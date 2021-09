Canon présent au salon IT Partners 2021

Les 29 et 30 septembre prochains, à l’occasion de la 15 ème édition du salon IT Partners , Canon aura le plaisir de présenter sur son stand S12, ses nouvelles offres destinées aux revendeurs, intégrateurs et prestataires de solutions IT, Télécoms et Audiovisuelles.

Pour ce prochain rendez-vous du Channel IT placé sous le signe des retrouvailles et de l’innovation , Canon souhaite reconfirmer son engagement fort auprès du marché de la distribution et bénéficier de ce temps fort pour renforcer sa relation de proximité avec ses partenaires, mais aussi aller à la rencontre et échanger avec les acteurs B2B du marché français.

Sur son stand S12 de 27m², Canon présentera ses différentes gammes de produits et solutions conçues pour répondre aux enjeux des entreprises autour de l’impression et de la numérisation et accompagner ces dernières dans le développement de leur structure. 3 types de modèles économiques clés en main seront dévoilés :