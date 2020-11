Accueil » Web/High-Tech Comment connaître votre blog WordPress ? Web/High-Tech Comment connaître votre blog WordPress ?

Si vous cherchez un guide simple, détaillé et très clair sur la façon d’ouvrir un blog ici, vous pouvez trouver juste cela. Suivez les instructions étape par étape et vous serez en mesure de créer votre propre blog .

J’ ai décrit les moyens de base — principaux, ou éprouvés avec lesquels un blog peut être encaissé . Comment construire votre propre entreprise en ligne dans le temps ou trouver une idée pour un produit ou un vrai service, et ainsi charger l’effort et le temps investi dans le développement, la gestion et la rédaction d’un blog.

Écrire un blog ne nécessite pas beaucoup d’argent . Il faut des efforts, du travail, du temps et des efforts.

Avec ce tutoriel pour les débutants, je vais vous montrer comment ouvrir un blog WordPress qui sera fonctionnel et conçu pour l’affichage sur différents appareils. Tout cela avec des instructions détaillées, des photos et des pièces jointes vidéo. vous pouvez télécharger la version PDF et stocker le guide sur votre ordinateur ou téléphone portable .

En outre, vous obtenez du contenu connexe supplémentaire pour tirer le meilleur parti du blog et tout en un seul endroit.

Vous pouvez immédiatement commencer la première étape de ce guide — comment ouvrir un blog. Cliquez sur le lien de première étape pour commencer.

Table des matières

1 Comment ouvrir un blog pour une journée 1.1 Qu’est-ce qu’un blog ? 1.2 Combien coûte la création d’un blog ?

2 Est-il bon d’ouvrir le blog gratuit ?

3 Pourquoi vous devez penser à ouvrir un blog 3.1 But du blog

4 idées pour blog — Comment choisir une branche de blog

5 4 Raisons fortes pour lesquelles vous devriez envisager d’ouvrir le blog 5.1 Commencez à bâtir votre entreprise en ligne 5.2 Bâtissez votre nouvelle carrière 5.3 Construire votre communauté en ligne 5.4 Utilisez le bon moment et enregistrez votre domaine Plus Aujourd’hui

6 Comment ouvrir le blog sur WordPress — Guide complet étape par étape

7 Sélectionnez le nom de domaine et le nom du blog 7.1 Critères de sélection du domaine 7.2 Prix du domaine 7.3 Comment choisir un nom de blog

8 Comment acheter Domaine et Hébergement Web pour WordPress Blog 8.1 Qu’est-ce que l’hébergement Web ? 8.2 Comment vérifier la disponibilité du domaine ? 8.3 Code pour l’hébergement Web Rabais d’achat de 15%

9 installation WordPress — Comment simplement installer WordPress 9.1 Connectez-vous à Cpanel 9.2 Softacolous Apps Installateur 9.3 Démarrer l’installation 9.4 Option d’installation d’installation 9.5 Nom et description du blog 9.6 Création d’un administrateur 9.7 Nom d’utilisateur et mot de passe Pour se connecter à WordPress Install 9.8 Installation de la langue utilisateur 9.9 Options supplémentaires et finInstallations

10 Styliser Visual Blog Modèle — Thèmes WordPress 10.1 Comment se connecter à mon WordPress ? 10.2 Modifier le modèle Visual Blog 10.3 Comment obtenir le thème WordPress professionnel pour Blog ? 10.4 Configuration des thèmes WordPress

11 Écrire des articles — Comment poster premier article de blog

12 Création de pages supplémentaires

13 Installation des plugins WordPress

14 Faire la navigation sur le blog maître

15 Comment faire Blog et gagner de l’argent avec Blog

16 Sept façons vérifiées Comment gagner de l’argent en ligne en Croatie ou dans le monde

17 Différence entre les revenus actifs et passifs 17.1 Revenus actifs 17.2 Revenu passif

18 Comment conserver un blog réussi avant d’annuler

19 Besoin d’aide ?

Mon nom est Krešimir et je vais montrerVous comment commencer à écrire un blog et comment ouvrir un blog.

J’ ai fait mon premier blog dans la moitié de 2013 en utilisant WordPress. Pendant ce temps et jusqu’à présent, j’ai créé et possédé plusieurs sites Web et blogs. La plupart du temps sur la plateforme WordPress.

La première fois que j’ai commencé à faire cela, je ne savais pas comment ajuster techniquement beaucoup de paramètres correctement et j’ai fait beaucoup d’erreurs, mais maintenant je peux vous aider, vous et d’autres, à éviter des erreurs comme ça.

C’ est toujours comme ça quand on fait quelque chose pour la première fois.

Grâce à ce guide — comment ouvrir un blog, vous pouvez éviter toutes ces erreurs et économiser votre temps et créer votre blog en un après-midi avec mon expérience que je vais partager avec vous à travers ce guide .

Si vous êtes coincé quelque part ou pas tout est complètementClairement. Vous pouvez me contacter, envoyer votre question, et je serai heureux de vous envoyer une réponse sur le problème qui se pose lorsque vous démarrez votre blog.

Qu’ est-ce qu’un Blog ?

Voyons d’abord, qu’est-ce qu’un blog exactement ?

Blog est un site Web dynamique où de nouveaux articles de blog sont entrés, également appelés billets de blog ou simplement des messages.

Contrairement à un site Web classique où le contenu est destiné à être écrit une fois et placé sur un site Web, le blog est conçu pour que vous puissiez ajouter du nouveau contenu quand vous le souhaitez. Écrire un blog est un processus continu qui nécessite un investissement de temps et beaucoup de volonté.

Quelque chose de similaire à lorsque vous entrez un nouveau statut sur Facebook. Vous pouvez écrire un nouveau statut quand vous le souhaitez. C’est similaire avec le blog.

C’ est pourquoi les blogs sont superqui se concentrent sur des sujets spécifiques sur lesquels un auteur de blog peut écrire une grande quantité de nouveau contenu et poster ce contenu sur son blog sous la forme de billets de blog.

Qui peut ensuite être promu dans le but de faire du blog avoir autant de visiteurs de qualité que possible qui liront ces billets de blog.

Tout cela pour que l’auteur et les lecteurs bénéficient mutuellement de ce blog.

Combien cela coûte-t-il de créer un blog ?

Voici le prix approximatif.

Pour ouvrir un blog WordPress, vous avez besoin des éléments suivants :

1. Domaine — Qu’est-ce qu’un domaine Web ?

Le domaine d’un blog est l’adresse Internet sur laquelle se trouve un site spécifique. Dans ce cas, le blog. Les prix des baux annuels de domaine varient de 50 à 100kuna, en fonction de l’extension de domaine. Le bail du domaine .com pour un an est d’environ 90 kuna.

2. Hébergement Web — Qu’est-ce que l’hébergement Web ?

L’ hébergement Web est un « espace mémoire » sur lequel se trouvent tous les contenus du blog. C’est en fait une partie de l’espace serveur que vous achetez. Les prix pour une année d’utilisation vont de 150 kuna à plus.

3. WordPress Platform

WordPress est la plate-forme la plus populaire pour la création et la maintenance de sites. WordPress est comme un « programme » qui sert à créer et écrire un blog. WordPress.org est gratuit. Alors que la variante chez WordPress.com est un service payant. Nous utilisons WordPress.org ici.

Donc, un prix approximatif du Blog pour un an est d’environ 300 kuna.Ce prix comprend le service de location de domaines Web enregistrés et d’hébergement Web.

Est-il bon d’ouvrir le blog gratuit ?

Je voudrais mentionner comment il est possible de créer un blog complètement gratuit. Avec hébergement gratuit et domaine web.

L’ un de ces services populaires est Google Blogger.

Bien que le service soit bon, vous ne recommanderiez toujours pas d’utiliser ces services gratuits pour créer un blog . Ils sont libres et bons, mais ils n’offrent pas tant d’opportunités et de travail de qualité.

Juste parce qu’ils sont gratuits offrent seulement des options de base et des opportunités.

Voici quelques autres services et plateformes qui offrent le lancement de blog gratuit :

Wix.com

Weebly.com

Medium.com

Tumblr.com

J’ai fait mon premier blog de 2013sur Google Blogger. Plus tard, j’ai commencé à utiliser WordPress. Je connais la différence entre les possibilités et la qualité de l’une et l’autre.

Il est important de savoir que vous n’achetez pas de domaine et d’hébergement, mais que vous louez pour une certaine période de temps. Ainsi, vous pouvez louer votre domaine et hébergement pour une période de 6 mois, un an, deux ans ou même cinq ans.

Mon conseil est de louer pour une période d’un an ou deux ans.

Pourquoi vous devez penser à ouvrir un blog

Comment ouvrir un blog ? Tu vas voir que ce n’est pas dur et pas une grosse affaire . Il ne nécessite pas d’investissements financiers importants, ne nécessite pas de grandes connaissances techniques.

Ce qui est important, c’est que vous ayez un sujet spécifique sur lequel vous allez bloguer . Il est important de choisir quelque chosece que vous aimez et que vous êtes très intéressé.

Vous devez choisir le thème de votre blog avec soin .

Il est important que le sujet du blog soit d’abord intéressant pour vous et que vous sachiez quelque chose à ce sujet .

Le thème du blog doit être intéressant pour vous afin d’avoir la motivation d’écrire constamment du contenu. Ce qui est très important et l’un des facteurs clés pour le succès de votre blog.

Tu ne peux pas abandonner facilement .

Regardez quelque chose d’un peu sur la motivation et la façon de rester motivé.

Vous devez être persistant (s) parce que seul persistant géré sur Internet . 🙂

Il est bon que vous connaissiez le sujet choisi autant que possible. Mais vous voyez maintenant comme c’est sage.

Ce n’est pas aussi important que vous le savez, mais combien d’autres ne savent pas ce que vous écrivez sur le blog.

ButBlog

Sûrement beaucoup se demandent quel est le but du blog du tout ? Pourquoi et pour quoi écrire un blog, pourquoi tout cela ?

Simple — la raison est de créer vos propres médias sous votre contrôle .

Avec l’aide d’un blog, vous pouvez créer une présence sur l’espace Internet et ainsi avoir une certaine influence, et à la fin de ces médias et influence faire de l’argent du blog.

En d’autres termes, quelque chose de semblable à avoir votre propre maison de télévision avec plusieurs chaînes de télévision regardées chaque jour par des milliers de personnes.

C’ est la même chose avec le blog. Le but du blog est que plusieurs milliers ou des dizaines de milliers de visiteurs peuvent venir sur votre blog chaque mois. Peut-être encore plus. En fin de compte, vous pouvez faire une forme quelconque de revenus en espèces de chaque visiteur en termes financiers.

Voici quels groupes peuvent particulièrement bénéficier de la rédaction d’articles sur un blog personnel :

étudiants

Employés

d’ entrepreneurs et artisans

artistes et créateurs

d’ amateurs

divers professionnels et spécialistes

des retraités

Donc, comme vous pouvez le voir, presque tout le monde.

C’ est crucial . L’idée du blog, qui sera discuté dans le blog. Quel est le thème du blog et qui sont les visiteurs du blog ?

Je me suis écrit au sujet de la sélection de l’industrie du blog dans la publication de comment devenir un blogueur et obtenir les premiers visiteurs. Lorsque vous choisissez des idées pour un blog, vous pouvez choisir l’un des deux groupes de sujets pour votre blog .

J’ aime le partager comme ça.

A) Le premier groupe de sujets et d’idées pour le blog està vous passion. C’est tout ce que tu aimes beaucoup.

Ça pourrait être votre passe-temps, dites :

Photo

de cuisine de la

mode

de voyage de

maquillage

chaussures

d’ écriture

chantant

dessin

Faire de la

modélisation

de bijoux faire n’importe quoi, n’importe quel passe-temps

Ce sont toutes des idées sur qui vous pouvez démarrer un blog. Il existe de nombreux blogs sur la cuisine, le maquillage, la mode, la beauté, le style, la robe, les voyages, etc.

Puisque ce sont tous des sujets populaires, vous pouvez vous attendre à une concurrence assez forte. Mais aussi dans un grand nombre de ces passe-temps, il y a de nombreuses possibilités de gagner de l’argent en utilisant un blog.

B) Le deuxième groupe de sujets est tkz. Thèmes de « profit ». Ce sont tous des sujetsdes industries où beaucoup d’argent tourne partout. Là, il est important d’avoir une idée innovante et même créative pour un blog.

Ces sujets sont les suivants :

L’ amour

gagner de l’argent

minceur

santé

bonne apparence

renommée

reconnaissance

de puissance

Survie

Contrôle de sécurité — comment éviter la peur et la panique



J’ ai écrit ceci parce que je sais que beaucoup d’entre vous sont intéressés par la façon de gagner de l’argent à partir d’un blog.

Tous ces thèmes de profit sont parfaits pour gagner de l’argent en utilisant un blog , parce que le grand potentiel de gain est dû à une forte demande.

Donc, si vous prévoyez de gagner de l’argent par le biais d’un blog, pensez à savoir si le sujet a un fort potentiel de monétisation — sources et façonsles gains.

4 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’ouvrir le blog

1. Commencez à développer votre entreprise en ligne

Malheureusement, les gens ne comprennent toujours pas à quel point c’est puissant . Chacun d’entre nous a la possibilité de construire sa propre entreprise ou petite entreprise à l’aide d’un blog.

Toujours regarder à long terme.

Qu’ est-ce que je vais sortir de ça dans trois ou cinq ans ?

C’ est la bonne question. Non seulement comment ouvrir un blog !

Vous devez avoir une vision claire, la direction que vous voulez aller . Obtenez les bonnes informations pour faire les choses de la bonne façon et travailler en continu, écrire de nouveaux contenus.

La quantité de contenu qui finira par devenir de plus en plus vous apportera de nouveaux visiteursqui peuvent finalement devenir vos clients.

Regardez ces conseils, ils en valent la peine : Voici quelques conseils sur la façon d’écrire un blog

2. Bâtissez votre nouvelle carrière

L’ Internet a permis aux gens d’être connectés de façon communicative et de partager des informations entre eux pour un bénéfice mutuel. Avec cet outil de communication, vous avez la capacité de vous présenter comme une personne d’expertise et.

Si vous n’êtes pas satisfait ou satisfait de votre condition ou de votre carrière actuelle, vous devrez consacrer le plus de votre temps et de votre énergie à changer quelque chose.

Il y aura toujours quelqu’un qui veut embaucher le vôtre :

temps

de service

ou vos compétences

pour bénéficier de vous, vous pouvez utiliser le blog pour trouver un nouveau emploi.

Il vous suffit de vous mettre en position d’avoir quelque chose de précieux à offrir. Il n’y a pas de meilleure façon et plus simple d’y parvenir qu’en écrivant un blog.

3. Créez votre communauté en ligne

J’ ai lu que pour un emploi en ligne réussi dont vous pouvez bien vivre, il suffit d’ avoir 1000 abonnés qui seront prêts à payer pour certains de vos produits ou services que vous pouvez offrir sur votre blog comme une valeur ajoutée que vous ne partagez pas gratuitement .

Oh, c’est génial. Tu dois juste y aller. Il est important de faire quelque chose, même un peu tous les jours. Un petit pas.

Regardez toujours la qualité que vous pouvez livrer avant de demander quelque chose en retour pour gagner la confiance des gens en général et pour vous voir comme la personne sur laquelle ils peuvent compter.

Parce que c’est essentiellement le même boulot.

Résoudre les problèmes des autres pour de l’argent .

Pour ce guide, nous pouvons également dire que la solution au problème est de savoir comment ouvrir un blog.

4. Utilisez le bon moment et enregistrez votre domaine de blog dès aujourd’hui

y a toujours pas beaucoup de contenu de qualité créé par des individus sur l’ Il n’ espace Internet domestique.

Donc tu as un grand espace pour venir avec quelque chose de bon. Il n’y a pas beaucoup de blogs qui ont déjà une bonne visibilité sur les moteurs de recherche.

Pour la plupart, il s’agit d’informations provenant d’entreprises locales et de portails d’actualités. Dans la région anglophone, c’est déjà plus difficile, mais à la maison tout est encore insaturé. Il n’y a pas de forte concurrence et c’est génial.

Parfois, il vaut mieux être le premier dans le pays que le second de la ville. Et c’est l’avantage dont vous avez besoinExploiter.

Ok, maintenant nous allons voir comment ouvrir un blog sur WordPress.

Apprenez à ouvrir un blog en suivant ces étapes simples. Une fois que vous avez créé votre premier blog, vous pouvez faire tous les autres de la même manière si vous utilisez WordPress.

Remarque : Pour un saut rapide à une seule étape, utilisez les liens ci-dessous.

1. Comment sélectionner un domaine et un nom pour le blog. Choisissez un nom facile à retenir.

2. Comment acheter Domaine et Hébergement Web pour Blog. Enregistrez votre domaine et achetez un hébergement abordable.

3. OuvertureBlog sur l’installation WordPress WordPress. Ouvrez un blog à l’aide de WordPress.

4. Styliser le Blog. Modifiez le style et la mise en page du blog.

5. Écrivez et publiez le premier billet de blog. C’est là que commence le vrai travail.

6e Créer des pages supplémentaires avec Blog. Construisez le bon site Web.

7. Installation du plugin WordPress. Améliorez le blog avec des plug-ins puissants.

8. Créer la navigation principale dans le blog. Que ce soit simple et utile.

9. Comment faire de l’argent en utilisant le blog. Découvrez la meilleure façon de gagner de l’argent à travers le blog.

Étape 1 : Sélectionnez le nom de domaine et le nom du blog

Voici, nous sommes à la première étape de ce guide comment ouvrir un blog.

Au début, vous devez penser un peu pour choisir un bon nom de domaine pour votre blog et choisir un bon nom pour le blog lui-même.

Je vais t’aider avec ça.

Pensez à ce que vous voulez réaliser avec votre Blog ?

Si vous voulez vous marquer à travers votre prénom et votre nom de famille, alors ce n’est pas une erreur de choisir un domaine avec votre prénom et votre nom , c’est comme ça que je l’ai choisi.

Si vous voulez autre chose , pensez à faire du domaine une marque à nouveau.

La meilleure pratique lors du choix d’un nom de domaine est d’avoir le mot clé principal dans votre nom de domaine et à côté de celui-ci votre marque.

La marque pourrait être votre nom de famille. Disons, j’écris par cœur :

www.fotografmatković.com

Le mot clé du blog est le photographe, et la marque est le nom de famille matković. Et ça va aller bien.

Parce qu’il est beaucoup plus facile pour les gens de se souvenir de ce domaine qu’un domaine générique. Rappelez-vous le nom de famille. Ou au moins un nom de famille partiel, même s’ils tapent le mauvais nom de famille. Cependant, même si ce domaine est partiellement tapé, Google va comprendre exactement ce que vous cherchez, et il le jettera.

Il sera plus facile de trouver un blog quand ils vous chercheront à nouveau.

C’ est pourquoi le choix d’un bon domaine est important .

Critères de sélection d’un domaine

Si vous voulez un blog personnel, alors il est bon que le domaine porte votre prénom et nom de famille .

. Si vous voulez une marque de domaine, vous pouvez inclure le mot clé principal et le nom de famille dans votre domaine.

dans votre domaine. Si vous visez un blog local pour les visiteurs locaux, il est bon que le domaine contienne la marque (disons encore le nom de famille) et le nom de l’emplacement .

. Assurez-vous que le domaine est aussi court, compréhensible, facile à retenir

sans tirets inutiles et autres symboles.

Prix du domaine

Le domaine est l’adresse Internet du site .

Ce nom est loué pour une certaine période de temps. Je fais mon propre .comdomaine je paie 90 kuna par an. Surtout, vous pouvez le garder à bail pendant 10 ans, puis 10 ans est à vous.

Les domaines ont des extensions. Les extensions les plus populaires que vous choisissez sont

.com

.com.hr

.net

.info

.hr

.rs

.ba

Assurez-vous d’avoir un domaine avec l’une de ces extensions.

Les prix dépendent des registres de domaine Web individuels. Quelque part, ils sont moins chers quelque part plus cher. En Croatie, les prix des extensions de domaine les plus populaires vont de 90 à 100 kuna .

L’ exception est le domaine .HR., qui est gratuit pour les personnes morales (sociétés et associations) et les personnes physiques exerçant des activités indépendantes enregistrées (traiteurs, médecins, artisans), et le reste paie et le prix d’un tel domaine dépend du registre au registre, est d’environ 600 Kuna.

Le nom du blog ou le nom devrait parler du sujet du blog . Du nom du blog devrait immédiatement être clair de quoi le blog est sur.

Mon nom de blog est Krešimir Olijan.

Le nom ou le nom du blog peut être visible sur le blog lui-même et dans les résultats des moteurs de recherche Internet. Le nom du blog, contrairement au domaine, peut être changé, mais ce n’est pas une recommandation de le faire .

Le nom du blog peut être le même que le domaine, mais il n’a pas non plus à le faire. S’il s’agit d’un blog personnel, il est bon que le nom du blog porte un prénom et un nom de famille et quelques mots qui décrivent clairement le sujet sur lequel le blog traite.

Pour que les visiteurs puissent immédiatement être clair de quoi consiste le blog. Il est bon que le nom du blog ait un mot que vous voulez classer sur les moteurs de recherche. Disons avec moi que c’est l’expression marketing internet qui vient dans le nom derrière le prénom et le nom de famille.

Le but d’un bon nom de blog est l’image de marque et la facilité de se souvenir des noms afin deplus facile de retrouver votre blog s’ils veulent revenir .

À cette étape, plusieurs actions devraient être faites.

Tout d’abord, vous devez enregistrer votre domaine et acheter l’hébergement Web . WordPress est une plateforme gratuite pour créer des sites Web et des blogs et utilise certainement WordPress.

Nous avons expliqué le domaine ce qu’il est et à quoi il sert.

L’ hébergement Web est un espace « mémoire » qui sert à installer et stocker un blog.

Donc quelque chose de similaire à une clé USB. Vous stockez tous vos documents sur une clé USB et vous pouvez les transporter partout avec vous. Aussi sur l’hébergement web vous stockez toute l’installation du blog et tout le contenu du blog est sur cet hébergement.

Qu’ est-ce que l’hébergement Web ?

L’ hébergement Web est un espace mémoire spécial situé sur de grands ordinateurs (ces ordinateurs sont situés partout dans le monde dans de grands centres de serveurs), ce sont des serveurs à partir desquels les pages Web sont téléchargées.

Lorsque vous allez en ligne, l’ordinateur via un réseau de câbles installés se connecte à ces serveurs et télécharge le contenu du site Web que vous consacrez. Ensuite, sur l’écran de l’ordinateur, vous voyez ce qui se passe sur les ordinateurs serveur.

C’ est ainsi que fonctionne Internet, une explication très simple.

L’ hébergement Web est offert par les entreprises. Vous avez des entreprises étrangères et nationales à partir de laquelle vous pouvez obtenir l’hébergement.

J’ utilise l’hébergement de sociétés nationales et je peux vous recommander la même chose parce que je suis satisfait, cela fonctionne bien, et le prix n’est pas grand.

Avant d’acheter un hébergement, vous devez enregistrer un domaine.servir les registres de domaine . Ce sont des services en ligne derrière lesquels se trouvent à nouveau diverses entreprises offrant de tels services.

Ou vous avez la possibilité d’enregistrer votre domaine auprès de la même société où vous achetez et hébergez.

Vous verrez ci-dessous comment le faire .

Vérifiez d’abord si votre domaine est gratuit

Le domaine est l’adresse. Il est unique et il ne peut pas y avoir deux exactement les mêmes domaines sur Internet.

Donc, vous devez d’abord vous assurer que le domaine que vous souhaitez enregistrer est gratuit.

Vous pouvez le vérifier sur le lien suivant. Vérifiez si le domaine est gratuit

Entrez le domaine désiré pour vérifier s’il est disponible pour l’enregistrement.

Il vous suffit de taper le nom du domaine souhaité et de cliquer sur le bouton de recherche. Vous recevrez un message si le domaine est gratuit ou non. Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas. Si ce n’est pas le cas, alors le plus facile à choisirune autre extension.

Parce qu’un domaine qui a le même nom, mais des extensions différentes n’est pas le même. Si tout est occupé, vous pouvez insérer un trait d’union dans votre domaine ou choisir un autre nom de domaine.

Voici quelques conseils sur la façon de choisir un bon nom de domaine :

sélectionner un domaine court

facile à taper en utilisant le mot clé

éviter les traits d’union et les chiffres

regarder être créé pour la recherche locale si cela est logique

sélectionner le nom de la marque

sélectionnez l’extension de domaine correcte (chaque extension a sa signification)

(chaque extension a sa signification) assurez-vous que l’enregistrement ne viole pas les droits ou éventuellement essayer de copier quelqu’un d’autre

Maintenant, je vais vous montrer la procédure d’enregistrement de votre domaine et d’achat d’hébergement Web à partir de Studio4Web .

J’ utilise l’hébergement deStudio4Web.

C’ est un hébergement Web croate. Donc, grâce à la suite de ce guide, je vais utiliser leur hébergement pour vous montrer le processus d’installation.

Sur ce lien, vous pouvez voir l’offre d’hébergement Web partagé

Sélectionnez l’un des forfaits d’hébergement offerts.

Vous devez d’abord vous inscrire et vous connecter aux pages utilisateur de Studio4Web.

Lorsque vous vous connectez, vous choisissez dans le menu principal >> Hébergement & Services >> commander de nouveaux services .

Ensuite, vous sélectionnez le package d’hébergement Web avec le domaine. Pour commencer, vous pouvez prendre un paquet de 1 ou 2 gigaoctets d’espace.

Ça suffira pour le blog.

Lorsque vous sélectionnez un forfait d’hébergement web en cliquant sur la commande, vous serez redirigé vers le choix du domaine que vous souhaitez localiser.

Sélectionnez la première option et entrez le nom de domaine sélectionnez l’extension de domaine souhaitée et cliquez sur le bouton Vérifier.

****3 Inscriptiondomaine pour votre blog

Après avoir entré le domaine et si le nom de domaine est gratuit (si vous avez déjà vérifié si le nom est gratuit) cliquez sur le bouton Continuer et vous arriverez à la page où vous terminez la commande et la configurer.

Ici vous pouvez choisir quelques services supplémentaires. Mais ce n’est pas nécessaire.

Il est essentiel que vous choisissiez d’acheter l’hébergement et le domaine pour une période d’au moins un an . Ce n’est pas mal de prendre immédiatement une période de deux ans et donc être calme pendant longtemps.

Français Hébergement Web — Studio4Web 15% REMISE

Hébergement Web abordable pour votre blog

Cet hébergement est très pratique, et bon. Sur Internet, vous pouvez trouver des expériences utilisateur satisfaites.

Un paquet avec 2 gigaoctets d’espace par an a un prix de 200 kuna,plus .com domaine 90 kuna pour un an.

Ainsi, dans ce cas, vous payez votre hébergement et votre domaine annuellement 290 kuna .

Et ce n’est pas une grosse dépense. Si vous choisissez le domaine .com.hr vous payez 50 kuna par an, donc encore plus favorable.

Si vous souhaitez utiliser cet hébergement Web, utilisez un rabais unique de 15% sur l’ensemble de la commande en tapant le code de réduction lors du paiement.

Le code de réduction de 15% est : hosting15

Code hosting15 que vous entrez lors de la révision de votre commande. Entrez le code d’hébergement dans la case prévue pour entrer le code de réduction 15 et cliquez sur >> Confirmer le code .

Ensuite, vous verrez le montant de la commande réduit de 15%.

Entrez le code : hébergement15

et vous recevrez 15% de réduction sur l’ensemble de votre commande. En fin de compte, vous choisissez toujours si vous êtes une personne physique et morale et vous venez à cette caisse enregistreuse où vous choisissez le mode de paiement.

Choisissez le paiement qui vous convient le mieux. Vous pouvez utiliser un ordre de paiement général régulier, de sorte que vous n’avez pas à jouer avec des cartes sur Internet .

Après cela, l’installation de WordPress sur l’hébergement et enfin la création d’un blog.

Lorsque vous payez pour l’hébergement et le domaine à l’adresse E-mail, vous recevrez un mail avec des données pour accéder à l’hébergement Cpanel (panneau de configuration). A l’intérieur, vous recevrez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à Cpanel .

Le message vient à l’e-mail qui a été entré au cours du processus d’achat et de paiement pour l’hébergement Web.

Connectez-vous à Cpanel

Pour vous connecter à Cpanel, tapez dans la barre d’adresse du domaine du navigateur Web et derrière elle l’extension /cpanel , et appuyez sur le clavier entrer pour confirmation.

Par exemple, quelque chose comme ceci :

www.domena.com/cpanel

Après cela, sur l’écran de l’ordinateur, vous verrez le formulaire suivant.

U entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe pour vous connecter à cpanel depuis le webhébergement.

Vous accédez à la page de connexion du panneau de contrôle d’hébergement Web où vous entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à cpanel, et vous avez reçu ces informations dans un message électronique envoyé par Studio4Web .

Maintenant, l’installation de WordPress démarre.

Il existe plusieurs façons d’installer WordPress. Je vais vous montrer la plus simple ici.

Le moyen le plus simple d’installer les plateformes WordPress sur l’hébergement Web

Installateur d’applications Softacolous

Lorsque vous vous connectez à cPanel, recherchez l’icône nommée Softacolous Apps installater . (vous devez faire défiler un peu vers le bas et vous le verrez, ci-dessous dans l’image est marquée par une boîte rouge).

cliquez sur l’icône de l’installateur Softacolous Apps pour démarrerInstallation de WordPress

Cliquez sur cette icône et vous verrez les applications que vous pouvez installer. Tout le chemin vers le haut à droite est WordPress, alors cliquez sur l’icône WordPress.

Démarrer l’installation

Ensuite, vous verrez le bouton bleu Installer maintenant. Cliquez sur ce bouton pour configurer l’installation, comme dans l’image ci-dessous.

Pour démarrer l’installation, cliquez sur « Installer maintenant »

. Configuration de l’option d’installation

Quelques bagatelles doivent être ajustées avant d’installer WordPress.

Choisissez toujours la dernière version de WordPress. Ensuite, vous sélectionnez le domaine où vous installez WordPress. Le répertoire où l’installation va rester vide, il sera installé dans le dossier racine.

Toujours choisir la dernière versionWordPress que vous allez installer.

Nom et description du blog

Ensuite, vous pouvez entrer le nom et la description du blog. Mais vous n’avez pas à le faire, vous pouvez le faire plus tard dans le blog.

Vous pouvez entrer le nom et la description du blog.

Créer un administrateur

Ensuite, vous créez des données pour l’administrateur du blog. Et ce sera vous, si vous faites votre blog.

Attention ! que les données que vous vous connectez à WordPress lorsque vous voulez accéder au blog. Donc ailleurs, notez votre nom d’utilisateur et mot de passe, car vous en aurez besoin à chaque fois pour vous connecter à une installation WordPress.

Sélectionnez un nom d’administrateur et un mot de passe forts. Utilisez ces informations pourconnectez-vous à WordPress de votre blog.

Nom d’utilisateur et mot de passe pour la connexion

Ne laissez pas admin pour le nom d’utilisateur, pour la sécurité .

C’ est très important. Rendez le nom d’utilisateur aussi complexe que possible.

Rendez le mot de passe fort, mais l’application elle-même a généré un mot de passe fort , il est donc préférable de l’écrire sur papier et de l’apprendre par cœur dans le temps.

S’ il vous plaît entrer le courrier électronique admin. C’est mieux si c’est le courrier électronique que vous utilisez le plus.

Sélectionner la langue d’installation

Vous pouvez quitter l’anglais ou changer une autre langue, ce n’est pas si important. Vous pouvez modifier cela ainsi que le titre et la description du blog ultérieurement.

Vous pouvezchoisir une langue différente et inclure dans l’installation de certains plug-ins.

Il existe encore des options pour installer des modules complémentaires, mais vous pouvez le faire ultérieurement.

Options supplémentaires et fin d’installation

Un détail important est « Options avancées » où vous pouvez modifier le nom et le préfixe de la base de données. Veillez à modifier le nom de la base de données.

Faites attention à la mise à niveau automatique et aux bases de données de sauvegarde .

Assurez-vous de restaurer automatiquement les thèmes et les modules complémentaires et de configurer la sauvegarde une fois par semaine.

Sélectionnez le nom de la base de données et définissez les options de mise à jour automatique et de sauvegarde.

Lorsque vous configurez tout cela à la fin, cliquez sur le bouton Installer et l’installation de WordPress commencera.

Il dure très court, presque toujoursmoins d’une demi-minute.

Une fois l’installation terminée, il vous bascule automatiquement vers le blog et vous avez accès à la plate-forme WordPress qui est installée sur l’hébergement et associée au domaine du blog.

Et c’est la fin de l’installation .

Maintenant, vous pouvez commencer à « trier » votre blog et c’est d’où viennent ces choses les plus intéressantes.

Étape 4 : Styliser Visual Blog Modèle — Thèmes WordPress

Chaque fois que vous voulez vous connecter à un blog, vous accédez au blog en entrant le domaine Web du navigateur Web et en suivant l’extension /wp-admin et en appuyant sur entrée pourconfirmation.

Par exemple, quelque chose comme ceci : http://www.tvojadomena/wp-admin

Ensuite, sur la partie qui s’ouvre (comme dans l’image ci-dessous) entrez votre nom d’utilisateur administrateur et mot de passe que vous avez créé lors de l’installation de WordPress.Entrez votre nom de domaine et l’extension wp-admin, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Cliquez ensuite sur le bouton Se connecter .

Entrez votre nom d’administrateur et votre mot de passe pour vous connecter à l’administration WordPress.

La page de connexion peut encore être configurée pour la sécurité, mais ce n’est pas le sujet de ce guide — Comment créer un blog.

Lorsque vous vous connectez à WordPress, vous verrez la page du tableau de bord qui est affichée dans l’image ci-dessous.

Bee strtana Plateformes WordPress — Tableau de bord Changer le thème visuel du blog

Qu’ est-ce qu’un thème visuelblog, ou un modèle visuel ?

Le modèle visuel détermine à quoi ressemblera le blog. Dans WordPress, les modèles visuels sont tkz. « Thèmes ».

Vous pouvez toujours modifier les thèmes pour appliquer l’aspect complet du blog.

Il y a :

thèmes gratuits

de thème payant

Tout le monde a son propre goût quand il s’agit du modèle visuel d’un blog, de sorte qu’ils choisissent également un thème. Il est préférable de s’en tenir à l’aspect classique des sites Web ou des blogs.

Certains des meilleurs blogueurs dans le monde utilisent ces sujets gratuits simples et propres qui se concentrent sur le contenu du blog. Parce qu’ils savent que les visiteurs viennent pour du contenu qui est génial, pas à cause de l’apparition du blog .

Il y a des sujets qui programment spécifiquement pour un type particulier de site. Disons spécifiquement pour :

blogs web

commerce commerce site web

de la technologie

de l’éducation

médecine

voyage

photo

cuisine

beauté

Pour modifier l’ apparence de votre blog, cliquez sur l’onglet Apparence >> Thèmes dans le menu principal à gauche.

Afficher le menu principal sur la plateforme WordPress. Pour sélectionner un thème, cliquez sur la mise en page, puis sur Thèmes.

Vous verrez les thèmes actuellement installés. Pour ajouter un nouveau thème, cliquez sur le bouton « Ajout Nouveau ».

Ici vous verrez tous les thèmes gratuits qui sont organisés par les catégories suivantes :

Populaire

en vedette

derniers

filtres favoris



trait

L’ installation d’un nouveau thème est simple. Sélectionnez un thème et cliquez sur Installer, puis activeztous les sujets sont classés en catégories. Vous pouvez également ajouter un thème externe si vous souhaitez utiliser un thème payant .

Maintenant, vous pouvez voir à quoi ressemble le blog en utilisant la souris sur le nom du blog en haut du menu principal et pour l’équipe dans le menu déroulant, cliquez sur « Visitez le site Web ».

balayez le nom du blog en haut du menu et sélectionnez « Visiter le site Web » dans la liste déroulante.

Il a également la possibilité d’installer un thème que vous achetez, disons sur ThemeForest.net. C’ est un site populaire où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour les sites Web.

Il ade nombreux sites où vous pouvez acheter un thème WordPress.

Ceci est une liste de 10 magasins en ligne populaires avec des thèmes WordPress .

Themeforest

StudioPress

Thèmes élégants Thèmes

Thèmes Thèmes

WPZoom

TeslaThemes

Anariel Design

EngineThemes

UpThemes

Kindoms

Vous devez télécharger un tel thème payant au format zip sur WordPress, puis l’installer, ce n’est pas difficile.

Après avoir cliqué sur le bouton « ajouter nouveau » cliquez sur « thème de transfert », sélectionnez simplement le fichier zip de votre ordinateur, basculez et installez le thème. Activez-le également après l’installation.

Définir un thème pour un meilleur look de blog

Chaque rubrique a ses propres paramètres supplémentaires .

Thèmes gratuits n’ont pasbeaucoup de paramètres supplémentaires, mais certains des meilleurs que vous achetez ont certainement, de sorte qu’ils vous offrent de meilleures options et plus de possibilités pour réparer votre look de blog.

Vous pouvez accéder aux paramètres de base du thème depuis le menu principal Apparence >> Personnaliser .

Vous pouvez ajuster :

Nom du blog et description du blog

Couleurs En-tête Image Widgets (ce sont des mini sections du site Web) Paramètres de la page d’accueil Insérer CSS supplémentaire

code pour les pages stylisées

Ce sont les paramètres de base pour la plupart des thèmes WordPress gratuits et de base.

Les thèmes que vous achetez auront leurs propres paramètres supplémentaires . Vous pouvez voir tout cela dans la documentation utilisateur de la rubrique.

Étape 5 : PublierVotre premier billet de blog — Rédaction d’articles

Le menu principal sur la gauche a l’option Posts .

Lorsque vous cliquez sur les messages, vous verrez l’option « Ajouter un nouveau ». Cliquez sur cette option pour créer un nouveau billet de blog.

Une fenêtre s’ouvrira, comme sur la photo ci-dessous.

N en haut de l’éditeur de saisie de contenu, écrivez le titre de la publication, et ci-dessous entrer d’autres contenus. Images, texte, vidéo, liens.

Maintenant, vous pouvez commencer à écrire le contenu de l’article de blog .

En haut (où il est dit « Ajouter titre ») entrez le titre de la publication. Et ci-dessous, il entre d’autres contenus (texte, images, vidéo) ainsi que des sous-titres et d’autres éléments pour styliser le contenu.

Ajouter de nouveau contenu aux messages de blog est très facile et je pense que vous réussirez très facilement en peu de temps tousà maîtriser .

Lorsque vous écrivez le contenu d’une publication et insérez tous les éléments que vous voulez du texte au matériel vidéo pour publier ce message que vous avez écrit, cliquez sur le bouton Publier situé en haut à droite cette fois, c’est le même bleu.

Il y a aussi un bouton >> Aperçu avant publication. Cette option sert à voir à quoi ressemblera l’annonce avant de la faire.

Vous pouvez publier maintenant ou définir la date à laquelle vous souhaitez que la publication soit publiée.

Lorsque vous revenez à la liste des articles en cliquant sur « Tous les messages », vous voyez tous vos billets de blog ou articles.

Vous pouvez éditer ou supprimer n’importe quel article par la suite en cliquant sur les options individuelles qui lui sont fournies.

Lorsque vous publiez et écrivez de plus grandes quantités de billets de blog, vous pouvez toujours les modifier et les modifier. Mais ne modifiez pas vos lienset supprimez plusieurs publications déjà publiées et classées. C’est comme ça que tu fais mal à ton blog.

Voici comment vous avez posté votre premier billet de blog. Maintenant, vous pouvez faire quelques pages.

Étape 6 : Créer des pages supplémentaires

Voici dans l’étape 6 de ce guide — comment ouvrir un blog. Chaque blog peut également avoir des pages statiques que vous pouvez créer et afficher dans le menu principal du blog.

Ces pages sont utilisées pour insérer un certain type de contenu .

Disons une page avec un formulaire de contact pour contacter. Pa page « À propos de moi » ou « À propos de nous », puis des pages avec des services possibles ou des descriptions de produits. Ou même des pages avec des livres que vous pouvez partager sous forme électronique.

Vous créez de telles pages de la même manière que les messages .

Seulement à partir du menu principal, cliquez sursur Pages >> Ajouter un nouveau .

Vous entrez le contenu de la page de la même manière que pour les publications.

Il est certainement bon que vous ayez l’une des pages suivantes sur votre blog :

page de contact

sur moi ou à propos de nous

page d’ accueil avec contenu spécial

des pages « commencer » ou « sortir d’ici »

page sur les produits possibles ou

les services du site avec des contenu précieux : guides, tutoriels, livres électroniques, etc.

La page sur moi et le contact sont deux pages qui sont toujours intéressantes pour les visiteurs, et elles sont également utiles.

Certains sujets sont livrés avec un modèle et un formulaire de contact déjà finis, de sorte que vous n’aurez pas besoin d’installer des plugins WordPress à ces fins.

Étape 7 : Installer les plugins WordPress

Le plugin WordPress est une extension fonctionnelle de chaque site WordPress.

Vous installez et activez des modules complémentaires similaires aux thèmes WordPress. Trouvez le plugin dont vous avez besoin, installez-le et activez-le.

le menu principal, sélectionnez Add-ons >> Ajouter un nouveau Dans .

Pour trouver et installer un nouveau plugin, cliquez dans le menu principal sur les add-ons, puis ajoutez un nouveau plugin. Les plus utilisés sont les plug-ins pour :

formulaire de contact

SEO optimisation contenu

commentaires commentaires

commentaires

photos optimisation photo

vitesse du site

divers add-ons fonctionnels

En effectuant un peu de recherche sur WordPress, vous apprendrez à connaître tous les plug-ins utiles et populaires comme Yoast SEO.

Yoast SEO est un plugin gratuit (également payant) Plugin très utile avec lequel vous avez mis en place sur le site des messages de blog d’optimisation SEO pour un meilleur classement sur les moteurs de recherche Internet.

Il est important de souligner que vous n’en faites pas trop avec l’installation inutile et l’utilisation d’un grand nombre de plug-ins ainsi que des thèmes WordPress.Yoast SEO plugin Ainsi, vous évitez une bonne partie des problèmes de sécurité, mais aussi sur la performance du blog, ce qui est encore une fois très important.

Ceci est une liste de plusieurs des add-ons les plus utilisés pour WordPress.

Yoast SEO

Jetcpack

Everest Forms

Akismet

NextGen Gallery

W3 Total Cache

Google XML Sitemaps

Formulaire de contact

7 Elementor

Auto-optimisation

Étape 8 : Créer la navigation maître de blog

Lorsque vous avez plusieurs publications et plusieurs pages, elles doivent être organisées et organisées pour afficher les visiteurs.

C’ est à cela que la navigation est utilisée, c’est-à-dire le menu.

Maintenant, je vais vous montrer comment créer la navigation principale du blog.

Comme précédemment, sur la gauche dans le menu principal WordPress cliquez sur la section Mise en page >> menus .

Tout ce que vous devez faire est d’entrer un nom de menu arbitraire dans le champ Nom du menu et de cliquer sur le bouton Créer un menu .

Le plus souvent, ce nom sera : le menu principal, si c’est la navigation principale du blog.

Création du menu de navigation principal sur le blog

Maintenant, il est nécessaire dans ceinsérer des éléments du menu.

Ces éléments peuvent être :

Publications

d’une page de catégorie ou d’une étiquette de lien externe

, ou des liens

C’ est très simple.

Sélectionnez un élément en cochant la case devant l’élément et en cliquant sur Ajouter au menu.

Sur la gauche, vous pouvez déplacer chaque élément avec votre souris pour organiser l’ordre pour afficher les éléments dans le menu comme vous le souhaitez. Vous pouvez également imbriquer des éléments sous un élément principal.

Tu vas voir que ce n’est pas dur.

Le système définit plus tard lui-même le menu sur le blog, en fonction de la façon dont le planning est programmé dans la rubrique qui est activée.

A la fin, n’oubliez pas de cliquer >> Enregistrer le menu. Vous le faites chaque fois que vous apportez des modifications à WordPress.

Il y a fondamentalement d’innombrables façons de gagner de l’argent en utilisant un blog.

Maintenant, vous savez comment ouvrir un blog en utilisant WordPress. WordPress est un outil très populaire et puissant pour créer des sites Web. 35% des sites dans le monde sont créés en utilisant WordPress.

Lorsque vous mettez beaucoup d’efforts et beaucoup de temps dans votre blog, vous avez la possibilité de faire de l’argent.

Vous pouvez gagner de l’argent avec un blog de plusieurs façons.

J’ ai écrit ce que ce sont les moyens vérifiés de gagner de l’argent à travers un blog. Si vous êtes intéressé, regardez 8 façons de gagner de l’argent en tant que blogueur.

Le moyen le plus simple est de faire de la publicité sur le blog . Mais c’est aussi assez lourd.

Il est que d’autres vous payent pour publier leurs annonces et annonces sur votre blog, mais c’est un parent nonrentable si vous n’avez pas un blog en anglais et avec un grand nombre de visiteurs . Il peut aussi s’agir d’un blog national, mais il doit avoir un grand nombre de visites mensuelles et ces visites doivent être déterminées à partir d’une branche.

Donc vous pouvez compter dessus, mais ce n’est pas suffisant.

Un guide très détaillé sur la façon de gagner de l’argent en utilisant un blog a été fait par un collègue blogueur. Il est sur le lien suivant, alors regardez de plus près comment faire de l’argent en utilisant votre blog.

Publier des bannières ou des annonces sur le blog — (Google Adsense User Experience) Recommander des produits associés et gagner une commission à chaque achat —Marketing d’affiliation (97 meilleurs programmes d’affiliation en 2019) Activer lesdons sur votre blog Créer du contenu premium de haute valeur et introduire un abonnement Créer et offrirvos propres produits et services(recommandation et c’est la meilleure source de revenus de blog) Contenu sponsoriséet blog articles Spectacles publics et conférences lors d’ateliers et de conférences

La meilleure façon de gagner de l’argent à travers un blog est de vendre vos services et produits. Les produits peuvent être physiques, mais aussi électroniques. Vous pouvez gagner des commissions sur les ventes de produits ou de services auprès d’autres propriétaires ou blogueurs via le marketing d’affiliation.

De plus en plus de personnes commencent à le faire et à offrir leurs connaissances et leur expérience sous la forme de :

cours d’ ateliers de

formation en ligne

Consultation ou conversation 1 en 1

vendant leurs livres numériques, agendas

Vous pouvez regarder le blog de ce blogueur et étudier ce qu’elle fait et comment elle fait et comment elle en fait de l’argent grâce à un blog.

Aider les autres à obtenir des résultats comme ils le font. Ou déjà certains de vos propres objectifs spécifiques.

Dans un proche avenir, c’est ainsi qu’une grande partie des connaissances et de l’éducation seront transférées.

De plus en plus de jeunes gens travailleront comme ça et gagneront de l’argent.

Si vous avez des informations et des connaissances précieuses. Vous pouvez transformer cela en produits et services utiles. Il peut certainement être utile, mais vous devez d’abord créer votre communauté fidèle de lecteurs et de visiteurs qui, d’une part, deviendront vos clients.

Tout cela nécessite un travail sérieux et dévoué.

Je vous ai aidé et créé ce guide pour ouvrir un blog en utilisant la plateforme WordPress pour vousentièrement gratuit .

Différence entre les revenus actifs et passifs

Je sais que beaucoup de gens s’intéressent à cela. Beaucoup ne savent pas quelle est la différence entre le revenu passif et le revenu actif .

Revenus actifs

Le revenu actif est toutes les formes de revenu qui viennent en échange d’une forme quelconque de travail ponctuel.

Disons que le revenu actif est un salaire. Le salaire que vous recevez est un revenu actif. Le revenu actif est également le revenu perçu par un pigiste lorsqu’il effectue un emploi convenu avec le client de cet emploi.

Il s’agit de tout revenu qui est obtenu en échange d’un travail qui nécessite l’investissement de votre temps, de votre énergie, de vos connaissances, etc. Donc, chaque fois que vous devez investir le travail pour obtenir l’argent. En d’autres termes, vous devez être actif dans ce travail. C’est pourquoi il s’appellerevenu actif, parce qu’il nécessite votre engagement.

Revenu passif

Le revenu passif d’autre part est quelque chose que disent les chanteurs ou les acteurs ont. Je ne sais pas exactement comment ça marche avec eux.

Mais c’est le revenu que vous obtenez chaque fois qu’il y a un échange de valeur (vente) qui est sous votre contrôle, votre propriété.

Par exemple, vous avez une entreprise ou un métier et vous êtes dans le marketing numérique, ou vous êtes, pour ainsi dire, un pigiste légal — vous faites tout conformément à la loi. Et offrir en vente un guide numérique sur la façon de mieux utiliser Facebook pour les affaires de coiffeurs ou de pédicure dans les grandes villes à travers le monde. ou même sur la façon de faire un blog un guide complet pour les débutants dans le monde du web.

Et elle est vendue via Internet. Une fois que vous avez fait ce guide, investissez votre temps, vos connaissances, votre argent, votre énergie. Vous risquez qu’il échoue, etc.

Disons que je peux maintenant travailler sur ce guide pour ouvrir un blog, payer à quelqu’un une traduction en anglais, emballer le tout bien et l’offrir globalement sur le marché pour un prix de disons 20$ .

Chaque fois qu’il y a une vente, vous gagnez de l’argent. Que vous travaillez dessus ou non. Il peut y avoir une vente quand vous dormez et dans ce cas faire de l’argent.

C’ est une forme passive de gains. Donc, une fois que vous mettez en travail actif (pour créer ce guide), puis chaque fois que quelqu’un achète vous gagnez de l’argent, mais vous n’avez pas à travailler activement pour obtenir de l’argent en échange de ce travail.

C’ est la différence entre le revenu actif et le revenu passif.

Bien sûr, le revenu passif n’est pas si facile à créer. Il semble très tentant de commencer à traiter de telles formes et façons de gagner. Mais il coule au point où l’argent lui-même commence à venir, quand vous marchez à travers la nature n’est pas facile et nécessite, beaucoup de connaissances, d’efforts et d’expérience.

L’ expérience est acquise par ses proprestravailler, commettre des erreurs et apprendre de ces erreurs. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous pouvez commencer à profiter de revenus passifs.

Faire un blog n’est pas difficile. Ce n’est pas non plus cher, et il ne faut pas beaucoup d’argent pour que quelqu’un démarre son blog et commence à écrire ses premiers billets de blog.

Mais encore pour réussir à écrire un blog est déjà un peu plus difficile.

Elle exige une plus grande discipline et des priorités claires, ainsi que l’existence d’un objectif à long terme.

Peut-être le plus important de tous est d’avoir une raison claire pour laquelle j’écris un blog du tout et pourquoi je le fais ? Alors rien ne sera si difficile et laborieux.

Si vous êtes intéressé, lisez l’article sur les raisons pour lesquelles les blogs échouent — première partie, et pourquoi les blogs échouent — deuxième partie.

Pour exécuter un blog réussiil est bon de respecter certaines lignes directrices de base qui vous aideront dans ce domaine.

Voici quelques conseils sur la façon d’exécuter un blog réussi :

Choisissez le thème du blog qui vous intéresse et écrivez à ce sujet.

Il est préférable d’écrire un blog étroitement spécifique sur un à deux sujets. Disons, si c’est la cuisine, il est préférable d’écrire sur quelque chose de spécifique qui a à voir avec la cuisine. Par exemple, écrivez uniquement sur les bonbons ou sur les repas sains et rapides. Ou dire des plats et des aliments faits de pâte frite.

vous inquiétez pas et ne paniquez pas, il n’est pas nécessaire d’écrire tous les jours. Si vous vous forcez à écrire tous les jours, cela deviendra facilement un fardeau et un effort, et vous perdrez la qualité du contenu. Il suffit de publier un article de qualité une fois par semaine. Bien sûr, la dynamique de l’écriture dépend du blogueur et du sujet du blog. Il y a des sujets sur lesquels un ou plusieurs messages peuvent être écrits tous les jours, mais pour lesquels il ne prend pas beaucouptemps de produire, parce que tel est le thème du blog. Ces articles de blog ressemblent plus à des actualités ou des nouvelles actuelles. Ne

Faire des études de marché et des mots-clés. Je répète souvent qu’il est nécessaire de le faire avant de créer un blog vous-même, ainsi que tout site Web. Pour savoir exactement ce que les utilisateurs recherchent et s’ils cherchent du tout. Et c’est une condition préalable que le blog finira par recevoir un plus grand nombre de visiteurs qui seront intéressés par ce que vous offrez et quel contenu vous écrivez.

Suivez les statistiques des visiteurs sur le blog et le classement des articles sur le moteur de recherche Google. Cela est également important. Lorsque vous commencez à écrire un blog, après les trois premiers mois et après 5 à 10 articles publiés, vous aurez les premières statistiques et le premier score en termes de nombre de visiteurs et comment les articles individuels que vous avez écrits d’ici là se tenir avec le classement sur le moteur de recherche.

En analysant les données et les informations provenant des statistiques, vous pouvez améliorer les articles de blog. En les ajustant à exactement ces phrases que les utilisateurs tapent dans le moteur de recherche et viennent sur votre blog. J’ai déjà cet article — comment ouvrir un blog complété avec quelques phrases supplémentaires que j’ai trouvé dans Google Search Console et maintenant je peux m’attendre à ce que cet article pour les mêmes phrases sera mieux classé sur les moteurs de recherche utilisateurs seront en mesure de trouver exactement ce qu’ils recherchent. affichage de la croissance des visiteurs du Web dans une période de 3 mois pour le webemplacement de moins d’un an

Affichez plusieurs requêtes que les utilisateurs utilisent lors de la recherche, pour lesquelles des articles de blog sont affichés. Vous avez besoin de plus d’aide ?

Je crois que ce guide pour ouvrir un blog vous a aidé à ouvrir un blog. Mais si une partie n’est pas claire, n’hésitez pas à vous rapporter pour plus d’aide.

Utilisez lecontactez et envoyez votre demande.

Si vous rencontrez des problèmes qui entravent la création de votre blog, n’hésitez pas à demander des conseils supplémentaires .

Maintenant, c’est à votre tour de faire quelque chose d’utile.

Vous pouvez lire plus de contenu supplémentaire concernant la création et l’écriture du blog . Voici quelques-uns des contenus utiles :

comment devenir un blogueur et obtenir les premiers visiteurs sur un blog

comment fixer des objectifs — un guide

pour écrire un blog

quel est-il vraiment un blog combien il en coûte pour créer

un site Web — critères à considérer

Comment faire de l’argent de votre blog

En plus du blog, la principale chose que je peux encore vous aider est le marketing numérique et la publicité sur Internet.

P. S. Si vous voulez réussir dans le monde numérique avec vos projets web, vous aurez besoin de marketing. Dans ce blog, vous pouvez apprendre beaucoup de choses surmarketing numérique .