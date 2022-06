Zoom sur le CV en Anglais

Au cours de votre carrière professionnelle, vous aurez à un moment donné besoin de rédiger un CV en anglais. En effet, l’anglais est une langue internationale, alors pour une évolution de carrière ou pour viser un poste à l’étranger, il est nécessaire de rédiger votre CV en anglais. Voici les bonnes pratiques pour vous aider dans la réalisation de votre CV.

Les particularités du CV en anglais

Il existe plusieurs différences entre le CV en français et celui en anglais. Ainsi, afin d’être conforme aux attentes des employeurs du pays visé. En ce qui concerne les particularités du CV en anglais, vous devez savoir qu’il faut rédiger le CV dans un maximum de 2 pages. Aussi, contrairement au CV français qui nécessite une photo, le CV en anglais n’exige pas de photo. En effet, la photo est une option, ainsi, vous pouvez ajouter votre photo si vous le souhaitez uniquement.

C’est également le poste que vous souhaitez postuler qui détermine la nécessité ou non de mettre une photo sur le CV. En effet, dans le cas d’exemple de CV en anglais pour un poste en marketing, il est conseillé de mettre une photo pour une bonne mise en valeur. Grâce à une photo de vous, le recruteur aura plus de facilité à se rappeler de vous. Il est recommandé de choisir une photo souriante pour plus d’effet.

Aussi, il est nécessaire de préciser que pour postuler à un poste dans un pays anglo-saxonne, la maîtrise de l’anglais est primordiale. Cette maîtrise doit transparaître sur le CV, ainsi, il est recommandé de faire attention à la maîtrise de l’anglais. Toutefois, vous devez faire attention à ne pas confondre l’anglais américain et l’anglais britannique. Évitez de ce fait de vous contenter de traduire votre CV en français vers l’anglais. En effet, des fautes peuvent survenir et vous pouvez également oublier la traduction de certains mots. Il est conseillé de partir d’une page vierge.

La structure du CV anglais

A l’instar du CV français, le CV en anglais comporte plusieurs parties, notamment la partie contenant la présentation, la partie qui contient les expériences professionnelles, celle contenant les formations, la partie des loisirs ainsi que la partie qui contient les compétences. Tout en haut du CV anglais, il y a la partie qui contient l’État civil (Personal Details). Cette partie renferme les informations qui concernent la personne qui postule. Vous devez mettre dans cette partie votre nom, votre prénom, votre adresse, votre ville de résidence, votre numéro de téléphone ainsi que votre nationalité.

Il y a ensuite la partie dédiée à l’objectif personnel ou Carrer Objective. Ici, vous devez mettre en valeur les éléments clé de votre CV. Cette partie doit se trouver en haut après l’État Civil, il est nécessaire de l’encadrer. Vous devez indiquer votre projet professionnel ainsi que le type de poste et de responsabilité que vous visez.

La partie contenant les formations s’intitule Education. Dans cette partie, vous devez indiquer uniquement les diplômes que vous avez obtenus après votre baccalauréat. Il est nécessaire de détailler vos diplômes dans l’ordre anti-chronologique et vous devez veiller à leur bonne traduction. Prêtez une attention toute particulière au fait que le système éducatif français n’est pas équivalent au système éducatif anglo-saxon.

Il y a ensuite la partie Training qui correspond à la formation continue. Cette partie contient les formations que vous avez suivies durant votre carrière. Il est recommandé de ne renseigner que les formations continues ayant une durée plus significative. Dans certains types de CV cette partie est également intitulée Courses.

Dans la section Special Skills, vous devez parler de vos compétences particulières. Ici, vous devez particulièrement parler des compétences ayant un rapport direct avec le poste visé. Si les compétences particulières n’ont pas de rapport direct avec le poste que vous visez, vous pouvez les caser dans la section Education ou Work Experience. Dans la rubrique Special Skills, vous pouvez parler de la maîtrise des langues étrangères ainsi que la maîtrise des outils informatiques.

Dans le cas où vous avez séjourné dans un pays étranger, il est nécessaire de le mentionner dans la section Special Skills. En effet, la durée de votre séjour doit être mentionnée dans cette partie de votre CV. Cela est particulièrement intéressant si vous avez déjà séjourné dans le pays d’origine de votre recruteur ou encore dans le pays où l’entreprise se situe.

Dans la partie Work experience, vous devez détailler toutes vos expériences professionnelles, surtout celles en rapport avec le poste que vous visez. C’est la partie qui intéresse le plus votre recruteur, ainsi, ne tarissez pas sur les détails, le recruteur s’intéresse particulièrement à cette section. Les parties blanches manquant d’explications ne sont pas bien prises par les recruteurs, ainsi, vous devez expliquer les raisons ayant entraîné chaque changement de situation.

Il y a ensuite la partie miscellaneous ou divers en français. Dans cette partie, vous devez détailler les activités extra-professionnelles, vos centres d’intérêt et vous devez aussi indiquer si vous détenez un permis de conduire. Vous devez également inclure vos références professionnelles dans la partie Reference. Les recruteurs s’intéressent à cette partie pour la vérification des expériences que vous avez décrites.