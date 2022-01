Tout savoir sur les consultations vétérinaires à domicile

On remarque de plus en plus la présence d’animaux de compagnie dans les foyers. Ceux-ci, bien qu’ils reçoivent toute l’affection de leur famille, ont besoin d’une assistance en ce qui concerne leur bien-être physique. Et, les foyers en ont bien conscience. Pour faciliter la vie à ces êtres à quatre pattes, il existe les vétérinaires qui offrent des consultations à domicile.

Une consultation vétérinaire à domicile : les choses à savoir

Un vétérinaire à domicile est un pratiquant qui n’exerce qu’à domicile. Il se rend donc aux domiciles de ces clients pour offrir ses services après bien sûrs qu’il a été engagé. Il faut noter que c’est un vétérinaire compétent, capable d’administrer des soins médicaux animal et de faire des interventions chirurgicales en cas de besoin. Bien entendu, au cas extrême, il jugera bon d’aller dans un centre spécialisé puisqu’il est le mieux indiqué.

Il en existe d’ailleurs deux types : le vétérinaire en ligne et celui qui se déplace dans les foyers. Dans tous les cas, ils sont formés pour gérer tous les problèmes sanitaires de votre animal. À la différence d’un vétérinaire de cabinet, lui, il ne possède pas de centre animalier. Une fois au domicile du client, il dispose d’un plan de travail et de ses équipements pour exercer son travail en toute sécurité.

Quels sont les différents types de consultations vétérinaires à domicile

Il existe deux types de consultations vétérinaires à domicile : la consultation en ligne et la consultation à domicile en présentiel. Bien qu’elles semblent signifier la même chose, elles sont bien différentes. Vous en ferez la remarque vous-même. Il faudrait que vous sachiez que dans les deux cas, le client ne quitte pas son domicile.

Consultation vétérinaire en ligne depuis le domicile

La consultation en ligne est réalisée par un vétérinaire depuis internet. Il n’est pas présent physiquement, mais présent derrière un écran. Il assiste votre animal de compagnie derrière un écran (votre téléphone) et vous donne des conseils pour favoriser son bon état physique. Il vous apporte des recommandations sur son alimentation et le milieu adapté pour lui. Vous ne pouvez faire appel à un vétérinaire en ligne uniquement si votre animal se trouve en bonne santé.

Consultation à domicile en ligne

La consultation à domicile implique le déplacement du vétérinaire à votre maison. Ici, tout se fait par le contact vu qu’il n’existe plus de barrière entre le vétérinaire et l’animal, son patient. Cette consultation est conseillée en cas de dégradation de la santé de votre animal de compagnie. Là-bas, il pourra intervenir en cas de problème grave. Il est d’ailleurs recommandé d’opter pour la consultation à domicile si votre animal se trouve dans une situation extrême. Vu que toute maladresse venant de votre part pourrait aggraver son état de santé.

Pourquoi choisir les consultations à domicile ?

Les consultations à domiciles sont beaucoup plus avantageuses. Tout se fait chez vous, dans votre espace habituel. Votre animal se sent beaucoup plus à l’aise et en sécurité. En plus de leurs couts très accessibles, ils vous font gagner en temps. On vous recommande Dr Milou, les professionnelles de consultations à domicile.