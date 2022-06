Quels sont les meilleurs FNB ?

Les fonds de négociations en bourse (FNB) sont bien connus chez les investisseurs. Ce sont les moins craintifs dans ce milieu pour sortir leur portefeuille et faire divers placements dans des actions. Mais, quels sont les FNB les plus fiables ou encore les plus rentables ?

Les FNB : qu’est-ce que c’est ?

Les FNB sont un moyen de placement facile et raisonnable au regard des prix. Grâce à eux, vous aurez accès à tout un portefeuille d’actions et d’obligations potentielles, à l’aide d’un seul placement que vous négociez en fonction de vos actions.

Pour détenir des fonds de négociation en bourse, il vous faut faire appel à un courtier spécialisé dans les valeurs mobilières. Cela peut se faire sur une plateforme de bourse en ligne, ou bien par une négociation naturelle.

Lorsque la bourse est ouverte, vous pouvez acheter ou vendre des FNB, ceux-ci seront mis sur le marché tout le long de la journée, au prix courant de celui-ci.

Aucune limite n'existe pour les montants des placements.

Les FNB sont vendus comme des actions et les investisseurs payent une commission, pour les acheter et ensuite les vendre. Le montant des FNB varient en fonction du courtier avec qui vous négocier et le type de compte que vous avez.

Vous pouvez également vous procurer des FNB sans passer par les conseils d’un courtier, mais veillez malgré tout à vous renseigner. Et, n’oubliez pas que pour entamer les FNB, vous devez ouvrir un compte de placement ou de courtage si les négociations se font seules.

Pourquoi investir dans des FNB au Canada ?

Le Canada est l’un des meilleurs pays pour investir à l’étranger, et cela, pour un grand nombre d’arguments :

Faibles risques

Peu coûteux

Des accès à tous les marchés mondiaux

Des talents incomparables, voire inégalés

Les FNB au Canada sont sans cesse en pleine croissance, le pays est très à l’écoute de ces investisseurs et cherche avant tout à ce qu’ils atteignent leur objectif. Au Canada, les frais de gestion sont favorablement comparables à ceux des produits financiers. Il est complexe de se construire un portefeuille, mais les courtiers canadiens sont présents pour répondre à tous types de questions essentielles.

Aujourd’hui les meilleurs FNB au Canada sont :

Ishares S&P – XIU

Ishares Core S&P – XIC

BMO S&P – ZCN

Horizons S&P/TSX – HXT

Vanguard FTSE Canada– VCN

Quels sont les meilleurs FNB pour investir ?

Les FNB connaissent une véritable inflation. Les investisseurs sont aujourd’hui principalement à la recherche de placement en gestion passive, à des frais plus réduits et à des rendements nettement plus élevés.

Les différents types de FNB

Il existe 4 type de FNB, leur fonctionnement peut varier suivant vos caractéristiques et ce que vous recherchez dans des FNB :

FNB indiciels : des fonds dont l’objectif principal sera de suivre un indice référentiel de la même façon qu’un boursier

Les FNB à rendement inverse : des fonds qui ont pour objectifs de donner le rendement inverse de l’indice suivi au quotidien

Les FNB à effet de levier : il sert à amplifier les mouvements à la baisse comme à la hausse, surtout réservé aux professionnels

Les FNB à effet de levier inversé : Fusion des fonds à rendement inverse et des fonds à levier

Les meilleurs FNB sur les marchés

Pour savoir si les FNB sont rentables, il est préférable d’investir sur ceux qui ont des frais de gestion inférieure à 1% et un bon taux de rendement annuel.

En 2022, les meilleurs FNB sont :

FNB BMO : frais de gestion de 0,65% et un rendement annuel de 7,71%

frais de gestion de 0,65% et un rendement annuel de 7,71% FNB VANGUARD ETF : frais de gestion de 0,32% et un rendement annuel de 3,87%

frais de gestion de 0,32% et un rendement annuel de 3,87% FNB IR INDICE CANADIENS : frais de gestion 0,15% et rendement annuel de 2,17%

frais de gestion 0,15% et rendement annuel de 2,17% FNB RBC iShares S&P/TSX : frais de gestion de 0,55% et rendement annuel de 83,80%

frais de gestion de 0,55% et rendement annuel de 83,80% FNB Qbc CI : frais de gestion de 0,57% et rendement annuel de 17,22%

Vous avez à présent tout en main pour faire de bons investissements sur les FNB.