quoi qu’il arrive ». Ce petit détail a interpellé les internautes qui ont pris ces mots comme une confirmation de leur relation.

Bientôt l’officialisation ?

Les personnes qui ont regardé l’émission se sont déchaînées après cette séquence. En effet, les internautes ont décrypté cette partie dans les moindres détails : » Est-ce que je rêve ou Cyril vient de reconnaître à moitié qu’il était avec Kelly ? « , a tweeté un internaute. » On a la confirmation qu’Hanouna est avec Kelly vu la condamnation de Matthieu « , » c’est un aveu « , » c’est de plus en plus évident « , » ils ne le cachent plus « , ou encore » à ce niveau, il faut des aveux les gars « , pouvait-on lire sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Si la rumeur est vraie, pensez-vous qu’ils vont officialiser la nouvelle prochainement, sur le plateau de Touche pas à mon poste ? Par ailleurs, certains pensent que la chroniqueuse est partie se ressourcer à New York, dans l’appartement de l’animateur. D’ici une réelle confirmation, on ne peut que spéculer.

L’inoubliable soirée de Cyril Hanouna et de Kelly Vedovelli

Malgré le manque de confirmation provenant des concernées, il est évident que Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli se fréquentent en dehors du plateau.

Ce 30 octobre, dans le cadre de son rendez-vous quasi quotidien sur C8, le papa de deux enfants a livré une petite anecdote sur Benjamin Castaldi, révélée par Kelly Vedovelli.

Il explique qu’un jour, alors qu’il était chez lui, avec son ami d’enfance, le producteur Jean-Rachid, qui est aussi le gendre de feu Charles Aznavour, et pour confirmer que Kelly Vedovelli, était aussi là, tout comme la femme de Benjamin Castaldi.

« Et à un moment, Benjamin Castaldi m’a parlé d’une augmentation », se souvient celui qui a confirmé sa séparation avec Émilie, la mère de ses deux enfants, en octobre dernier, après quinze ans de vie commune.

« Le ton est monté », se souvient l’animateur dont les propos sont confirmés par Benjamin Castaldi.

» C’est vrai, c’est vrai. On s’est disputé « , confirme l’ancienne présentatrice de Secret Story.

Kelly Vedovelli en profite pour balancer.

» Je peux même te dire comment tu as négocié l’augmentation « , a-t-elle lâché. Benj’s s’est mis à poil « .

Les fesses de Benjamin Castaldi auraient finalement servi de cible lors d’une partie de tir à l’arc.