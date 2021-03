Accueil » Loisirs Tout savoir sur les différents jeux de casino Loisirs Tout savoir sur les différents jeux de casino

Les jeux de casino ne se limite pas seulement aux jeux de cartes ou encore les jeux de hasard. Outre les gains potentiels pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, il existe aussi des jeux de casino appréciés pour leur facilité.

Mais parmi les points les plus appréciés, l’argent demeure la principale source de motivation. Dans un casino, les joueurs s’attendent à un gain important mais aussi à s’amuser. Zoom sur les différents jeux de casino.

Le black jack

Le black jack est l’un des jeux de cartes le plus réputé quand on parle de casino. Ce jeu se joue à plusieurs sur une table dédiée. La particularité du black jack réside dans la façon de jouer. En effet, les joueurs ne jouent pas contre les autres joueurs participants.

Tous les joueurs sont tenus de jouer contre le croupier qui représente la banque qui est le casino proprement dit. La règle veut que les joueurs tentent d’atteindre une valeur de carte proche du 21 sans pour autant l’atteindre. Les mises sont notées sur la table avant le commencement du jeu.

Le bingo

Toujours à la pointe de la mode, le bingo est un jeu de société typique. On le retrouve cependant dans un casino en ligne réputé comme Jackpotcity Casino Les nombres sont tirés au hasard.

Les chiffres tirés sont notés par les participants dans les grilles que les joueurs ont choisies avant le commencement du jeu. Un opérateur est tenu de prononcer les numéros à haute voix. La personne qui aura rayée tous les nombres sur ses grilles gagne.

La fameuse roulette

C’est un jeu typique du casino. Considéré comme un jeu de hasard par excellence, son but est de miser au hasard sur les cases. Ils choisissent aussi les numéros de leur choix.

Le responsable du jeu tourne la roulette. Une bille est ensuite lancée sur la roulette. C’est elle qui déterminera le numéro gagnant. Le joueur qui a misé sur le bon numéro raflera la mise. La roulette est un jeu très pratiqué.

Le poker

Appelé également le jeu du bluff, le poker est un jeu de toutes les batailles. En effet, ce jeu consiste non seulement à obtenir beaucoup de gains mais aussi à entourlouper les adversaires avec quelques astuces. Dans la plupart des cas, les joueurs insinuent souvent de fausses informations pour duper les autres joueurs présents.

Une raison pour laquelle le poker reste un jeu de bluff par excellence. Celui qui se fait entourlouper facilement risque de perdre la mise. Les gains pour ce type de jeu sont souvent élevés. C’est pour cela que la plupart des gens misent sur le poker.

Les machines à sous

Les machines à sous sont celles qui demandent le moins d’investissement intellectuel possible. C’est pour cette raison qu’elle rassemble beaucoup d’adeptes. Ces machines sont dotées d’un bras qu’on peut actionner.

La personne peut par la suite introduire une pièce dans la machine. En actionnant le levier, la personne fait tourner la machine et attend ce qui sera affiché sur l’écran. Si l’écran affiche 777, c’est le jackpot assuré pour la personne.

Le craps

Le craps est un jeu réputé aussi dans les casinos en jouant avec des dés. Le principe est de jeter deux dés à six faces sur la table. Il faut que le total de deux faces opposées des deux dés fasse 7.

Dans ce type de jeu, on considère seulement le total des points des dés, les figures particulières, les craps qui désignent un total qu’on peut obtenir d’une seule manière, le 11 et le 7 qui est le plus commun. Des croupiers restent présents durant tout le déroulement du jeu.