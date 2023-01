Les kits d’e-cigarette sont-ils efficaces pour arrêter de fumer ?

Aujourd’hui, l’usage de la cigarette électronique est l’une des pratiques les plus répandues dans le monde. De nombreuses personnes préfèrent ces clopes à cause de leurs bienfaits dans le processus de sevrage. Vous souhaitez toutefois savoir si les kits d’e-cigarette pour arrêter de fumer sont réellement efficaces ? Lisez ceci pour en savoir plus.

Les kits d’e-cigarette pour arrêter de fumer : des remplaçants de nicotine sûrs

À la question de savoir si les kits d’e-cigarette représentent de réels remplaçants des mégots de cigarette, la réponse est oui. En réalité, ces appareils de vapotage ne renferment pas une grande dose de nicotine. La substance issue du chanvre dont la concentration est élevée dans l’e-cigare est le CBD. Ce dernier n’affecte aucunement la santé. Pourtant, ce dernier vous permet de ressentir presque les mêmes sensations que les cigarettes classiques.

En optant pour une puff, il est alors plus facile de faire un sevrage tabagique. Les personnes cherchant à savoir si la kit e-cigarette sont-ils efficaces pour arrêter de fumer ne devraient pas. D’autant plus que vous réduisez presque complètement votre dépendance à la nicotine et aux autres substances comme le goudron et le monoxyde de carbone. Toutefois, des controverses demeurent.

Controverse autour de l’efficacité des cigarettes électroniques pour le sevrage

Selon certaines personnes, les e-clopes ne sont pas forcément d’excellents moyens pour arrêter de fumer. Bien au contraire, ces appareils de vapotage amplifient les besoins de tabac. Les raisons avancées sont nombreuses.

En réalité, vapoter implique toujours de faire un mouvement de la main vers la bouche. Cela suppose que si vous vous familiarisez avec une puff, vous deviendrez à long terme dépendant de la nicotine. Cette analyse est surtout mise en relief lorsque la question est réduite à la couche juvénile.

L’autre chose est que le réservoir d’e-liquide de l’appareil s’épuise vite. Pourtant, certaines personnes ne supportent pas le manque. Comme conséquence, elles retournent à la cigarette traditionnelle, qui est plus facile à avoir. Ce sont quelques éléments qui font planer le doute.

Les kits d’e-cigarette pour arrêter de fumer : faites-vous une opinion avec une expérience

Le sujet sur l’utilité des cigarettes électroniques pour un sevrage tabagique est relatif. Nombreux sont ceux qui pensent que ces appareils constituent un moyen utile. Si vous êtes dans cette dynamique, vous pouvez toujours procéder à une expérience.

Simplement, commencez un vapotage et cherchez à voir si vous pouvez abandonner la cigarette traditionnelle. Rien de mieux qu’un vécu personnel pour savoir si les kits d’e-cigarette pour arrêter de fumer sont réellement efficaces. L’autre option est de demander l’avis d’un professionnel.

Les kits d’e-cigarette sont-ils efficaces pour arrêter de fumer : et demandez conseil à un tabacologue

Pour être fixé sur le sujet des puffs et du sevrage tabagique, confiez-vous à un tabacologue. Ce dernier est un spécialiste qualifié pour vous répondre en toute franchise. Toutefois, l’objectif qui consiste à savoir si les kits d’e-cigarette pour arrêter de fumer sont efficaces n’est rien d’autre que « arrêter de fumer ».

Au-delà d’une réponse par « oui » ou « non », le professionnel vous donne les outils nécessaires pour faire de cet objectif une réalité. Il peut s’agir de l’inscription au club de désintoxication, de la consultation d’un psychologue, etc.