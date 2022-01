Tout savoir sur les urgences vétérinaires à domicile !

Votre animal fait un malaise et vous ne savez pas comment le soigner ? Il existe des services de soin pour les animaux à domicile. Contactez vite un vétérinaire. Nul besoin de déplacer l’animal. Un traitement à domicile est tout à fait possible. Dans cet article, on vous renseigne sur tout ce qu’il faut savoir sur les urgences vétérinaires.

Qui appeler pour urgence animal ?

Si vous pressentez que votre animal est en danger et qu’il requiert l’intervention d’un vétérinaire, il convient de faire appel à ce dernier en urgence, ou de conduire l’animal à son cabinet. Généralement, et pour diverses raisons, la première option est privilégiée. En effet pour le confort de votre compagnon une intervention à domicile est l’idéale. Aussi si l’animal est en incapacité de se mouvoir ou présente une agressivité qui vous empêche de le faire sortir du cadre domiciliaire, il est préférable de le faire soigner à la maison.

A découvrir également : Comment obtenir la prime de naissance CAF ?

Pour cela, il existe un numéro d’urgence à appeler pour faire venir immédiatement un vétérinaire à votre domicile. Ce numéro peut varier d’un habitat à un autre, il vous convient donc de vous renseigner afin de savoir quel numéro appeler pour avoir un vétérinaire en urgence.

Dès lors que vous entrez en ligne avec l’accueil du service, vous devez fournir des renseignements sur votre code postal pour que votre appel soit mieux orienté. Votre urgence vétérinaire sera rapidement traitée et un médecin sera dépêché à votre domicile.

A voir aussi : Quels sont les problèmes de couple les plus courants

Quel est le délai d’attente après l’appel du vétérinaire ?

Généralement, le délai d’intervention du vétérinaire de garde à partir du moment de votre appel n’excède pas une heure. Et si votre animal court un grand danger, ce délai peut être encore plus court.

En entendant et selon l’urgence, des consignes vous seront données par le vétérinaire régulateur. Il convient de les suivre scrupuleusement pour la sécurité de votre animal. Pensez également à préparer rapidement une pièce pour l’intervention, avant l’arrivée du médecin. Apprêtez une table pour l’examen de votre compagnon, libérez le passage jusqu’à la pièce préparée.

Quels sont les premiers soins qui sont administrés à l’animal malade ?

Avant d’administrer un soin à votre animal, le vétérinaire examinera son état et vous posera une série de questions sur ses antécédents médicaux. Notez que chaque renseignement qu’il obtient de vous déterminera la nature des premiers soins qui seront administrés à l’animal. Soyez donc sûr de chaque chose que vous dites et si l’animal vient tout juste d’être adopté, signalez ce détail au vétérinaire.

À partir des réponses qu’il obtient de vous et des examens qu’il effectue sur l’animal, le vétérinaire entamera les soins qu’il faut. Il peut s’agir entre autres :

D’une injection ;

D’une perfusion ;

D’une ponction ;

D’un drainage ;

D’une manipulation orthopédique ;

D’une suture ;

D’une pose de voie veineuse ;

D’un lavement.

Cette liste n’est pas exhaustive.

À la suite de ce premier traitement, une opération chirurgicale peut être envisagée, selon la gravité de l’état de l’animal.

Dans quel cas hospitalise-t-on l’animal ?

Les interventions vétérinaires à domicile débouchent très rarement sur une hospitalisation. 5 % de cas pour être précis. Donc en majorité tout le traitement se déroule à domicile. Toutefois si le médecin juge l’hospitalisation de l’animal capital, il est important de suivre ses recommandations.