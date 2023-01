Où acheter une voiture d’occasion ?

L’achat d’un véhicule représente toujours un investissement énorme pour un particulier. Dans un souci de réaliser des économies, de plus en plus d’usagers se tournent vers l’achat des véhicules d’occasion. Bien qu’économique, cette transaction ne doit pas être prise à la légère. Pour avoir une idée d’où s’en procurer, un usager dispose de plusieurs choix : des vendeurs professionnels, des plateformes en ligne ou des particuliers.

Acheter sur Internet

La démocratisation d’Internet et l’essor des sites marchands permettent aux particuliers comme aux professionnels d’opter pour un achat de voiture d’occasion en ligne. D’un côté, on retrouve des comparateurs de voitures d’occasion afin de trouver un modèle en ligne rapidement, facilement et surtout moins cher. Les offres postées en ligne permettent aux usagers de découvrir un large choix de modèles partout en France, en Europe, voire dans le monde entier, selon la rareté ou la provenance de l’automobile.

En optant pour une offre en ligne comme sur Capcar.fr, les usagers peuvent bénéficier d’une infinité de modèles de véhicules, issus de différentes marques et proposés aux meilleurs prix. Ils n’ont plus à se déplacer pour trouver la voiture de leur rêve ou qui répond parfaitement à leurs besoins.

Acheter auprès de professionnels

Pour l’achat d’une automobile de seconde-main, certains consommateurs préfèrent passer par un concessionnaire. En réalisant la transaction auprès de professionnels en la matière, ils sont non seulement rassurés mais s’attendent en plus de recevoir des garanties et des prestations équivalentes à celles obtenues lors de l’achat d’un véhicule neuf. Seul bémol, le prix appliqué est celui proposé par l’Argus. Ainsi, le prix est généralement plus élevé que celui proposé par les particuliers.

Acheter auprès de particuliers

Côté budget, l’achat de particulier à particulier permet d’obtenir un véhicule d’occasion à prix très intéressant, notamment pour ceux qui savent négocier. Toutefois, le conducteur qui a racheté le véhicule ne bénéficie ni des garanties proposées par les concessionnaires ni de l’accompagnement fourni par les plateformes en ligne. Il doit alors porter une attention particulière à la vérification du véhicule et de ses différents composants avant de l’acheter. Il doit également vérifier la bonne foi du vendeur.

Bon à savoir : quels sont les documents associés à l’achat d’une voiture d’occasion ?

A chaque changement de propriétaire d’un véhicule motorisé, l’administration doit en être notifiée. Cela ne peut se faire que via les documents remis par le vendeur à l’acheteur ainsi que les démarches entreprises par l’acheteur auprès de l’administration.

Plusieurs documents doivent être remis par le vendeur à l’acquéreur si le véhicule concerné a déjà fait l’objet d’une première immatriculation à un autre usage de la route. Ces pièces justificatives attestent de la véracité de l’acquisition. Parmi ces éléments, on retrouve :