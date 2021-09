Accueil » Tech SER Group participe au salon Documation du 7 au 9 septembre Tech SER Group participe au salon Documation du 7 au 9 septembre

SER Group, un des leaders des solutions intelligentes de gestion de l’information et d’automatisation des processus, annonce sa participation au salon Documation qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 3. Cet évènement représente une opportunité pour les visiteurs de rencontrer les porte-paroles de SER Group, afin d’évoquer leur démarche d’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique, et faire l’expérience de la plateforme phare de la société, Doxis4.

SER Group propose aux organisations des solutions adaptées aux différents contenus, aux processus de travail des entreprises et à la collaboration. L’objectif est d’accélérer le développement des activités des entreprises, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client, et de fluidifier l’ensemble des processus liés aux documents. Ainsi, les entreprises peuvent évoluer dans un environnement de travail numérique moderne, garantissant ainsi une protection des informations optimales.

Le panel de solutions proposé par SER Group couvre un large éventail de cas d’usage dont la gestion des contrats, l’automatisation des factures, le case management, les solutions spécifiques à certains départements (finances, RH, achats…) et bien d’autres.

Dans le cadre du salon, Xavier Doulaud, Directeur France de SER Group, animera l’atelier suivant : 10 raisons pour une stratégie cloud ECM (Electronic Content Management) réussie, le mercredi 8 septembre 2021 de 13h à 13h45 en salle Bizet. Xavier Doulaud évoquera les raisons pour lesquelles une transition de l’environnement sur site vers le cloud est stratégiquement judicieuse pour les entreprises, et comment elle peut être réalisée via la plateforme Doxis4. Pour plus d’informations sur la participation de SER groupe au salon Documation, veuillez consulter ce lien.

