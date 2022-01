Plateforme de netlinking : quelles techniques utiliser ?

Le netlinking est une technique marketing dont le but est d’établir des liens entre différents sites internet avec un site web que vous cherchez à bien positionner sur Google. À chaque recherche, le moteur de recherche établit la relation qui existe entre certains sites web et se baser sur ces données afin d’estimer le niveau de popularité ou de trafic de votre site.

Toutefois, il faudra tout de même utiliser des techniques spécifiques pour réussir sa stratégie de netlinking sur une plateforme. Si vous désirez obtenir plus de détails alors suivez cet article.

Bien choisir les sites

Afin de réussir votre netlinking il faudra faire preuve de minutie dans ses choix et suivre les conseils des experts. En voici quelques.

Placez vos liens entrants au niveau d’un contenu rédactionnel riche en sémantique.

Mettez les liens au sein des sites distants présentant des métriques SEO propres et élevées.

Ne jamais placer vos liens dans des pages web qui ne disposent pas de contenus rédactionnels tels que le footer du site, les colonnes latérales etc.

Ne jamais mettre vos liens dans des sites qui manquent de contenu et qui comportent beaucoup de liens sortants.

Ne jamais inscrire ses liens dans des plateformes dont la thématique générale n’est pas en phase avec celle de votre site web.

Vous l’avez sans doute compris, la sélection d’un site distant adapté afin d’établir un excellent netlinking est primordiale. La nature elle-même dispose d’une part de chaos. Ce qui veut dire qu’il n’est impossible que votre plateforme possède également cette part de chaos. Cela doit donc vous faire réfléchir sur une manière de diversifier vos approches dans la sélection de vos sites ainsi que de vos règles. Il n’est pas conseillé de se focaliser uniquement sur une idée et stratégie du netlinking.

Varier les ancres

Pour renforcer la positivité des résultats de votre netlinking, il faudra diversifier en prenant compte par la même occasion les mots clés que vous désirez optimiser. Si par exemple vous commandez 15 backlinks et que vous misez sur le même style d’encre pour tous, il est très probable que Google se rende compte de l’arnaque. Il ne faut pas quand même oublier que la firme a recruté les plus grands experts du monde en matière d’intelligence artificielle.

En guise d’exemple, imaginez une tâche consistant à optimiser le mot-clé « horloges murales ». Vous pourrez avoir comme proposition les ancres suivantes :

Une horloge murale

Une belle horloge murale

Une horloge pouvant être accrochée au mur, etc.

Il est conseillé de diversifier avec des ancres très optimisées, des ancres semi-optimisées ou encore des ancres pas optimisées. Ainsi, cette technique sera moins sujette de provoquer des suspicions chez les algorithmes du moteur de recherche.

Varier les sujets

Si vous avez la ferme intention de commander une série d’articles sponsorisés sur une plateforme de netlinking, assurez de bien varier le thème de vos articles. Même si le mot-clé de deux articles est identique, il faudra néanmoins que le contenu ne soit le même. Des fois, vous pouvez avoir besoin de vous départir du sujet de votre texte de base tout en se tournant vers une approche beaucoup plus subtile afin de l’aborder d’une autre façon.

Assurez-vous aussi que le sujet que vous traitez soit particulièrement innovant aux yeux de Google. Vous pourrez par exemple raconter une histoire inconnue de tous et jamais lue auparavant.

Prêter attention aux mots-clés

Il est important de faire une répétition fréquente de votre mot-clé dans votre texte.

Sélectionnez un à deux mots-clés centraux et exploitez-les de manière diffuse en mettant une succession de mots connexes mais pas semblables. Si par exemple le mot-clé principal est le mot logiciel, vous devrez vous assurer que votre texte ait des mots du même sens tels que : ordinateur, programme… Cela est plus préférable que de répéter le mot à outrance. Si vous rédigez un logiciel de 500 mots, vous pourrez répéter le mot logiciel entre 1 et 3 fois.

Utiliser des plateformes spécialisées aux netlinking

Pour gagner plus de temps, il est plus pratique de vous tourner vers des plateformes spécialisées. Ce faisant, vous pourrez profiter d’un certain nombre d’avantages.

La plateforme de netlinking vous épargnera les heures interminables que vous aurez passé à rechercher des sites web pouvant être compatibles avec la thématique de votre site. Il ne sera également plus utile de perdre du temps à négocier des tarifs après du site distant. Toutes les procédures seront effectuées au préalable par la plateforme elle-même. Le gain de temps est donc assuré.

Les sites sont généralement regroupés par thématique ainsi que par puissance ou domaine d’autorité. Il vous suffira juste de quelques clics pour faire votre choix selon vos besoins.

Quand vous passez une commande de lien pour votre link-building, il y a plusieurs procédés à suivre. On peut citer le fait d’ajuster les consignes, de vérifier l’article, etc. Avec une plateforme spécialisée, vous aurez une interface grâce à laquelle toutes ces étapes seront rapidement effectuées.